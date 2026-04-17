Döntött a Mi Hazánk Borvendég Zsuzsanna mandátumáról

Kiderült, hogy ki lesz a párt hatodik parlamenti képviselője.
Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának ötödik helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének pénteki döntése értelmében – közölte Novák Előd alelnök az MTI-vel.
A politikus felidézte: mint korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna, a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt, ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kívánja tölteni brüsszeli mandátumát.
Szabadi István a Mi Hazánk országos listájának hetedik helyén szerepel.
A döntés következményeként a párt ugyanazt a hat képviselőt juttatja az Országgyűlésbe, mint 2022-ben.
(MTI)
Nyitókép: Borvendég Zsuzsanna Facebook-oldala