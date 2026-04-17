Döntött a Mi Hazánk Borvendég Zsuzsanna mandátumáról

Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának ötödik helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének pénteki döntése értelmében – közölte Novák Előd alelnök az MTI-vel.

A politikus felidézte: mint korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna, a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt, ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kívánja tölteni brüsszeli mandátumát.