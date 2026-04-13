Ez az Alaptörvény szerint azt jelenti, hogy alkotmányt módosíthat, intézményeket alapíthat és szüntethet meg, sarkalatos törvényeket írhat és írhat felül.

Nincs olyan elnöki vétó, amely érdemben blokkolna. Formálisan nincs fék és nincs ellensúly. Ez azt jelenti, hogy minden, ami a következő négy évben történik, az új kormány felelőssége. Ez sem értékítélet, csak ténymegállapítás. A kétharmad nem csak felhatalmazás, hanem felelősség is. Orbán Viktor tizenhat évig viselte ezt a felelősséget, jóban és rosszban, és ezt a felelősséget soha nem tagadta. Most Magyar Péteré.

A kérdés tehát: hogyan fog kormányozni? A keretrendszert ismerjük, mert Magyar Péter maga mondta el. A Tisza Párt az EU-ba való „visszatérést” ígérte: a jogállamisági mechanizmusok feloldását, az uniós pénzek felszabadítását, a NATO-n belüli pozíció normalizálását, az ukrajnai vétók feloldását.

Zelenszkij még tegnap gratulált. Az első konkrét lépés máris megtörtént: Magyar Péter bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az EPPO – amelyet eddig huszonkét tagállam alkotott, és Magyarország volt az egyetlen olyan tagállam, amely politikai döntés alapján maradt kívül az Európai Ügyészségen, miközben Dánia és Írország szerződéses kivétellel él – az EU költségvetését érintő bűncselekmények nyomozására és vádemelésére jogosult: csalás, korrupció, pénzmosás, tízmillió euró feletti határokon átnyúló áfacsalás. Ez nem szimbolikus gesztus. A csatlakozás azt jelenti, hogy a Luxemburgban székelő európai delegált ügyészek nyomozati jogkört kapnak Magyarországon elvileg visszamenőleg is, 2017 novemberéig, az EPPO-rendelet hatálybalépéséig. Vagyis az elmúlt évtized összes uniós forrásfelhasználása, közbeszerzése és áfastruktúrája a luxemburgi hatáskör alá kerül.

De az EPPO csak a kezdet. A közeljövőben az EU több olyan döntés előtt áll, amelyekhez az új magyar kormánynak azonnal állást kell foglalnia, és amelyeknél a „brüsszeli igazodás” nem elvont fogalom, hanem konkrét pénzügyi és politikai ár. Az első: a szankciós politika és az orosz energiahordozók kérdése. Az EU a rövid távú gázszállítási szerződésekre vonatkozó tilalmat a most tárgyalt javaslatok szerint 2026 áprilisában akarta életbe léptetni, a hosszú távú vezetékes szállítás betiltásának határideje 2027 szeptembere. Ezzel párhuzamosan döntés készül az Ukrajnának szánt újabb hitelcsomagról, amelyet az EU hitelből finanszíroz, mégpedig egy olyan fiskális környezetben, amikor az eurózóna költségvetési mozgástere szűkül. Drága hitel lesz. A kölcsönt Ukrajna valószínűleg soha nem fogja visszafizetni. Magyarországnak ezt a hitelt társgarantálnia kell, miközben a saját költségvetése az energiaár-sokk miatt feszített. Nagyon meg fogjuk fizetni fogjuk a háború árát. A második: a migrációs paktum. Június 12-én lép hatályba az EU új menekültügyi és migrációs szabályrendszere. A migrációs paktum kötelező szolidaritási mechanizmust vezet be, amely GDP- és népességarányos kulcs alapján több tízezres nagyságrendű áttelepítést vagy több százmillió eurós hozzájárulást ír elő, el nem fogadott menedékkérőnként nagyjából húszezer eurós „büntetéssel”. Az Orbán-kormány ezt elutasította; Magyarország ellene szavazott.