„Csirkepaprikás galuskával” – a szomszédban háború, krízis a Közel-Keleten, de a Tisza külügyminiszter-jelöltje főzőműsort készít (VIDEÓ)
2026. április 08. 21:14
Hát, na. Vannak fontosabb dolgok az életben.
2 p
0
4
35
Mentés
Több mint négy éve tart a háború Ukrajnában, Zelenszkij elzárta a Barátság-kőolajvezetéket, az Egyesült Államok és Izrael közösen megtámadta Iránt, amely válaszul lezárta a Hormuszi-szorost, így vészesen fogy a kőolaj, az üzemanyagok árai pedig az egekben, JD Vance amerikai alelnök éppen Budapesten van hivatalos látogatáson már második napja. Ezek talán a világpolitika legfontosabb momentumai, na nem Orbán Anitánál, a Tisza Párt friss igazolásánál, akire Magyar Péter csak úgy hivatkozik, mint a „Tisza-kormány leendő külügyminisztere”.
Orbán Anita szerdán a Facebook-oldalára tett ki egy videót, amelyben Wossala Rozina séffel főz, a poszthoz annyit írt: Melyik magyar étellel lehetne meghódítani a világot?
Wossala Rozinával tettünk egy kísérletet. Holnap megmutatjuk”
– közölte.
A videóból legalább kiderült, hogy Orbán Anita kedvenc étele a csirkepaprikás galuskával. Csütörtökön az is kiderül, a Tisza politikusa, hogy készíti el az ételt, mellé pedig milyen lesz az uborkasaláta, tejfölös vagy tejföl nélküli. Vannak fontos dolgok a világban, na!
