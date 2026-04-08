„Csirkepaprikás galuskával” – a szomszédban háború, krízis a Közel-Keleten, de a Tisza külügyminiszter-jelöltje főzőműsort készít (VIDEÓ)

Több mint négy éve tart a háború Ukrajnában, Zelenszkij elzárta a Barátság-kőolajvezetéket, az Egyesült Államok és Izrael közösen megtámadta Iránt, amely válaszul lezárta a Hormuszi-szorost, így vészesen fogy a kőolaj, az üzemanyagok árai pedig az egekben, JD Vance amerikai alelnök éppen Budapesten van hivatalos látogatáson már második napja. Ezek talán a világpolitika legfontosabb momentumai, na nem Orbán Anitánál, a Tisza Párt friss igazolásánál, akire Magyar Péter csak úgy hivatkozik, mint a „Tisza-kormány leendő külügyminisztere”.

Orbán Anita szerdán a Facebook-oldalára tett ki egy videót, amelyben Wossala Rozina séffel főz, a poszthoz annyit írt: Melyik magyar étellel lehetne meghódítani a világot?