Weber üzent Magyar Péternek: „Nincs vesztegetni való idő”

Európának most „bizalmi tőkét” kell befektetnie az új magyar kormányba – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden strasbourgi sajtótájékoztatóján.

A politikus üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe látogat.

Hangsúlyozta, Európa részéről a fő üzenet az kell legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra. Weber rámutatott: az új magyar vezetés kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, ami erős politikai felhatalmazást jelent.