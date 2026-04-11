A tiszás fiatalok azt sem tudják, kik a ruszkik – a „Rendszerváltó bulin” jártunk (VIDEÓ)
A rendezvényre érkezett fiatalok politikai felkészültségéről ez önmagában sokat elárul.
A celebvilág felől nézve Puzsér Róbert egy kifutó márka, a Hősök terén rendezettkoncertjéről is azt gondolhatta, hogy a Tisza mellett tett hitvallásával megkapaszkodhat még a porondon.
„Állítólag 200 ezer ember vett részt a nagy bulin, ez természetesen a Tisza saját »mérése«, tehát osztanunk kell kettővel. Arról nem is beszélve, hogy kérdés, ki, miért ment ki ezúttal a Hősök terére. Azért, hogy hangosan demonstráljon a Tisza mellett két nappal a választás előtt, vagy csupán egy jó hepajra vágyott. A megmozdulás és a koncert színvonalát jól demonstrálják annak az egyébként értelmesnek látszó, 20-22 év körüli lánynak a szavai, akik nem tudta megmondani, hogy kik is azok a »ruszkik«. Esetleg a Mi Hazánk lehet az? – kérdezte vissza a riportert. Márpedig tudnia kellene a »ruszkikról«, hiszen a tömeg hosszú skandálásokban küldte őket haza.
A rendezvényre érkezett fiatalok politikai felkészültségéről ez önmagában sokat elárul.
Az internetes hozzászólásokat tallózva talán az volt a legfeltűnőbb az esemény kapcsán, hogy sok pedagógus is részt vett rajta. Óvónők, tanítók, tanárok… Idős, hetven felé tartó pedagógusok kivitték az eseményre az unokáikat is, nyilván külön el kellett magyarázniuk a nagy hangzavarban, hogy az egyik zenész miért vette elő a koncert részeként a színpadon a fütyülőjét, és miért lengette meg, már ha volt mit meglengetni.”
