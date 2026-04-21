Sajtóhír: döntött Magyar Péter, egykori fideszes politikus vezetheti a vagyonvisszaszerzési hivatalt
A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.
Érdekes lesz figyelni, hogyan kelthet konfliktusokat a kétségtelenül masszív szavazóbázis elképesztően heterogén mivolta.
„Sajtóhírek szerint Magyar Péter vagyonvisszaszerzési hivatalvezetője Császár Dániel lesz, aki évekig közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkárként kereste a betevőre valót Lázár János Miniszterelnökségén. A pedigréje alapján alighanem remek szakember, állítólag még üzletelt is a leendő kormányfővel. Na fene. És hát nem az első, aki erősen kötődött valamikor a NER-hez!
Ezt is ajánljuk a témában
A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.
A Tisza-kormány tehát egyre inkább épít a »csalódott fideszes« expolitikusokra és vezetőkre, ez nyilvánvaló. Kérdés: azok, akik Magyar Péterben úgynevezett rendszerbontót látnak, ugyanakkor 16 évnyi vágyukat kell beteljesíteni, mit szólnak ahhoz, ha pár éve még a kormánynak dolgozó, arrafelé sündörgő formákkal lát neki a munkához – (egyelőre) lényegében kizárva mindenkit, aki 2010 óta (és a Tisza előtt) érdemi ellenzéki ténykedést végzett!
Jó, az olyan önjelölt ünneplőket és csatlakozókat, mint Fekete-Győr András, most hagyjuk! Érdekes lesz figyelni, hogyan kelthet konfliktusokat a kétségtelenül masszív szavazóbázis elképesztően heterogén mivolta. Ez nyilván még a jövő zenéje, de láthatóan bajos lesz egyszerre megfelelni Pankotai Liliknek és Rubovszky Ritáknak. De majd meglátjuk.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert