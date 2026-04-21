Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza lázár jános császár dániel Magyar Péter

Bajos lesz egyszerre megfelelni Pankotai Liliknek és Rubovszky Ritáknak

2026. április 21. 18:42

Érdekes lesz figyelni, hogyan kelthet konfliktusokat a kétségtelenül masszív szavazóbázis elképesztően heterogén mivolta.

2026. április 21. 18:42
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Sajtóhírek szerint Magyar Péter vagyonvisszaszerzési hivatalvezetője Császár Dániel lesz, aki évekig közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkárként kereste a betevőre valót Lázár János Miniszterelnökségén. A pedigréje alapján alighanem remek szakember, állítólag még üzletelt is a leendő kormányfővel. Na fene. És hát nem az első, aki erősen kötődött valamikor a NER-hez!

A Tisza-kormány tehát egyre inkább épít a »csalódott fideszes« expolitikusokra és vezetőkre, ez nyilvánvaló. Kérdés: azok, akik Magyar Péterben úgynevezett rendszerbontót látnak, ugyanakkor 16 évnyi vágyukat kell beteljesíteni, mit szólnak ahhoz, ha pár éve még a kormánynak dolgozó, arrafelé sündörgő formákkal lát neki a munkához – (egyelőre) lényegében kizárva mindenkit, aki 2010 óta (és a Tisza előtt) érdemi ellenzéki ténykedést végzett!

Jó, az olyan önjelölt ünneplőket és csatlakozókat, mint Fekete-Győr András, most hagyjuk! Érdekes lesz figyelni, hogyan kelthet konfliktusokat a kétségtelenül masszív szavazóbázis elképesztően heterogén mivolta. Ez nyilván még a jövő zenéje, de láthatóan bajos lesz egyszerre megfelelni Pankotai Liliknek és Rubovszky Ritáknak. De majd meglátjuk.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 21. 19:43
Már bocs, de 1 Pankottás Dili hogy hasonlítható össze bárki normállal?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. április 21. 19:38
Lehetségesnek tartom, hogy Magyar Péter kétségtelen agresszivitása révén az ilyen Pankotai Lili félék megkapják a nekik kijáró kötőféket, ha már a fegyelem, a fegyelmezettség ismeretlenné vált az egykor volt ikon Ludovikán!
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. április 21. 19:04
Általában ez a hátránya a nem a közös ideológia mentén szerveződő néppárt jellegű pártoknak. Megjegyzem, uygan a Fidesz nemzeti keresztény konzervatívként határozta meg magát, de egy nemzeti konzervatív keresztény, ha ideológia mentén szavaz, akkor biztosan nem a Fideszt választja. A Fideszt az antiliberalizmus tartotta egyben, habár én a Fideszt nemzeti liberálisnak tartottam, de a Fidesz liberalizmusa az nem az, amit a magukat liberálisnak tartó szélsőbaloldali pártok liberalizmusnak tartottak. Summa summárum, magyar Peti pártját szét fogják kapni a választói, mert a magát nemzetinek tartó szavazó gyomra nem veszi be Romuluszt, kapitányt vagy Orbán anitát, a globalista szélbalosok - és ők vannak többségben- pedig pont a normalitáspárti politikusokat nem tudják elfogadni. Az Orbángyűlölet egy ideig lehet összetartó habarcs, de ezt felül fogja írni az ideológia és a Tisza pont ott fog kettészakadni, ahol a társadalom a nemzeti-globalista törésvonalon szakadt szét.
Válasz erre
0
0
Salitis
2026. április 21. 18:53
Csak hátra kell dőlni és nézni a műsort.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!