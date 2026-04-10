országgyűlési választás 2026 szavazó radikális szabadságharc választás

„Április 12-én nem sima választás, hanem egy szabadságharcnak egy nagyon fontos csatája” – újabb radikális politikus szólalt fel a Tisza ellen

2026. április 10. 13:58

„Amennyiben a Tisza Párt nyerné a választást, akkor nem Magyar Péter alakítana kormányt, hanem a globáis, multinacionális cégek” – jelentette ki Sneieder Tamás.

Sneider Tamással, a Jobbik volt elnöke a Patriótának adott interjújában többek között arról beszélt, hogy miért fontos egy nemzeti erő megszavazása a globalistákkal szemben, valamint hogy egyéniben miért fontos a Fidesz jelöltjére szavazni.

Mint ismert, a nemzeti radikális oldalon egyre többen szólalnak fel annak kapcsán, hogy mekkora a tétje a 2026-os országgyűlési választásnak. Sneider Tamás szerint

az április 12-ei választás nem egy „sima választás lesz, hanem egy szabadságharcnak egy nagyon fontos csatája. Egy politikai és gazdasági szabadságharcnak”.

A Jobbik korábbi elnöke felidézte, hogy nála az utolsó szög a koporsóban, mikor a globális multinacionális cégek volt vezetői és beosztottjai (Kapitány István a Shelltől, Orbán Anita a Globsec-től vagy Dávid Dóra a META-tól – szerk.)  megjelentek Magyar Péterék pártjában, és ekkor vált világossá számára, hogy 

amennyiben a Tisza Párt nyerné a választást, akkor nem Magyar alakítana kormányt, hanem a globális, multinacionális cégek.

„Ez példátlan lenne egy ország történetében” – mutatott rá. 

Ezután a volt jobbikos politikus kifejtette, hogy a Mi Hazánk szavazói bázisa egy heterogén közeg, és többféle gondolkodás jelenik meg náluk, „de az biztos, hogy van egy erős, régi nemzeti radikális mag, amely eléggé tudatosan politizált az elmúlt évtizedekben is, és most is, és ők szerintem értik azt, hogy igenis azokban a vidéki körzetekben , ahol fontos lehet, hogy megnyerje a nemzeti oldal a választást, ott érdemes az egyéni jelöltre leadott voksnál a Fideszt figyelembe venni, míg a listás szavaznál nyugodtan lehet a Mi Hazánkra szavazni” – fogalmazott Sneider Tamás. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
counter-revolution
2026. április 10. 15:22
Nem is olyan régen még így ajvékolt a Mandiner: "2025. június 19. 13:09 Aztán ott van a párt korábbi elnöke, a futballhuliganizmus világában nem ismeretlen Sneider Tamás, akinek felesége az esküvőjükön (!) kart lendítve pózolt a kamerába." Egyébként komolyan gondoljátok, hogy ez a balfasz júdás Roy meg tud győzni egyetlen mihazánkos szavazót is? :DDDD
socialismo-e-muerte
2026. április 10. 14:19
Senki se hisz ezeknek a fidesz bérenceknek.
kiborg-2
2026. április 10. 14:12
youtu.be/BdfUZ-N5Fxs Döbbenetes Nézzétek meg és továbbítsátok
Bi Tang Tomee
•••
2026. április 10. 14:02 Szerkesztve
Előbb-utóbb a Mi Hazánk vezetésének is színt kell vallania. Jó nagy pofon lesz... remélem nincs igazam.
