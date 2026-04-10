„Április 12-én nem sima választás, hanem egy szabadságharcnak egy nagyon fontos csatája” – újabb radikális politikus szólalt fel a Tisza ellen

A Tisza Párt a globális nagytőkét szolgálja, SZAVAZZ A FIDESZRE! – Sneider Tamás a Kontextusnak
„Amennyiben a Tisza Párt nyerné a választást, akkor nem Magyar Péter alakítana kormányt, hanem a globáis, multinacionális cégek” – jelentette ki Sneieder Tamás.
Sneider Tamással, a Jobbik volt elnöke a Patriótának adott interjújában többek között arról beszélt, hogy miért fontos egy nemzeti erő megszavazása a globalistákkal szemben, valamint hogy egyéniben miért fontos a Fidesz jelöltjére szavazni.
Mint ismert, a nemzeti radikális oldalon egyre többen szólalnak fel annak kapcsán, hogy mekkora a tétje a 2026-os országgyűlési választásnak. Sneider Tamás szerint
az április 12-ei választás nem egy „sima választás lesz, hanem egy szabadságharcnak egy nagyon fontos csatája. Egy politikai és gazdasági szabadságharcnak”.
A Jobbik korábbi elnöke felidézte, hogy nála az utolsó szög a koporsóban, mikor a globális multinacionális cégek volt vezetői és beosztottjai (Kapitány István a Shelltől, Orbán Anita a Globsec-től vagy Dávid Dóra a META-tól – szerk.) megjelentek Magyar Péterék pártjában, és ekkor vált világossá számára, hogy
amennyiben a Tisza Párt nyerné a választást, akkor nem Magyar alakítana kormányt, hanem a globális, multinacionális cégek.
„Ez példátlan lenne egy ország történetében” – mutatott rá.
Ezután a volt jobbikos politikus kifejtette, hogy a Mi Hazánk szavazói bázisa egy heterogén közeg, és többféle gondolkodás jelenik meg náluk, „de az biztos, hogy van egy erős, régi nemzeti radikális mag, amely eléggé tudatosan politizált az elmúlt évtizedekben is, és most is, és ők szerintem értik azt, hogy igenis azokban a vidéki körzetekben , ahol fontos lehet, hogy megnyerje a nemzeti oldal a választást, ott érdemes az egyéni jelöltre leadott voksnál a Fideszt figyelembe venni, míg a listás szavaznál nyugodtan lehet a Mi Hazánkra szavazni” – fogalmazott Sneider Tamás.
Ezt is ajánljuk a témában
