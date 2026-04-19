„A fogalmak tisztázása érdekében megállnék egy pillanatra. Az elmúlt időszakban többször szóba került a »rendszerváltás« kifejezés, mert a Tisza párt a mostani kétharmados győzelmét – egyébként ugyanúgy, mint a Fidesz a maga 2010- es sikerét – így jelöli meg.

Rendszerváltásnak az 1988-90 közötti időszakot tekintjük, amikor is egy olyan diktatúrát, ahol nem tartottak szabad választásokat, a vélemény elmondásáért börtön járt és az orosz megszállók jelenléte biztosította az egyetlen párt hatalmát felváltottunk a többpárti, szabad választásokon és a szabad véleménynyilvánításon nyugvó demokráciára. Remélhetőleg a demokrácia rendszeréhez képest senki sem szeretne sem diktatúrát, sem monarchiát bevezetni újra. Tehát ami azóta történik, az jogi értelemben kormányváltás még akkor is, ha jelentős következményekkel és átalakításokkal jár.