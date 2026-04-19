demokrácia tony blair fidesz angela merkel nemzeti együttműködés

Ami azóta történik, az jogi értelemben kormányváltás még akkor is, ha jelentős következményekkel és átalakításokkal jár

2026. április 19. 22:51

Ezek a változások azonban továbbra is a demokratikus kereteken belüli hatalomátvételek maradtak, tehát a demokrácia rendszere változatlan továbbra is.

Fodor Gábor
„A fogalmak tisztázása érdekében megállnék egy pillanatra. Az elmúlt időszakban többször szóba került a »rendszerváltás« kifejezés, mert a Tisza párt a mostani kétharmados győzelmét – egyébként ugyanúgy, mint a Fidesz a maga 2010- es sikerét – így jelöli meg. 

Rendszerváltásnak az 1988-90 közötti időszakot tekintjük, amikor is egy olyan diktatúrát, ahol nem tartottak szabad választásokat, a vélemény elmondásáért börtön járt és az orosz megszállók jelenléte biztosította az egyetlen párt hatalmát felváltottunk a többpárti, szabad választásokon és a szabad véleménynyilvánításon  nyugvó demokráciára.  Remélhetőleg a demokrácia rendszeréhez képest senki sem szeretne sem diktatúrát, sem monarchiát bevezetni újra. Tehát ami azóta történik, az jogi értelemben kormányváltás még akkor is, ha jelentős következményekkel és átalakításokkal jár. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Politikai értelemben persze magyarázható ennek a definíciónak a használata, hiszen most például a Fidesz által a NEmzeti Együttműködés Rendszerének nevezett kormányzati felfogásra mondtak nemet a polgárok, ami persze jelentős változásokat hoz majd, ahogy a világban máshol is így történt. (Gondoljunk csak arra, mekkora fordulatot hozott például Tony Blair győzelme Nagy-Britanniában, vagy Angela Merkel távozása Németországban.) Ezek a változások azonban továbbra is a demokratikus kereteken belüli hatalomátvételek maradtak, tehát a demokrácia rendszere változatlan továbbra is. A tisztánlátás érdekében érdemes lenne inkább a korszakváltás megjelölést használni, ami pontosabban leírja a történéseket.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
uranvaros
2026. április 19. 23:49
szovjet megszállók, ha már pontosak akarunk lenni Egyébként igaza van, egyszer volt rendszerváltás, azóta max korszakváltás lehetséges.
fehasznalo-g61k109
2026. április 19. 23:46
Fodor Gábor, az Egyetemi Színpadon. Az ember azt sem értette, a Fidesz - vagy valami más. Aztán lett Fodor Gábor valami más. Tőlem lehet, hogy okos, tanult ember. Hogy számító, az a fellépései és megszólalásai lapján fix. Mikor mire számít? Kitől mire számít? És hát igazából - ha ő SZÁMÍT, akkor NEM LEHET RÁ számítani!! Sem verbálisan, sem tetteiben.
pollip
•••
2026. április 19. 23:09 Szerkesztve
Na! Most olvastam Schilling Árpád fenyegetőzését. Ma Majoros bicskát emlegetett. Egy másik Bayert fenyegette meg. MP a közjogi méltóságokat szólította fel, hogy ne töltsék ki a hivatali idejüket A hír tv riporterét lökdösték. MP fenyegeti az újságírókat. Szabó Tímea Rákay Philipp -et fenyegette meg. A Tisza hívek bárkit megfenyegetnek, akivel nem értenek egyet. Sorolhatnám...... Ha az ilyen viselkedés tömegesen jelenik meg, az még demokrácia, mert szólás és vélemény szabadság van? Esetleg diktatorikusan megfélemlítik a másként gondolkodókat?
pollip
2026. április 19. 23:02
Szerintem jó a rendszerváltás kifejezés a Tisza párt részéről. Demokráciából diktatúrába fog haladni az ország! Ennek előjelei vannak! De ne legyen igazam.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.