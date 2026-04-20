tisza párt hegedűs zsolt kórház Magyar Péter

A Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltje a kórházi kamerákat fájlalja, a várólistákról azonban hallgat

2026. április 20. 09:58

A biztonsági és adminisztratív célokat szolgáló arcfelismerő rendszerek valamiért nagyon zavarják a politikust.

2026. április 20. 09:58
null

Miközben a magyar egészségügyet az elmúlt években a Tisza Párt részéről számos támadás érte, amely szerint súlyos strukturális gondokkal küzd, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg – írja a Magyar Nemzet. A politikus arról beszélt az RTL-nek adott interjújában hogy akár július elsejére eltűnhetnek ezek a rendszerek a kórházakból, ugyanis úgy véli, „rendőri típusú” irányítási modellt tükröznek.

A miniszterjelölt beszélt a jelenlegi rendszer idegen az egészségügy „lelkétől”, és egy új, nyitottabb, arról hogy majd a jövőben az egészségügyi dolgozók szabadabban nyilatkozhatnak, ugyanakkor feltűnő, hogy a konkrét, a betegek mindennapjait közvetlenül érintő kérdések háttérbe szorulnak.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

A beszélgetés során ugyanis nem esett szó arról, miként kívánja csökkenteni a kampányban oly sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt, vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer hosszútávon fenntartható működését.

A „reform” szó gyakran hangzik el, ám konkrétumokkal nemigen szolgált, a biztonsági és adminisztratív célokat szolgáló arcfelismerő kamerák viszont valamiért nagyon zavarják a politikust. 

A miniszterjelölt által említett átláthatóság és adatnyilvánosság is valóban fontos lehet, de csak akkor, ha az konkrét intézkedésekben is testet ölt. A betegek számára ugyanis elsősorban nem az a kérdés, hogy milyen technológia működik a kórházak bejáratánál, hanem az, hogy időben kapnak-e ellátást, megfelelő körülmények között, megfelelő szakemberektől – írja a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

Összesen 73 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 20. 12:04
Egy kérdés a szektás agyalottakhoz. Amennyiben bevezetika többkulcsos adórendszert , amit tervezett a szekta, akkor az orvosok a legfelsőbb kuklcsban fognak majd adózni. Egy orvos bruttó átlagfizetése Magyarországon 2025–2026 körül nagyjából 2 millió forint felett van....netto 1,6 milllió ft. A jelenlegi 15%-os egykulcsos szja helyett sávos adózás lépne életbe: 416 ezer Ft-ig: 15% 416 ezer Ft felett: 22% 1,25 millió Ft felett: 33% Eszerint az orvosok béréből - amit a Fidesz emelt meg - nagyjából elvenne a szekta havi több mint 500 ezer ft-ot. Hány orvos fogja ismét elhagyni az országot? Jön majd a kijózanodás szektás barmok!
bazilka
2026. április 20. 11:52
komolyan arról panaszkodik a mandiner, hogy a 16 év fidesz alatt felgyűlt városlistákat em szűntetik meg július 1-jéig????? a kamerás rendelkezés az ápolókat, orvosokat zavarta, mert megalázó volt nem a lopások ellen volt, akkor a belügyminisztériumban kellett volna felszerelni
fogas paduc
•••
2026. április 20. 11:37 Szerkesztve
fogas paduc --- johnny 2026. április 20. 11:37 Meddig juttatta? Csak nem arra gondolsz, hogy megnégyszerezték az orvosok fizetését, és az ápolókét ? Csak nem arra gondolsz, hogy több orvos dolgozik az eü-ben, mint 2010 előtt? Csak nem arra gondolsz, hogy jelentős korszerűsítéseket végeztek az eü műszerparkján? Csak nem arra gondolsz, hogy bevezették az eszt-t? Mondjuk abban igazad van, hogy a fidesz nem gátolta meg az eü-t érintő eu-s pénzek Magyarországnak történő kifizetését. Ebben viszont verhetetlenek vagytok. Hány kórházat lehetett volna azokból felújítani a Kingád szerint? - 50-t?
auditorium
2026. április 20. 11:36
Az arcfelismerő rendszer kórházakban HASZNOS lehet. kórházi lopások esetén vagy ha egy nagyobb klán érkezik a kórházakba (külföldön is gyakori jelenség) és reklamálnak, ha netán elhúnyt a betegük vagy várakozni kell a beutalásra, mert nincs azonnal szabad ágy. Ilyenkor előfordul más EU-tagországokban, h. megverik az Első segélyen dolgozó orvosokat, főleg ha nők... vagy nagy elánnal bemennek a kórterembe és hangosan tiltakoznak. Az arcfelismerő kamerák (AI-mesterséges intelligenciát használnak az emberi arc felismerésére, a kamera rögziti a képet, az algoritmus azonisitja az arcot és összveti nyilvántartott bűnözők képével. Olyan félelmetes ez ??? Inkább azzal kellene foglalkozni, h. az orvosok ne olyan lekezelően bánjanak a pacienssel nem privát rendeléseken.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!