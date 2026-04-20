A Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltje a kórházi kamerákat fájlalja, a várólistákról azonban hallgat
A biztonsági és adminisztratív célokat szolgáló arcfelismerő rendszerek valamiért nagyon zavarják a politikust.
Miközben a magyar egészségügyet az elmúlt években a Tisza Párt részéről számos támadás érte, amely szerint súlyos strukturális gondokkal küzd, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg – írja a Magyar Nemzet. A politikus arról beszélt az RTL-nek adott interjújában hogy akár július elsejére eltűnhetnek ezek a rendszerek a kórházakból, ugyanis úgy véli, „rendőri típusú” irányítási modellt tükröznek.
A miniszterjelölt beszélt a jelenlegi rendszer idegen az egészségügy „lelkétől”, és egy új, nyitottabb, arról hogy majd a jövőben az egészségügyi dolgozók szabadabban nyilatkozhatnak, ugyanakkor feltűnő, hogy a konkrét, a betegek mindennapjait közvetlenül érintő kérdések háttérbe szorulnak.
A beszélgetés során ugyanis nem esett szó arról, miként kívánja csökkenteni a kampányban oly sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt, vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer hosszútávon fenntartható működését.
A „reform” szó gyakran hangzik el, ám konkrétumokkal nemigen szolgált, a biztonsági és adminisztratív célokat szolgáló arcfelismerő kamerák viszont valamiért nagyon zavarják a politikust.
A miniszterjelölt által említett átláthatóság és adatnyilvánosság is valóban fontos lehet, de csak akkor, ha az konkrét intézkedésekben is testet ölt. A betegek számára ugyanis elsősorban nem az a kérdés, hogy milyen technológia működik a kórházak bejáratánál, hanem az, hogy időben kapnak-e ellátást, megfelelő körülmények között, megfelelő szakemberektől – írja a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube