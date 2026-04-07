„Persze, elengedte. Nyilván azért utazott csak Magyarországra az USA alelnöke egy 200 fős stábbal, mert elengedte. Azért beszélt hosszan JD Vance Orbán Viktor követendő politikájáról, mert elengedte.

Azért hívta fel a színpadról telefonon – meglepetésként – Donald Trump elnököt, aki a legnagyobb barátság és elismerés hangján beszélt a magyar miniszterelnökről, mert elengedte. A te kezedet a gumiszobában fogják csak elengedni jövő hétfőtől, te jellemtelen hülyegyerek.”