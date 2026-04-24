Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
vespasianus marcus aurelius folyó

A számvetéshez és az önvizsgálathoz jó, ha találunk egy megfelelő helyszínt

2026. április 24. 18:55

Lehet ez akár egy nyugalmas folyópart is, ahol az ember látja, hogy úszik el a dinnyehéj, és hogyan áramlik a folyó, megállás nélkül a forrástól a tengerig, az elmúlt időkből a jövő felé.

null
Rajcsányi Gellért
Kevélység. Kapzsiság. Bujaság (luxuria, érzékiség). Irigység. Mohóság. Harag. A jóra való restség. 

A továbbiak megtalálhatók bizonyos tízparancsolatban.

Jó vagy rossz keresztényként, legalább kultúrkeresztényként vagy vallás nélküli, de nyugati civilizációnkban helyes életet élni kívánó emberként is természetes iránymutatásként, figyelmeztetésként és tükörként szolgálnak számunkra a főbűnök és a bibliai parancsolatok.

Mindenki számára, minden időben és helyzetben.

Újmagyar nyelven nevezhetjük őket életvezetési tanácsoknak is, réges-régi földi és égi coachok által megfogalmazva.

Talán erről nem is lehet, nem is érdemes többet mondani. A fenti bűnök és a mózesi parancsolatok már rég elmondattak, réges-rég. Mi, gyarló és bűnös emberek minden korban, minden helyzetben vagy ezek alapján éljük életünket, vagy sem. A szabad akarat, ugyebár. Az ajándék, ami lehetővé teszi számunkra a jó és a rossz közötti választást. Akár hívő keresztények, akár vallástalan, de a mi civilizációnk alapértékeiben osztozó emberek vagyunk.

A mostani, felbolydult Magyarországon is érdemes ezek alapján mindenkinek számvetést, önvizsgálatot tartania. Mindenkinek. Vesztesnek és győztesnek, fent lévőknek és talpasoknak, drukkereknek és szkeptikusoknak, bosszút kiáltó tömegeknek és mindenre legyintő kiégetteknek egyaránt.

A számvetéshez és az önvizsgálathoz jó, ha találunk egy megfelelő helyszínt.

Lehet ez akár egy nyugalmas folyópart is, ahol az ember látja, hogy úszik el a dinnyehéj, és hogyan áramlik a folyó, megállás nélkül a forrástól a tengerig, az elmúlt időkből a jövő felé. Mert az áramlás, az idő folyója sem áll meg sohasem. Törékeny elefántcsonttornyok magaslatából lehet a legnagyobbat zuhanni. A legtávolabbi horizontok fürkészése közben lehet a legkönnyebben a saját lábunkban elesni.

Van egy folyó itt, a Kárpát-medencénkben, Esztergomnál ömlik a Dunába: a Garam. Így tavasz idején frissen zöldellő ártéri fák között csordogál csendesen a nagyobb folyam felé. Ennek partján ült majd kétezer éve egy filozofáló vezető, a rómaiak császára, Marcus Aurelius, aki a kvádokkal folytatott kimerítő háborúskodások közepette töprengett életről és halálról, hatalomról és hivatásról meg az örök változásról, ami az egyetlen változatlan dolog ebben a világban. 

Nem volt keresztény természetesen, de sztoikus filozófiája, az önvizsgálat és önuralom hirdetése, az alázat és a szenvedés elfogadása valahol mégis közeledik a keresztény hithez.

Olvassunk hát egy töprengő császárt, egy világbirodalom urát, aki valahol a Garam mentén elmélkedett így, amelynek vize akkor és ma is csordogált forrásától a tengerig, a múltból a jövő felé.

„Képzeld magad elé például Vespasianus korát, s mindenben a mai állapotokat látod: az emberek házasodnak, gyermekeket nevelnek, betegeskednek, meghalnak, harcolnak, ünnepelnek, kereskednek, gazdálkodnak, hízelegnek, gőgösködnek, gyanakszanak, acsarkodnak, mások halálát kívánják, zúgolódnak a jelen miatt, szeretkeznek, takarékoskodnak, consulság, uralkodás után sóvárognak. S egész világuk – csak volt. Azután térj át Traianus korára: mindenben ugyanazt találod. […]

Éppígy régen sokat emlegetett emberek neve – mint például Camillusé, Caesóé, Volesusé, Leonnatusé – ma már magyarázatot igényel. Nemsokára erre a sorsra jut Scipio, Cato, azután Augustus, majd Hadrianus és Antoninus. Mert minden az enyészet zsákmánya, és hamarosan mesévé lesz; majd a teljes feledésbe merül. Pedig ezt csak a csodálatosan ragyogó embersorsokról mondom. A többi? Amint kilehelte lelkét: »eltűnt nyomtalanul, hírevesztve.« Elvégre, mi az örök hír? Kongó üresség! Mi legyen tehát erőfeszítésünk tárgya? Íme csak ez: igazságos gondolkozásmód, közhasznú tevékenység, állandó igazmondás és olyan lelki alkat, mely derűsen fogad mindent, ami éri, hiszen szükségszerű, természetes, és velünk egyazon kútfőből és forrásból fakad.”

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2026. április 24. 20:53
Gellért, Gellért, mit tettetek a mandinerrel !?
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 24. 20:29
Kevélység. Kapzsiság. Bujaság (luxuria, érzékiség). Irigység. Mohóság. Harag. A jóra való restség. Mindenki nézze meg a NER prominenseit, a korrupciót nem tűrő puritán kedves vezetőt, esetleg nyissa meg a nersajtó zászlóshajóját, az origo.hu-t és nézze meg, mennyire érvényesülnek ezek az elvek... Pontosan ezek miatt buktatok és fogtok még nagyobbat 2030-ban.
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. április 24. 19:05
HATVANPUSZTA? Hm....?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!