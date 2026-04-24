Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Kevélység. Kapzsiság. Bujaság (luxuria, érzékiség). Irigység. Mohóság. Harag. A jóra való restség.
A továbbiak megtalálhatók bizonyos tízparancsolatban.
Jó vagy rossz keresztényként, legalább kultúrkeresztényként vagy vallás nélküli, de nyugati civilizációnkban helyes életet élni kívánó emberként is természetes iránymutatásként, figyelmeztetésként és tükörként szolgálnak számunkra a főbűnök és a bibliai parancsolatok.
Mindenki számára, minden időben és helyzetben.
Újmagyar nyelven nevezhetjük őket életvezetési tanácsoknak is, réges-régi földi és égi coachok által megfogalmazva.
Talán erről nem is lehet, nem is érdemes többet mondani. A fenti bűnök és a mózesi parancsolatok már rég elmondattak, réges-rég. Mi, gyarló és bűnös emberek minden korban, minden helyzetben vagy ezek alapján éljük életünket, vagy sem. A szabad akarat, ugyebár. Az ajándék, ami lehetővé teszi számunkra a jó és a rossz közötti választást. Akár hívő keresztények, akár vallástalan, de a mi civilizációnk alapértékeiben osztozó emberek vagyunk.
A mostani, felbolydult Magyarországon is érdemes ezek alapján mindenkinek számvetést, önvizsgálatot tartania. Mindenkinek. Vesztesnek és győztesnek, fent lévőknek és talpasoknak, drukkereknek és szkeptikusoknak, bosszút kiáltó tömegeknek és mindenre legyintő kiégetteknek egyaránt.
A számvetéshez és az önvizsgálathoz jó, ha találunk egy megfelelő helyszínt.
Lehet ez akár egy nyugalmas folyópart is, ahol az ember látja, hogy úszik el a dinnyehéj, és hogyan áramlik a folyó, megállás nélkül a forrástól a tengerig, az elmúlt időkből a jövő felé. Mert az áramlás, az idő folyója sem áll meg sohasem. Törékeny elefántcsonttornyok magaslatából lehet a legnagyobbat zuhanni. A legtávolabbi horizontok fürkészése közben lehet a legkönnyebben a saját lábunkban elesni.
Van egy folyó itt, a Kárpát-medencénkben, Esztergomnál ömlik a Dunába: a Garam. Így tavasz idején frissen zöldellő ártéri fák között csordogál csendesen a nagyobb folyam felé. Ennek partján ült majd kétezer éve egy filozofáló vezető, a rómaiak császára, Marcus Aurelius, aki a kvádokkal folytatott kimerítő háborúskodások közepette töprengett életről és halálról, hatalomról és hivatásról meg az örök változásról, ami az egyetlen változatlan dolog ebben a világban.
Nem volt keresztény természetesen, de sztoikus filozófiája, az önvizsgálat és önuralom hirdetése, az alázat és a szenvedés elfogadása valahol mégis közeledik a keresztény hithez.
Olvassunk hát egy töprengő császárt, egy világbirodalom urát, aki valahol a Garam mentén elmélkedett így, amelynek vize akkor és ma is csordogált forrásától a tengerig, a múltból a jövő felé.
„Képzeld magad elé például Vespasianus korát, s mindenben a mai állapotokat látod: az emberek házasodnak, gyermekeket nevelnek, betegeskednek, meghalnak, harcolnak, ünnepelnek, kereskednek, gazdálkodnak, hízelegnek, gőgösködnek, gyanakszanak, acsarkodnak, mások halálát kívánják, zúgolódnak a jelen miatt, szeretkeznek, takarékoskodnak, consulság, uralkodás után sóvárognak. S egész világuk – csak volt. Azután térj át Traianus korára: mindenben ugyanazt találod. […]
Éppígy régen sokat emlegetett emberek neve – mint például Camillusé, Caesóé, Volesusé, Leonnatusé – ma már magyarázatot igényel. Nemsokára erre a sorsra jut Scipio, Cato, azután Augustus, majd Hadrianus és Antoninus. Mert minden az enyészet zsákmánya, és hamarosan mesévé lesz; majd a teljes feledésbe merül. Pedig ezt csak a csodálatosan ragyogó embersorsokról mondom. A többi? Amint kilehelte lelkét: »eltűnt nyomtalanul, hírevesztve.« Elvégre, mi az örök hír? Kongó üresség! Mi legyen tehát erőfeszítésünk tárgya? Íme csak ez: igazságos gondolkozásmód, közhasznú tevékenység, állandó igazmondás és olyan lelki alkat, mely derűsen fogad mindent, ami éri, hiszen szükségszerű, természetes, és velünk egyazon kútfőből és forrásból fakad.”
