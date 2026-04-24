Talán erről nem is lehet, nem is érdemes többet mondani. A fenti bűnök és a mózesi parancsolatok már rég elmondattak, réges-rég. Mi, gyarló és bűnös emberek minden korban, minden helyzetben vagy ezek alapján éljük életünket, vagy sem. A szabad akarat, ugyebár. Az ajándék, ami lehetővé teszi számunkra a jó és a rossz közötti választást. Akár hívő keresztények, akár vallástalan, de a mi civilizációnk alapértékeiben osztozó emberek vagyunk.

A mostani, felbolydult Magyarországon is érdemes ezek alapján mindenkinek számvetést, önvizsgálatot tartania. Mindenkinek. Vesztesnek és győztesnek, fent lévőknek és talpasoknak, drukkereknek és szkeptikusoknak, bosszút kiáltó tömegeknek és mindenre legyintő kiégetteknek egyaránt.

A számvetéshez és az önvizsgálathoz jó, ha találunk egy megfelelő helyszínt.

Lehet ez akár egy nyugalmas folyópart is, ahol az ember látja, hogy úszik el a dinnyehéj, és hogyan áramlik a folyó, megállás nélkül a forrástól a tengerig, az elmúlt időkből a jövő felé. Mert az áramlás, az idő folyója sem áll meg sohasem. Törékeny elefántcsonttornyok magaslatából lehet a legnagyobbat zuhanni. A legtávolabbi horizontok fürkészése közben lehet a legkönnyebben a saját lábunkban elesni.

Van egy folyó itt, a Kárpát-medencénkben, Esztergomnál ömlik a Dunába: a Garam. Így tavasz idején frissen zöldellő ártéri fák között csordogál csendesen a nagyobb folyam felé. Ennek partján ült majd kétezer éve egy filozofáló vezető, a rómaiak császára, Marcus Aurelius, aki a kvádokkal folytatott kimerítő háborúskodások közepette töprengett életről és halálról, hatalomról és hivatásról meg az örök változásról, ami az egyetlen változatlan dolog ebben a világban.