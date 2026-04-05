Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
A szabadság új bástyája: Orbán Viktor húsvétvasárnap délután adja át a megújult Citadellát (VIDEÓ)

2026. április 05. 10:46

Húsvétvasárnap délután két órakor ünnepélyes keretek között nyitja meg kapuit a főváros egyik legfontosabb jelképe, a teljesen megújult Citadella.

Húsvétvasárnap új fejezet kezdődik Budapest és az ország egyik legemblematikusabb történelmi helyszínének életében: 

vasárnap 14 órakor Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédével hivatalosan is átadják a nagyközönségnek a megújult Citadellát. 

Az esemény jelentőségét növeli, hogy a kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában mutatta be a helyszínt, ahol az utolsó simításokat és az ünnepi készülődés mozzanatait is megosztotta a nézőkkel.

A miniszterelnök a hivatalos ceremónia előtt bejárást tartott az erődben, ahol elsőként a projekt legfontosabb szereplőit, a Citadellán dolgozó munkásokat köszöntötte. Ez a gesztus is hangsúlyozta azt a hatalmas munkamennyiséget, amely az elmúlt időszakban zajlott a Gellért-hegy tetején. 

A rekonstrukció nem csupán egy egyszerű felújítás volt: 

rengeteg munkaórát, mérnöki pontosságot és kitartó fizikai teljesítményt igényelt, hogy az egykor elhanyagolt, zárt terület visszakapja régi fényét, és modern, látogatható közösségi térré váljon.

A videóból az is kiderült, hogy a kormányfő személyesen egyeztetett a megnyitó kulturális programjának részleteiről is. A bejárás során néhány szót váltott Ákossal, aki a rendezvény egyik kiemelt fellépője lesz, valamint konzultált a szervezőcsapat tagjaival is, biztosítva, hogy minden készen álljon a látogatók fogadására.

A megnyitót követően április 5-én és 6-án kétnapos nagyszabású rendezvénysorozat veszi kezdetét. 

A Gellért-hegyre kilátogatókat változatos családi és zenei programok várják, a gasztronómiai kínálat pedig gondoskodik a teljes körű kikapcsolódásról. A fejlesztés legfőbb üzenete a funkcióváltás: 

az erőd, amelyet egykor a zsarnokság szimbólumaként emeltek, a jövőben a szabadság és a közösségi élet élő helyszíneként szolgálja majd a budapestieket és a turistákat egyaránt.

Azok számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni a vasárnap 14 órakor kezdődő átadón, a Mandiner közvetíti az eseményt és a miniszterelnöki beszédet.

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. április 05. 15:44
Koszonjuk szepen ,hogy felujitottak ezt a romot is, mert a baloldalnak ilyen eszebe sem jut soha, ok csak a sajat zsebukre gondolnak
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. április 05. 13:22
Hála Istennek is.
Válasz erre
1
0
targoncasjozsi
2026. április 05. 11:55
Magyar Péter lebukott! A mai nap az utolsó hogy ingyenesen nézhető: youtube.com/watch?v=FIUeqoEQu2k
Válasz erre
1
0
ittésmost
2026. április 05. 11:36
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.