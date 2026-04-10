A kormány váratlant húzott a kampányfinisben: 3,3 milliárd került a Tiszához

Több mint 3,3 milliárd forintos kormányzati forrásból tanuszoda épül Tiszafüreden – derül ki a friss kormányhatározatból. A beruházás a helyi lakosság és a térség sportélete mellett a város turisztikai vonzerejét is erősítheti.

Megjelent az a kormányhatározat, amely a tiszafüredi tanuszoda megvalósításáról rendelkezik, és több mint 3,3 milliárd forintos forrást biztosít a beruházás előkészítésére és kivitelezésére. A döntés értelmében a létesítmény a Lipcsey-park területén, a Tariczky sétányon épülhet meg, a beruházásért az Építési és Közlekedési Minisztérium felel. A tervek szerint még idén elkészülhetnek a szükséges dokumentációk, a kivitelezés pedig 2027-ben indulhat el.