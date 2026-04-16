A holokauszt magyar áldozataira emlékeztek

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke azt mondta: a zsidó közösség számára a legfontosabb, hogy soha ne ismétlődhessen meg a holokauszt, aki ebben társuk, az a szövetségesük. Hozzátette, ahogy a múltban tették, úgy a jövőben is partnerként tekintenek mindenkire, aki elkötelezetten támogatja erre irányuló törekvésüket. Felidézte: nyolcvankét évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg Kárpátalján a gettósítás, amelyet a deportálások és a népirtás követtek. "Nem sokon múlt, hogy a náci fenevad véghezvigye ördögi tervét: a magyarországi zsidóság teljes megsemmisítését" – fogalmazott.

Pedig az itt élő zsidók hűséges és szorgalmas tagjai voltak a magyar hazának

- mondta, emlékeztetve, hogy az akkori magyar állam halálba küldte saját polgárait. Kitért arra: a holokauszt szörnyűsége több mint százezrek életének kioltása, mint a túlélők feldolgozhatatlan gyásza és a generációkon át öröklődő trauma. A társadalmi szövet örökre és helyrehozhatatlanul sérült, a hiány máig érezhető - mondta, hozzátéve, hogy a közösség megsemmisítésével együtt eltűnt egy virágzó zsidó szellemi és vallási élet is. A veszteség súlya sokak számára máig nem tudatosult, ezért továbbra is feladatunk - és a Holokauszt Emlékközpont kiemelt küldetése -, hogy minél szélesebb körben adjuk át mindazt a tudást, amely e veszteség súlyát megérthetővé teszi – fogalmazott a Mazsihisz elnöke. Elmondta, ma már nincsenek köztünk az elkövetők, és egyre kevesebben vannak a túlélők, ezért az utánuk jövő generációkra hárul a felelősség, hogy fenntartsák az emlékezetet.

Különösen most, amikor világszerte újra erősödik az antiszemitizmus, amikor a gyűlölet ismét utat keres magának, kell gátat szabnunk az ordas eszméknek, mert a történelem erre tanít bennünket

– figyelmeztetett Grósz Andor.