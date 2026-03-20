Zelenszkij elképesztő módon rontott Magyarországra!

Orbán Viktor válaszában megjegyezte, a legutóbbi időkig sikeresen elkerülte, hogy összevesszen az ukrán elnökkel, kerülte a nyíltszíni pengeváltást és a színfalak mögötti lökdösődést is, mert az volt a célja, hogy „amit lehet menteni, azt mentsük át a jövőre”. Mégiscsak magyarok élnek Kárpátalján és szomszédok leszünk a jövőben is. Éppen ezért eddig nem élt azzal a lehetőséggel, hogy bármilyen provokatív megnyilatkozásra választ adjon.

Ezzel a szokásával azonban a hévégén szakítania kellett, mert kihallotta Volodimir Zelenszkij szavaiból a fenyegetést. „Megfenyegetett bennünket. A nemzetközi politikai életben ezt primer fenyegetésként lehet csak értelmezni, és a magyarokat nem lehet megfenyegetni, azt mi nem fogadhatjuk el.” Ezért meg kellett szólalnia, vállalva a nyílt konfliktust.

Tudom, hogy ennek lesznek is következményei, de ezt vállalom

– szögezte le. Szerinte Ukrajnával világosan kell beszélni és meg kell mondani, hogy amit ők csinálnak, az nekünk nem jó. Közölte, hogy „pontosan tudjuk”, Zelenszkij megállapodott Brüsszellel arról, hogy országát 2030-ig felveszik az unióba. Ezt a Fidesz európai pártcsaládján, a Patriótákon kívül mindenki szentesítette, élén az Európai Néppárttal.

A kormányfő szerint az ukrán elnök kimondta: azt várja el, hogy a megállapodását „a magyarok hajtsák végre”, és azt is kijelentette, vannak szövetségesei Magyarországon. „Vegyük komolyan, ez így van. Ne legyen kétség, Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Akik Brüsszel ügynökei, azok egyben Zelenszkij barátai, így áll a helyzet, beszéljünk egyenesen! De azt is világosan meg kell mondanunk, hogy soha nem lesz olyan helyzet, amikor Kijev vagy Brüsszel fogja megmondani a magyaroknak, hogy az unió alaptörvénye szerint bennünket megillető joggal a magyarok hogyan fognak élni. Erről Magyarországon fogunk dönteni” – jelentette ki.