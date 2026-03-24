Megtévesztenék a választókat a Tisza Párt érdekében – a céljuk, hogy minél több Fidesz-szimpatizáns érvénytelenül szavazzon

Mivel az a szavazólap, amelyen egynél több jelöltre/pártra voksoltak, érvénytelen lesz, a megtévesztéssel a jobboldali pártok szavazatait csökkentenék.

Nagyon fontos azonban, hogy ez a választás rendjének megsértése, a felhívást közzétevő pedig egyben a büntető törvénykönyvben szereplő megtévesztés bűncselekményét követi el.

Megsérti a választás rendjét, aki ilyen felhívásokat tesz közzé

„A választási eljárási szabályok a szavazólapok pontos adattartalmát is definiálják, így azt is, hogy hogyan lehet érvényes szavazatot leadni, és mitől lesz egy szavazat érvénytelen. A jogszabály szerint érvényesen szavazni a szavazólapon egyetlenegy jelöltre vagy jelölőszervezetre lehet. A törvény úgy fogalmaz, >érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal<. Amennyiben valaki ezt a szabályt nem tartja be, és egyszerre több jelöltet megjelöl, az általa leadott szavazólap érvénytelen lesz, azaz a szavazatát nem lehet figyelembe venni, hiszen nem lehet eldönteni, hogy melyik jelöltet és jelölőszervezetet támogatja” – ismertette lapunk megkeresésére ifj. Balsai István ügyvéd a jelenség jogi hátterét.

A jogász felidézte, hogy korábban – például a gyermekvédelmi népszavazáson – volt példa arra, hogy egyes civil szervezetek érvénytelen szavazat leadására biztatták a választókat, de egyértelműen közölték is, hogy kifejezetten az ott leadott voksok érvénytelensége a cél. A jelenlegi kampányban azonban olyan bejegyzések terjednek a közösségi médiában, amelyek azt a látszatot keltik, hogy az egy szavazólapon két különböző pártra leadott voks érvényes lenne.