03. 24.
kedd
országgyűlési választás Tisza Párt megtévesztés választási csalás Mi Hazánk Mozgalom Fidesz

Megtévesztenék a választókat a Tisza Párt érdekében – a céljuk, hogy minél több Fidesz-szimpatizáns érvénytelenül szavazzon

2026. március 24. 09:25

Olyan felhívások terjednek, amelyek célja, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk minél több voksot veszítsen. Ezek terjesztése a választás rendjének megsértése, sőt bűncselekmény, amelyért 3 év szabadságvesztés is kiszabható – mondta el a Mandinernek ifj. Balsai István ügyvéd.

Pálfy Dániel Ábel

Az idei magyar országgyűlési választáshoz közeledve egyre több megtévesztő felhívás terjed az interneten, amelyek célja, hogy a választók tudtukon kívül, sőt akaratuk ellenére érvénytelen módon szavazzanak, ezzel pártjuk elveszítse a voksukat. A megtévesztő bejegyzések célja, hogy ezzel egy másik párt javára befolyásolják a választási eredményt. A módszer egyszerű, a lényeg, hogy a megtévesztett választópolgár több jelölt vagy párt mellé is tegyen ikszet, ugyanis ezzel érvénytelenné válik a szavazólap. 

Az országgyűlési választáshoz közeledve megtévesztő felhívások terjednek a közösségi médiában

A Tisza Párt – legalábbis a baloldali kutatók szerint – utcahosszal vezet a kormánypártok előtt a kampány hajrájában, ám a párt szimpatizánsai úgy tűnik nincsenek teljesen meggyőződve a felmérések valóságtartalmáról, ugyanis 

egyre több olyan felhívás jelenik meg a közösségi médiában, amelyek célja, hogy a jobboldali szavazókat megtévesztve a Fidesztől és a Mi Hazánk Mozgalomtól vegyenek el szavazatokat.

 Amennyiben ez nagy tömegben sikerülne, az az egész voksolás eredményét befolyásolhatná, azaz a választási csalás lehetőségét is felveti. 

Az alábbi bejegyzésben a Tűzfalcsoport mutatta be, hogyan próbálják meg megtéveszteni a jobboldali választópolgárokat, hogy ezzel pártjukat jobb helyzetbe hozzák a választáson. 

A módszer lényege, hogy 

  1. megpróbálják elhitetni a Fidesz támogatóival, hogy pártjuk egyedül nem lesz képes megnyerni a választást, 
  2. és arra biztatják őket, hogy a biztonság kedvéért a Mi Hazánk Mozgalom mellé is tegyenek egy ikszet, mert így nagyobb az esélye, hogy a két párt koalíciót kötve nyerni tud a Tisza Párt ellen. 

Mivel az a szavazólap, amelyen egynél több jelöltre/pártra voksoltak, érvénytelen lesz, a megtévesztéssel a jobboldali pártok szavazatait csökkentenék. 

Nagyon fontos azonban, hogy ez a választás rendjének megsértése, a felhívást közzétevő pedig egyben a büntető törvénykönyvben szereplő megtévesztés bűncselekményét követi el. 

Megsérti a választás rendjét, aki ilyen felhívásokat tesz közzé

„A választási eljárási szabályok a szavazólapok pontos adattartalmát is definiálják, így azt is, hogy hogyan lehet érvényes szavazatot leadni, és mitől lesz egy szavazat érvénytelen. A jogszabály szerint érvényesen szavazni a szavazólapon egyetlenegy jelöltre vagy jelölőszervezetre lehet. A törvény úgy fogalmaz, >érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal<. Amennyiben valaki ezt a szabályt nem tartja be, és egyszerre több jelöltet megjelöl, az általa leadott szavazólap érvénytelen lesz, azaz a szavazatát nem lehet figyelembe venni, hiszen nem lehet eldönteni, hogy melyik jelöltet és jelölőszervezetet támogatja” – ismertette lapunk megkeresésére ifj. Balsai István ügyvéd a jelenség jogi hátterét. 

A jogász felidézte, hogy korábban – például a gyermekvédelmi népszavazáson – volt példa arra, hogy egyes civil szervezetek érvénytelen szavazat leadására biztatták a választókat, de egyértelműen közölték is, hogy kifejezetten az ott leadott voksok érvénytelensége a cél. A jelenlegi kampányban azonban olyan bejegyzések terjednek a közösségi médiában, amelyek azt a látszatot keltik, hogy az egy szavazólapon két különböző pártra leadott voks érvényes lenne. 

Ez nyilvánvalóan jogsértő. Egyrészt sérti a választási eljárás alapelvei közül a választás tisztaságának megóvását és a jóhiszemű joggyakorlás követelményét, másrészt pedig bűncselekményt is megvalósítanak

– jegyezte meg. 

Ifj. Balsai István kiemelte, hogy a büntető törvénykönyv szerint a választás rendje elleni bűncselekménynek minősül, és három éves szabadságvesztéssel is büntethető, hogyha valaki „a választási törvény hatálya alá tartozó választás során az arra jogosultat a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik”

„Ez a kezdeményezés azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy amennyiben a választópolgár egy szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánk Mozgalomra is ikszel, az érvényes szavazat leadását teszi lehetővé. Ebből a megtévesztési szándék egyértelműen kirajzolódik. Ezáltal pedig úgy vélem, hogy megállapítható a bűncselekmény elkövetése. 

Ehhez egy Facebook-bejegyzés közzététele is elég lehet, amennyiben az elkövető azt a látszatot kívánja kelteni, hogy ez érvényes szavazási mód, miközben tisztában van az ellenkezőjével. A csalással ellentétben – ahol a bűncselekmény megtörténtéhez kárnak is be kell következnie, enélkül csak bűncselekmény kísérlete – itt a megtévesztésre törekvés már önmagában bűncselekmény” – fogalmazott az ügyvéd. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 24. 10:24
Miért is riadnának vissza bármilyen bűncselekménytől a tisza-hívők? Látnak következményeket, amikor a vezetőik nyilvánvaló bűncselekményeket követnek el? magyar péter telefonrablása ruszin szendi romolusz tavaly októberi polgárháborúval való fenyegetőzése drogos házibuli panyi szabolcs és közben is minden hétre jut valami kisebb horderejű gyanús ügyük, már számon sem lehet tartani őket ÉS A KÖVETKEZMÉNY??? SEMMI!!!! Röhejes, szánalmas, kiábrándító. Csak szólok, hogy nem egy diktatúra a demokrácia és a szólásszabadság talaján került hatalomra, többek között Hitler is. Jó lett volna tanulni a történelemből, és idejében lekapcsolni a társadalomból a veszélyes elemeket, mielőtt hatalomra jutnak.
Válasz erre
0
0
europész
2026. március 24. 10:08
Nagyon bugyuta ember az akit meg tudnak teveszteni efajta jotanacsokkal.Minden szavazohelysegben jol lathato helyen kell kifuggeszteni a szavazas szabalyait.Ezenkivul meg be kellene vezetni,hogy azt is alairjak,hogy elolvastak es tudomasul vettek az alapveto szabalyokat.Csak ezutan mehetnenk szavazni.
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 24. 10:07
lofejazagyban-2 2026. március 24. 09:57 ugyan már, miét tennének ilyet fostospeti trolljai? Mindenki tudja, hogy 20% előnnyel vezetnek. És mindenki tudja, hogy amúgy is tisztességes, rendes, jóakaratú emberek. DPK Vecsés. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 24. 10:06
madre79 2026. március 24. 09:46 Hülyék és aljasok! Egy nevet lehet és egy pártot bejelölni ezt mindenki tudja! Akkor mi a visítás tárgya?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!