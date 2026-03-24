Megtévesztenék a választókat a Tisza Párt érdekében – a céljuk, hogy minél több Fidesz-szimpatizáns érvénytelenül szavazzon

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Olyan felhívások terjednek, amelyek célja, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk minél több voksot veszítsen. Ezek terjesztése a választás rendjének megsértése, sőt bűncselekmény, amelyért 3 év szabadságvesztés is kiszabható – mondta el a Mandinernek ifj. Balsai István ügyvéd.
Az idei magyar országgyűlési választáshoz közeledve egyre több megtévesztő felhívás terjed az interneten, amelyek célja, hogy a választók tudtukon kívül, sőt akaratuk ellenére érvénytelen módon szavazzanak, ezzel pártjuk elveszítse a voksukat. A megtévesztő bejegyzések célja, hogy ezzel egy másik párt javára befolyásolják a választási eredményt. A módszer egyszerű, a lényeg, hogy a megtévesztett választópolgár több jelölt vagy párt mellé is tegyen ikszet, ugyanis ezzel érvénytelenné válik a szavazólap.
A Tisza Párt – legalábbis a baloldali kutatók szerint – utcahosszal vezet a kormánypártok előtt a kampány hajrájában, ám a párt szimpatizánsai úgy tűnik nincsenek teljesen meggyőződve a felmérések valóságtartalmáról, ugyanis
egyre több olyan felhívás jelenik meg a közösségi médiában, amelyek célja, hogy a jobboldali szavazókat megtévesztve a Fidesztől és a Mi Hazánk Mozgalomtól vegyenek el szavazatokat.
Amennyiben ez nagy tömegben sikerülne, az az egész voksolás eredményét befolyásolhatná, azaz a választási csalás lehetőségét is felveti.
Az alábbi bejegyzésben a Tűzfalcsoport mutatta be, hogyan próbálják meg megtéveszteni a jobboldali választópolgárokat, hogy ezzel pártjukat jobb helyzetbe hozzák a választáson.
A módszer lényege, hogy
Mivel az a szavazólap, amelyen egynél több jelöltre/pártra voksoltak, érvénytelen lesz, a megtévesztéssel a jobboldali pártok szavazatait csökkentenék.
Nagyon fontos azonban, hogy ez a választás rendjének megsértése, a felhívást közzétevő pedig egyben a büntető törvénykönyvben szereplő megtévesztés bűncselekményét követi el.
„A választási eljárási szabályok a szavazólapok pontos adattartalmát is definiálják, így azt is, hogy hogyan lehet érvényes szavazatot leadni, és mitől lesz egy szavazat érvénytelen. A jogszabály szerint érvényesen szavazni a szavazólapon egyetlenegy jelöltre vagy jelölőszervezetre lehet. A törvény úgy fogalmaz, >érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal<. Amennyiben valaki ezt a szabályt nem tartja be, és egyszerre több jelöltet megjelöl, az általa leadott szavazólap érvénytelen lesz, azaz a szavazatát nem lehet figyelembe venni, hiszen nem lehet eldönteni, hogy melyik jelöltet és jelölőszervezetet támogatja” – ismertette lapunk megkeresésére ifj. Balsai István ügyvéd a jelenség jogi hátterét.
A jogász felidézte, hogy korábban – például a gyermekvédelmi népszavazáson – volt példa arra, hogy egyes civil szervezetek érvénytelen szavazat leadására biztatták a választókat, de egyértelműen közölték is, hogy kifejezetten az ott leadott voksok érvénytelensége a cél. A jelenlegi kampányban azonban olyan bejegyzések terjednek a közösségi médiában, amelyek azt a látszatot keltik, hogy az egy szavazólapon két különböző pártra leadott voks érvényes lenne.
Ez nyilvánvalóan jogsértő. Egyrészt sérti a választási eljárás alapelvei közül a választás tisztaságának megóvását és a jóhiszemű joggyakorlás követelményét, másrészt pedig bűncselekményt is megvalósítanak
– jegyezte meg.
Ifj. Balsai István kiemelte, hogy a büntető törvénykönyv szerint a választás rendje elleni bűncselekménynek minősül, és három éves szabadságvesztéssel is büntethető, hogyha valaki „a választási törvény hatálya alá tartozó választás során az arra jogosultat a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik”.
„Ez a kezdeményezés azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy amennyiben a választópolgár egy szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánk Mozgalomra is ikszel, az érvényes szavazat leadását teszi lehetővé. Ebből a megtévesztési szándék egyértelműen kirajzolódik. Ezáltal pedig úgy vélem, hogy megállapítható a bűncselekmény elkövetése.
Ehhez egy Facebook-bejegyzés közzététele is elég lehet, amennyiben az elkövető azt a látszatot kívánja kelteni, hogy ez érvényes szavazási mód, miközben tisztában van az ellenkezőjével. A csalással ellentétben – ahol a bűncselekmény megtörténtéhez kárnak is be kell következnie, enélkül csak bűncselekmény kísérlete – itt a megtévesztésre törekvés már önmagában bűncselekmény” – fogalmazott az ügyvéd.
