Tiszás ügynökbotrány: Szijjártó Péter minden apró részletről elmondta az igazságot (VIDEÓ)

Szijjártó Péter a jogi következmények megítélését az illetékes hatóságokra bízta, ugyanakkor több, az ügy kapcsán megjelent állítást határozottan visszautasított. Kiemelte, hogy az európai uniós külügyminiszteri tanácsülések működésével kapcsolatban téves elképzelések terjednek, mivel ezek az egyeztetések nem tartalmaznak olyan jellegű titkos információkat, amelyek ne jelennének meg előbb-utóbb a nyilvánosságban.

Ennek kapcsán részletesen kitért a tanácsülések gyakorlati működésére is, hangsúlyozva, hogy szerinte túlzóak azok az állítások, amelyek szigorú biztonsági protokollokról szólnak. Mint mondta, a valóságban nagyszámú résztvevő van jelen, a miniszterek munkatársakkal érkeznek, és a legtöbben mobiltelefonjaikat is használják az ülések alatt, így szerinte nem beszélhetünk olyan zárt rendszerről, amelyben különleges biztonsági intézkedések érvényesülnének.

A miniszter arról is beszélt, hogy természetes gyakorlatnak tartja az egyeztetést nem uniós országok képviselőivel a Magyarország kapcsolatait érintő döntések előtt és után.

Mint mondta, ezek a döntések számos területet érintik Magyarországot – például az energiát, a gazdaságot vagy a biztonságpolitikát figyelembe véve –, így a kapcsolattartás többek között az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Törökországgal, Izraellel és más partnerországokkal indokolt.