Tiszás ügynökbotrány: Szijjártó Péter minden apró részletről elmondta az igazságot (VIDEÓ)

2026. március 24. 09:47

Szijjártó Péter egy részletekbe menő videóban reagált Panyi Szabolcs botrányára.

Szijjártó Péter egy részletekbe menő, Facebookra feltöltött videóban reagált a tiszás ügynökbotrányként emlegetett ügyre, amellyel kapcsolatban kiemelte, súlyos szuverenitási kérdéseket vet fel, és külföldi beavatkozásra utal a magyar belpolitikában.

A külgazdasági és külügyminiszter ismertette, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs közreműködésével hallgatták le őt, amit Magyarország szuverenitása elleni komoly támadásként értékelt. Kiemelte, az eset egyértelműen beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választási folyamatba.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy az ügy különösen aggasztó, ugyanis az érintett újságíró kapcsolatban áll a Tisza Párt belső köreivel.

A miniszter szerint ez felveti annak kérdését, hogy mennyiben maradhatna szuverén egy olyan külpolitika, ahol ilyen befolyás érvényesülhetne a személyi döntésekben, utalva ezzel Panyi Szabolcs és Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt szoros kapcsolatára.

Szijjártó Péter a jogi következmények megítélését az illetékes hatóságokra bízta, ugyanakkor több, az ügy kapcsán megjelent állítást határozottan visszautasított. Kiemelte, hogy az európai uniós külügyminiszteri tanácsülések működésével kapcsolatban téves elképzelések terjednek, mivel ezek az egyeztetések nem tartalmaznak olyan jellegű titkos információkat, amelyek ne jelennének meg előbb-utóbb a nyilvánosságban.

Ennek kapcsán részletesen kitért a tanácsülések gyakorlati működésére is, hangsúlyozva, hogy szerinte túlzóak azok az állítások, amelyek szigorú biztonsági protokollokról szólnak. Mint mondta, a valóságban nagyszámú résztvevő van jelen, a miniszterek munkatársakkal érkeznek, és a legtöbben mobiltelefonjaikat is használják az ülések alatt, így szerinte nem beszélhetünk olyan zárt rendszerről, amelyben különleges biztonsági intézkedések érvényesülnének.

A miniszter arról is beszélt, hogy természetes gyakorlatnak tartja az egyeztetést nem uniós országok képviselőivel a Magyarország kapcsolatait érintő döntések előtt és után.

Mint mondta, ezek a döntések számos területet érintik Magyarországot – például az energiát, a gazdaságot vagy a biztonságpolitikát figyelembe véve –, így a kapcsolattartás többek között az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Törökországgal, Izraellel és más partnerországokkal indokolt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontját a botrány sem befolyásolja. Kijelentette, hogy továbbra is kitartanak a magyar nemzeti érdekek mellett, nem támogatják a háborús részvételt, nem kívánnak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának, és ellenzik az ország európai uniós csatlakozását.

A miniszter végül megerősítette: a kormány folytatja az olcsó energiaforrások biztosításáért folytatott politikáját, beleértve az orosz energiahordozók beszerzését is, ugyanis ezek hiányában jelentősen megemelkednének a lakossági költségek.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ernest01
2026. március 24. 10:07
Na itt vannak a fizetett megtévesztők.
Búvár Kund
2026. március 24. 10:04
Hajrá Peti! A magyar érdekek mindenek felett! Eu mehet a klotyóba!
benito
2026. március 24. 10:02
hlaci83 2026. március 24. 09:59 benito, te tényleg like-olgatod magadat?:))))))) Kibaszott kripli vagy:DDDD Tudod nagyon jól faszkalap, hogy SOHA nem lájkolom magam.
akoba
2026. március 24. 10:00
10/10!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!