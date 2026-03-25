Szijjártó Péter keményen visszavágott Kaja Kallasnak: „Nagyon durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba”

A külügyminiszter szerint Brüsszel is aktív szereplője lehet a titkosszolgálati beavatkozásnak.
„Minden kétséget kizáróan kiderült, hogy Brüsszel is aktív szereplője a magyar kormány elleni külföldi titkosszolgálati beavatkozásnak, és az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas tényleg nem érti, hogy a nemzeti érdeket nem fogjuk feladni a választási beavatkozás ellenére sem” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Csanádpalotán.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a lehallgatási botránnyal kapcsolatban kifejtette, hogy „nagyon súlyos beavatkozások zajlanak, (...) egy magyar újságíró személyes közreműködésével, aki házalt a telefonszámommal a külföldi titkosszolgálatoknál, egy külföldi titkosszolgálati akció zajlik a választásban történő beavatkozás szándékával azon keresztül, hogy lehallgatják a magyar külügyminisztert, jelesül engem”.
„Az a durva, hogy ez az újságíró, aki itt házalt a telefonszámommal a külföldi szolgálatoknál, ez a Tisza Párt legbelső köreihez van bekötve, Orbán Anita barátja. Azt mondta, hogy majd ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a következő külügyminisztériumban, meg ő majd minden adathoz hozzá fog férni” – folytatta.
„Gondoljanak bele, milyen szuverén politika lesz az, ahol a külügyminisztérium személyi összetételébe egy olyan újságírónak lesz beleszólása, aki külföldi titkosszolgálatokkal dolgozik együtt. Hát kinek az akaratát fogják végrehajtani?” – tette fel a kérdést.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy „ma kiderült az is minden kétséget kizáróan, hogy Brüsszel is aktív szereplője ennek a titkosszolgálati beavatkozásnak”.
Mert ma a külügyi főképviselő nevében azt mondta az Európai Bizottság szóvivője, hogy majd elbeszélget velem a külügyi főképviselő, hogy akkor én miért beszéltem az orosz külügyminiszterrel az európai tanácsülések szünetében
– mondta.
„Tényleg nem tudom, hogy nem értik? Tegnap elmondtam világosan. Amikor az európai tanácsüléseken döntések születnek, azok befolyásolják Magyarország együttműködési lehetőségét nem uniós országokkal, például az energia terén, például a biztonság terén, a politikai együttműködés terén, a gazdaságban, és teljesen természetes, hogy ezekkel az országokkal egyeztetünk, ha kell a tanácsülés előtt, ha kell a tanácsülés után a döntés hatásairól, hogy milyen döntés kell, hogy abból szülessen mondjuk a kétoldalú kapcsolat tekintetében” – húzta alá.
„És ugye Magyarország számára fontos az együttműködés az amerikaiakkal, tehát szoktam egyeztetni az amerikaiakkal is. Szoktam egyeztetni a törökökkel. Szoktam egyeztetni a szerbekkel. Szoktam egyeztetni az orosz külügyminiszterrel. Ha kell, szoktam egyeztetni a kínaiakkal, az afrikaiakkal, a délkelet-ázsiaiakkal, ha kell, annak érdekében, hogy minél inkább a Magyarország érdekét szolgáló együttműködéseket tudjuk kialakítani – emelte ki.
"Nekünk fontos ezekkel az országokkal együttműködni különböző szempontokból. A nemzeti érdeket nem fogjuk feladni, még akkor sem, ha egy Brüsszel részvételével nagyon durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásban"
– szögezte le.
(MTI)
