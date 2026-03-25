Szijjártó Péter keményen visszavágott Kaja Kallasnak: „Nagyon durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba”

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy „ma kiderült az is minden kétséget kizáróan, hogy Brüsszel is aktív szereplője ennek a titkosszolgálati beavatkozásnak”.

Mert ma a külügyi főképviselő nevében azt mondta az Európai Bizottság szóvivője, hogy majd elbeszélget velem a külügyi főképviselő, hogy akkor én miért beszéltem az orosz külügyminiszterrel az európai tanácsülések szünetében

– mondta.

„Tényleg nem tudom, hogy nem értik? Tegnap elmondtam világosan. Amikor az európai tanácsüléseken döntések születnek, azok befolyásolják Magyarország együttműködési lehetőségét nem uniós országokkal, például az energia terén, például a biztonság terén, a politikai együttműködés terén, a gazdaságban, és teljesen természetes, hogy ezekkel az országokkal egyeztetünk, ha kell a tanácsülés előtt, ha kell a tanácsülés után a döntés hatásairól, hogy milyen döntés kell, hogy abból szülessen mondjuk a kétoldalú kapcsolat tekintetében” – húzta alá.

„És ugye Magyarország számára fontos az együttműködés az amerikaiakkal, tehát szoktam egyeztetni az amerikaiakkal is. Szoktam egyeztetni a törökökkel. Szoktam egyeztetni a szerbekkel. Szoktam egyeztetni az orosz külügyminiszterrel. Ha kell, szoktam egyeztetni a kínaiakkal, az afrikaiakkal, a délkelet-ázsiaiakkal, ha kell, annak érdekében, hogy minél inkább a Magyarország érdekét szolgáló együttműködéseket tudjuk kialakítani – emelte ki.