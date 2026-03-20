Orbán Viktor ehhez képest mit akar? Egyszerűen kőolajat, hogy mint a magyarok által megválasztott miniszterelnök szolgálhassa az országot.

Nem elvenni akarja az életet, hanem még jobbá kívánja tenni. Alacsony rezsiköltséggel, háborúmentes élettel, a családok, a jövő támogatásával.

És amikor az arató halálról van szó Brüsszelben, akkor Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Zelenszkij mosolyog a kamerába, mintha ők szolgálnák a világ leghumánusabb ügyét. Az ember hátán futkos a hideg! Minek örülnek ezek a szörnyetegek?

Hogy lehet az arcátlanság ormain ilyen magas közhivatalt betölteni az emberek akarata ellenére? Hogy lehet az embereket kizsebelve, a pénzüket ellenükre fordítani? És követelni, zsarolni Orbánt, hogy ő is tegye ugyanazt, mint amit a többség tesz.

Mert az a demokratikus, európai magatartás. Az az európai, demokratikus magatartás, ha az ukránok nyíltan kimondják: akár erőszakkal is beavatkoznak, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomba, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel kritika nélküli kiszolgálását várják el. Elképesztően hazug képmutatás.