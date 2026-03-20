Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt
Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot. Francesca Rivafinoli írása.
Sőt, Kornyilenko nemcsak Orbánt, hanem a magyarokat is nyárson szeretné látni.
Az ukránok csak nem hagyják abba a fenyegetést. Tudjuk, Zelenszkijt talán
a vég közeledtének érzése, netán a közeli halál okozta félelem vezetheti egyfajta belső „tébolyhoz”.
Ezért érkezhetnek tőle az Orbán Viktor életének kioltásáról szóló fenyegetések. Előbb magától az ukrán elnöktől, aztán a többi talpnyaló gazembertől, akik még egy másik ember halálán keresztül is képesek piros pontokért fényesre nyalni egy tébolyult vezető talpát.
A konfliktus morális különbségét zongorázni lehet. Zelenszij érdeke, hogy folytathassa a háborút, az öldöklést, amely
meghosszabbítja saját, régen lejárt elnöki pozícióját, és segíti az EU jelenlegi korrupt, háborúpárti vezetését, akiket szintén senki nem választott meg, hogy hatalmukat (a rossz szolgálatában) minél tovább gyakorolhassák, emberéletek tömegeit feláldozva.
Orbán Viktor ehhez képest mit akar? Egyszerűen kőolajat, hogy mint a magyarok által megválasztott miniszterelnök szolgálhassa az országot.
Nem elvenni akarja az életet, hanem még jobbá kívánja tenni. Alacsony rezsiköltséggel, háborúmentes élettel, a családok, a jövő támogatásával.
És amikor az arató halálról van szó Brüsszelben, akkor Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Zelenszkij mosolyog a kamerába, mintha ők szolgálnák a világ leghumánusabb ügyét. Az ember hátán futkos a hideg! Minek örülnek ezek a szörnyetegek?
Hogy lehet az arcátlanság ormain ilyen magas közhivatalt betölteni az emberek akarata ellenére? Hogy lehet az embereket kizsebelve, a pénzüket ellenükre fordítani? És követelni, zsarolni Orbánt, hogy ő is tegye ugyanazt, mint amit a többség tesz.
Mert az a demokratikus, európai magatartás. Az az európai, demokratikus magatartás, ha az ukránok nyíltan kimondják: akár erőszakkal is beavatkoznak, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomba, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel kritika nélküli kiszolgálását várják el. Elképesztően hazug képmutatás.
Zelenszkij egyik propagandista influenszere egyenesen felnyársalná a magyar miniszterelnököt, vette észre az Ellenpont. A Resurgam nevű, szélsőségesen háborúpárti elemzőplatform YouTube-csatornáján megjelenő videóban a portál alapítója, Dmitro Kornyijenko hosszasan szidalmazza a magyar miniszterelnököt, majd a
kezébe veszi a szamurájkardot, és azt mondja, Orbán Viktor „nyárson" fogja végezni.
Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések. Éppen az ukrán elnök volt az első, aki megfenyegette a magyar miniszterelnököt, amikor azt mondta, katonákat küld, hogy elbeszélgessenek vele.
Kornyijenko azt mondja egy videóban: „Végül is van egy egész arzenálnyi eszközünk arra, hogyan használjuk fel és adjuk vissza Orbánnak azt a sok »jót«, amit tőle kaptunk. Ha fel akarunk nyársalni egy kellemetlen alakot, egy ilyen fickót, akkor elég annyit tenni, hogy elérjük: veszítse el a választásokat. Ez lesz a legszörnyűbb büntetés, amit elszenvedhet, mert utána jön majd az összes többi következmény.
Tehát hideg fejjel és számítással, a védősisakunk alatt, nagy Európával a szívünkben, a térképen egy apró Moszkvával, és Orbánnal egy kis nyárson..."
Kornyilenko tehát nemcsak Orbánt, hanem a magyarokat is nyárson szeretné látni, mert tudja, hogy önként soha nem választanák meg Magyar Pétert az ukrán és uniós érdekeket támogató kormány élére.
Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot:
„Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, 'becsomagolják' az összes férfit, és ezzel vége is lesz. "
A TCK-sok felelősek a hadköteles férfiak nyilvántartásba vételéért, a behívók kézbesítéséért és a mozgósítás lebonyolításáért.
És akkor még hozzuk ide Omelcsenkót, akinek hányingert keltő szövegének (többek közöttt) így szólt:
„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!"
III. Richárd király halálát egy bukott zsarnok végső, elkeseredett harca előzi meg. Miután elveszíti a lovát, gyalogosan kénytelen küzdeni. És akkor azt mondja: „Országomat egy lóért!”
Zelenszkij vajon mi után fog könyörögni gyalogosan?
***
(Fotó: Yves Herman (MTI/ MTVA/ EPA/ Reuters pool)