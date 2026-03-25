Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij tóth máté gáz magyarország olajembargó orbán viktor

Sikerült eltalálni Zelenszkij érzékeny pontját: ez az ábra világosan megmutatja, mekkora az ukrán veszteség

2026. március 25. 21:22

Orbán Viktor bejelentette, amíg Ukrajnából nem jön olaj, addig Magyarország nem ad gázt Ukrajnának. Óriási fejfájást okozhat mindez az ukránoknak.

„Jól nézzék meg ezt az ábrát. Jól nézzék meg az ukránok is, mert utoljára látják” – írta Facebook-oldalán Tóth Máté. Az energiajogász kifejtette, hogy az általa megosztott ábrán az látható, hogy Beregdarócon „ebben a pillanatban is 3.600.000 kWh/h földgázt adunk az ukránoknak, 

ez nagyjából 340.000 m3 óránként. 

Azoknak az ukránoknak, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek.”

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor: Ha Ukrajna nem ad olajat, mi nem adunk gázt

Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt közölte: 

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. 

Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”.

Emlékeztetett, hogy a Barátság-kőolajvezeték működését Ukrajna immár 60 napja blokkolja.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezett Magyarország:

a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában.

De mint elhangzott, tovább kell lépni. Ezért a kormányfő 

a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot,

 és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.

Nemcsak a gázt tudjuk elzárni, ha kell

A VG.hu rámutatott, fontos tudni, hogy némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.

  1. Egészen pontosan Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el.
  2. Ezenfelül az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 százaléka – is Magyarországról érkezik.

Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba – írja a lap.

Nyitókép: David Cliff/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Interista
2026. március 25. 22:14
Magyarország 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 eddig is több, mint korrekt volt az ukránokkal. Erre ez a terrorista, náci hohol vezetés hátba szúrja, fenyegeti, zsarolja a hazánkat. Ez a minimum, hogy a gázt elzárjuk az irányukba. Zelenszkij meg térden csúszva járuljon Orbán Viktor miniszterelnök elé és alázatosan kérjen bocsánatot mindenért, amit a magyar emberek ellen tett. Nyissa vissza szépen a Barátság vezetéket. Utána tárgyalhatunk. Ukrajnának EU, NATO esélytelen.
Válasz erre
4
0
bbalu56
2026. március 25. 22:01
Azért a kormányunk is elmehet acsába eddig miért adtunk nekik gázt ? Csak röhögnek rajtunk.
Válasz erre
1
5
Orange79
•••
2026. március 25. 21:35 Szerkesztve
És az a vicc, hogy ez az egész ruszofób őrület rossz Európának, rossz Ukrajnának, mégsem tudják elengedni a csődtömeg stratégiájukat és újratervezni az irányt. Rendíthetetlen buzgalommal dolgoznak azon, hogy közösen dögöljünk meg. Ezek tényleg nem normálisak...
Válasz erre
10
0
Búvár Kund
2026. március 25. 21:27
Áldozzátok csak fel egész Európát ukrajna oltárán! Hisz száz európai sem ér fel egy ukránnal! Az ukrán egy felsőbbrendű faj!!!
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!