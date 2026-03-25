Sikerült eltalálni Zelenszkij érzékeny pontját: ez az ábra világosan megmutatja, mekkora az ukrán veszteség

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Orbán Viktor bejelentette, amíg Ukrajnából nem jön olaj, addig Magyarország nem ad gázt Ukrajnának. Óriási fejfájást okozhat mindez az ukránoknak.
„Jól nézzék meg ezt az ábrát. Jól nézzék meg az ukránok is, mert utoljára látják” – írta Facebook-oldalán Tóth Máté. Az energiajogász kifejtette, hogy az általa megosztott ábrán az látható, hogy Beregdarócon „ebben a pillanatban is 3.600.000 kWh/h földgázt adunk az ukránoknak,
ez nagyjából 340.000 m3 óránként.
Azoknak az ukránoknak, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek.”
Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt közölte:
Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt.
Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”.
Emlékeztetett, hogy a Barátság-kőolajvezeték működését Ukrajna immár 60 napja blokkolja.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezett Magyarország:
a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában.
De mint elhangzott, tovább kell lépni. Ezért a kormányfő
a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot,
és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.
A VG.hu rámutatott, fontos tudni, hogy némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.
Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba – írja a lap.
