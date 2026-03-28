Pokoli szél keserítheti meg a hétvégénket

A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati és délnyugati tájakon 8 és 13, míg keletebbre 14 és 20 fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet az északkeleti határ közelében lehet. Késő este 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Szombat késő estig a Dunántúl nyugati részein az északi szelet gyakran kísérik 70-90 km/h közötti lökések. Elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban, napközben már Somogyban is időnként 90-95 km/h-t elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Emellett az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szelet kísérhetik időnként 70-80 km/h-s lökések - írja a HungaroMet.