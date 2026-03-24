tisza párt panyi szabolcs külföldi titkosszolgálat tiszás ügynökbotrány büntető törvénykönyv Ifj. Lomnici Zoltán hangfelvétel

A tiszás ügynökbotrány „állam elleni bűncselekmények körében vizsgálandó” – figyelmeztet ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász

2026. március 24. 09:17

Állam elleni bűncselekmény, kémkedés gyanúja is felmerülhet Panyi Szabolcs ügyében – derül ki ifjabb Lomnici Zoltán Mandinernek adott nyilatkozatából. Az alkotmányjogászt a frissen kibukott tiszás kémbotrány jogi, büntetőjogi hátterével kapcsolatban kérdeztük. Mi várhat Panyi Szabolcsra?

2026. március 24. 09:17
Mészáros Erika

Mint arról a Mandiner – egy, a birtokába jutott hangfelvétel alapján – beszámolt, Panyi Szabolcs újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatásában. A szálak messzire vezetnek, de Panyi és a Tisza Párt közvetlen kapcsolata kikövetkeztethető.

Panyi Szabolcs botránya: állam elleni bűncselekmények körében kell vizsgálódni
Panyi Szabolcs botránya: állam elleni bűncselekmények körében kell vizsgálódni

A tiszás ügynökbotrány jogi értékelése ifj. Lomnici Zoltán szerint elsődlegesen a Büntető Törvénykönyv (Btk.) állam elleni bűncselekményeinek körében vizsgálandó. „Amennyiben bizonyítható, hogy egy személy idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, 

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
az a kémkedés tényállását (Btk. 261. §) valósíthatja meg. 

Nemzetközi szinten a ENSZ Alapokmány 2. cikk (4) bekezdése szerinti szuverenitás-elv megsértéseként értelmezhető az idegen állam hírszerző tevékenységének támogatása” – fejtette ki részletesebben az alkotmányjogász.

A Mandiner kérdésére válaszolva ifj. Lomnici Zoltán kijelentette: 

az ügynek „egyértelműen lehet” nemzetbiztonságot érintő „leágazása” is, 

miután a nemzetbiztonsági törvény 5. § a) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal feladata a Magyarország függetlenségét vagy politikai érdekeit veszélyeztető külföldi titkosszolgálati tevékenységek felderítése és elhárítása, így „egy kormánytag külföldi szolgálat általi lehallgatásának elősegítése tipikusan ebbe a körbe tartozhat”. Az alkotmányjogász felidézte azt is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a Klass és társai kontra Németország ügyben (1978-ban) elismerte, hogy az államok széles mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a nemzetbiztonság védelmében.

Panyi Szabolcs botránya: több bűncselekmény gyanúja is felmerül

Panyi Szabolcs Orbán Anitához és rajta keresztül a Tisza Párthoz való kötődése ifj. Lomnici Zoltán szerint 

ebben az összefüggésben már közjogi és büntetőjogi relevanciát is felvethet, ha a kapcsolat külföldi érdekérvényesítéssel vagy befolyással párosul.” 

A jogász felhívta a figyelmet arra is: amennyiben egy külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező személy egy politikai szereplőn keresztül hatással lehet egy párt működésére, személyi döntéseire vagy akár a választási folyamatokra,

 az felvetheti a választói akarat tiltott befolyásolásának veszélyét is

a Btk. 350/A. § alapján, „amely büntetni rendeli a tiltott külföldi támogatás felhasználását vagy annak leplezését”. Ezen túlmenően – jegyezte meg ifj. Lomnici – a Btk. 350. § (1) e) pontja szerint már az is bűncselekmény, ha valaki megtévesztéssel vagy más módon a választói akarat befolyásolására törekszik – 

„ha tehát egy ilyen kapcsolati háló külföldi érdekeket közvetít a politikai térbe, az rendszerszintű befolyásolási kockázatot jelent, amely túlmutat egyéni magatartáson, és egy párt működésének integritását is megkérdőjelezi”.

Komoly büntetési tételek: akár 15 év is kiróható

A Mandiner büntetőjogi következményeket firtató kérdésére az alkotmányjogász elmondta: a tiszás ügynökbotrányban elsődlegesen a kémkedés (Btk. 261. §) merül fel, amely alapesetben 2–8 évig, minősített esetben 5–15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Amennyiben a cselekmény a korábban kifejtett politikai folyamatokhoz is kapcsolódik, felmerülhet a Btk. 350. § (1) e) pontja szerinti választói akarat jogellenes befolyásolása, illetve a Btk. 350/A. § szerinti tiltott külföldi támogatás felhasználása is, mely bűncselekmények 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendőek.

A szakértő jogi szempontból 

korlátozottan tartja elfogadhatónak azt, amikor Panyi Szabolcs arra hivatkozik: mindez az „oknyomozói” munkája része.

 „Kétségtelen, hogy a sajtószabadságot az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikke védi, azonban ezek a jogok nem korlátlanok” – figyelmeztetett. A 34/2017. (XII. 11.) alkotmánybírósági határozatra hivatkozva azonban kiemelte: az „kifejezetten rögzíti”, hogy 

a sajtó szabadsága „kötelezettségekkel tűzdelt”, és más alapvető jogok, illetve alkotmányos értékek érdekében korlátozható.

Titokzatos hangfelvétel került a Mandiner birtokába

Mint az ismeretes, egy, magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladó levelet és egy hangfelvételt küldött a Mandiner szerkesztőségébe, melyekből kiderül: 

Panyi Szabolcs, a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a tárcavezető telefonbeszélgetéseit.

Panyi minderről a Mandiner birtokába jutott felvételen beszél, egy nővel folytat bizalmas diskurzusban. Abban elmondja: kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is – vagyis a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palinkasji
2026. március 24. 10:06
Ez az ember infamis (becsületét vesztett személy), javaslom kezeljük is úgy.
benito
2026. március 24. 09:28
És mi a sorsa annak a külügyben dolgozó hölgynek akivel beszélget Panyi?
nyugalom
2026. március 24. 09:26
Mar egymasra mutogatnak az arulok!
google-2
2026. március 24. 09:22
Mostohán bánt az országgal, akár tönkretenné is azt, ha már nem az övé. Akkor lakoljon, bűnhődjön!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!