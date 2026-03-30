Orbán on tour: nagy siker, ahova elmegy a kampányfinisben a miniszterelnök

A választási kampányok során nagy figyelmet kapnak az úgynevezett csatatér államok, ahol egyáltalán nem lefutott, melyik tábor, a kormányoldal vagy az ellenzék győzedelmeskedik. Mindkét fél ezekre fókuszál, ugyanis itt dőlhet a voksolás végső kimenetele. Nem hiába járja az országot mindkét oldal vezetése, Orbán Viktor és a Fidesz vezető politikusai és Magyar Péterék is gőzerővel kampányolnak, járják az országot, hogy mozgósítsák a saját táborukat és megpróbálják megszólítani a bizonytalanokat.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának veszprémi állomásán, az Óváros téren 2026. március 27-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ez volt a menet a korábbi országgyűlési választásokkor is és ez megy idén is: a miniszterelnök napi szinten – beleértve a hétvégéket is – járja a vidéket, Kaposvár, Eger, Szentendre, Miskolc, Dunaújváros, Hódmezővásárhely után Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba volt terítéken. Ezen választókerületek többsége négy éve is billegő volt. A Mandiner 2022-es választási különszámában a négy évvel ezelőtti esélyeket a Nézőpont Intézet segítségével komplex módszerrel becsültük meg: helyi felmérésekkel, az országos kutatási eredmények és egyéni körzeti választástörténeti adatok összevetésével, valamint a 2018-as választókerületi eredmények újraszámolásával a megváltozott pártrendszer alapján.