Orbán on tour: nagy siker, ahova elmegy a kampányfinisben a miniszterelnök

Ki veszi be a házat? – Hét körzet, ahol minden eldőlhet
Budapest, Hódmezővásárhely, Debrecen –listánkban rávilágítunk az izgalmas csataterekre.
A miniszterelnök látogatása után rendre nyertek a helyi jelöltek. Utánajártunk, mi várható két hét múlva, Orbán Viktor fórumai hozzájárulnak-e a sikerhez.
A választási kampányok során nagy figyelmet kapnak az úgynevezett csatatér államok, ahol egyáltalán nem lefutott, melyik tábor, a kormányoldal vagy az ellenzék győzedelmeskedik. Mindkét fél ezekre fókuszál, ugyanis itt dőlhet a voksolás végső kimenetele. Nem hiába járja az országot mindkét oldal vezetése, Orbán Viktor és a Fidesz vezető politikusai és Magyar Péterék is gőzerővel kampányolnak, járják az országot, hogy mozgósítsák a saját táborukat és megpróbálják megszólítani a bizonytalanokat.
Ez volt a menet a korábbi országgyűlési választásokkor is és ez megy idén is: a miniszterelnök napi szinten – beleértve a hétvégéket is – járja a vidéket, Kaposvár, Eger, Szentendre, Miskolc, Dunaújváros, Hódmezővásárhely után Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba volt terítéken. Ezen választókerületek többsége négy éve is billegő volt. A Mandiner 2022-es választási különszámában a négy évvel ezelőtti esélyeket a Nézőpont Intézet segítségével komplex módszerrel becsültük meg: helyi felmérésekkel, az országos kutatási eredmények és egyéni körzeti választástörténeti adatok összevetésével, valamint a 2018-as választókerületi eredmények újraszámolásával a megváltozott pártrendszer alapján.
A miniszterelnöki országjárás 2022 februárjában is több állomásból állt, csakúgy, mint az idei: Öttömösön disznót vágott, lángosozott Menczer Tamásnál Budakeszin, tartott seregszemlét Józsefvárosban, találkozott Cegléden Földi Lászlóval. Az orosz-ukrán háború kirobbanása azonban átírta a négy évvel ezelőtti kampányt, az országjárás helyett a kormányfő a határra sietett, ahol ukrán menekültekkel, katonákkal és rendőrökkel találkozott és tárgyalt, majd helikopterről tekintette meg a helyzetet, hogy irányítsa a segélyakciót.
A választás megelőző napokban Orbán Viktor számos országrészbe ellátogatott, ahol utcafórumokat tartott a helyi képviselőjelölttel. Elment Nagykanizsára, volt Szentendrén, Révfülöpön, Győrben, Békéscsabán, Makón, Egerben, Hódmezővásárhelyen és Dudaron is.
A hódmezővásárhelyi választókerületben fog eldőlni a választás”
– mondta Orbán Makón Lázár János mellett állva.
Orbán Viktor a kampányzáróját 2018-hoz hasonlóan 2022-ben Székesfehérváron tartotta, itt a miniszterelnök arról beszélt, hogy ha Székesfehérvár belső részén nyer a Fidesz, az egész országban győznek. Nem hazudott: a Fidesz-KDNP jelöltjei az összes Fejér megyei választókerületet behúzták, míg a Hódmezővásárhely központú Csongrád-Csanád 04. számú egyéni választókerületben Lázár János legyőzte Márki-Zay Pétert.
Ha megnézzük lapunk négy évvel ezelőtti választási térképén, egy kivétellel, de Orbán Viktor a klasszikus csatatér-körzetekbe ment, oda, ahol látogatásával meg tudja támogatni a helyi jelöltet.
Kormánypárti jelölt neve
Választókerület
Nyert?
Simon Róbert Balázs
Győr-Moson-Sopron 01
Igen
Vitályos Eszter
Pest 03
Igen
Menczer Tamás
Pest 02
Igen
Földi László
Pest 12
Igen
Herczeg Tamás
Békés 01
Igen
Mihálffy Béla
Csongrád 02
Igen
Cseresnyés Péter
Zala 03
Igen
Navracsics Tibor
Veszprém 03
Igen
Ovádi Péter
Veszprém 01
Igen
Lázár János
Csongrád 04
Igen
Vargha Tamás
Fejér 01
Igen
Pajtók Gábor
Heves 01
Igen
Sára Botond
Budapest 06
Nem
Orbán idei útvonala nagyon hasonló a legutóbbihoz, számos egyezést találni a választókerületekben, azonban a jelölteknél vannak változások. A VIII. kerületet magába foglaló választókerületben nem a jelenlegi főispán, Sára Botondot indítja a nagyobbik kormánypárt, hanem Ferencz Orsolyát,
Lázár János a választások után nem sokkal közölte, hogy egyéniben nem indul többet, Hódmezővásárhelyen a Fidesz Czirbus Gábort, Makó alpolgármesterét jelölte.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos