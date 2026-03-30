Orbán on tour: nagy siker, ahova elmegy a kampányfinisben a miniszterelnök

2026. március 30. 16:58

A miniszterelnök látogatása után rendre nyertek a helyi jelöltek. Utánajártunk, mi várható két hét múlva, Orbán Viktor fórumai hozzájárulnak-e a sikerhez.

Bokor Gábor
Bokor Gábor

A választási kampányok során nagy figyelmet kapnak az úgynevezett csatatér államok, ahol egyáltalán nem lefutott, melyik tábor, a kormányoldal vagy az ellenzék győzedelmeskedik. Mindkét fél ezekre fókuszál, ugyanis itt dőlhet a voksolás végső kimenetele. Nem hiába járja az országot mindkét oldal vezetése, Orbán Viktor és a Fidesz vezető politikusai és Magyar Péterék is gőzerővel kampányolnak, járják az országot, hogy mozgósítsák a saját táborukat és megpróbálják megszólítani a bizonytalanokat. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának veszprémi állomásán, az Óváros téren 2026. március 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának veszprémi állomásán, az Óváros téren 2026. március 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ez volt a menet a korábbi országgyűlési választásokkor is és ez megy idén is: a miniszterelnök napi szinten – beleértve a hétvégéket is – járja a vidéket, Kaposvár, Eger, Szentendre, Miskolc, Dunaújváros, Hódmezővásárhely után Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba volt terítéken. Ezen választókerületek többsége négy éve is billegő volt. A Mandiner 2022-es választási különszámában a négy évvel ezelőtti esélyeket a Nézőpont Intézet segítségével komplex módszerrel becsültük meg: helyi felmérésekkel, az országos kutatási eredmények és egyéni körzeti választástörténeti adatok összevetésével, valamint a 2018-as választókerületi eredmények újraszámolásával a megváltozott pártrendszer alapján. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnöki országjárás 2022 februárjában is több állomásból állt, csakúgy, mint az idei: Öttömösön disznót vágott, lángosozott Menczer Tamásnál Budakeszin, tartott seregszemlét Józsefvárosban, találkozott Cegléden Földi Lászlóval. Az orosz-ukrán háború kirobbanása azonban átírta a négy évvel ezelőtti kampányt, az országjárás helyett a kormányfő a határra sietett, ahol ukrán menekültekkel, katonákkal és rendőrökkel találkozott és tárgyalt, majd helikopterről tekintette meg a helyzetet, hogy irányítsa a segélyakciót. 

Orbán Viktor látogat: A recept, ami sikeres

A választás megelőző napokban Orbán Viktor számos országrészbe ellátogatott, ahol utcafórumokat tartott a helyi képviselőjelölttel. Elment Nagykanizsára, volt Szentendrén, Révfülöpön, Győrben, Békéscsabán, Makón, Egerben, Hódmezővásárhelyen és Dudaron is. 

A hódmezővásárhelyi választókerületben fog eldőlni a választás”

– mondta Orbán Makón Lázár János mellett állva.

Orbán Viktor a kampányzáróját 2018-hoz hasonlóan 2022-ben Székesfehérváron tartotta, itt a miniszterelnök arról beszélt, hogy ha Székesfehérvár belső részén nyer a Fidesz, az egész országban győznek. Nem hazudott: a Fidesz-KDNP jelöltjei az összes Fejér megyei választókerületet behúzták, míg a Hódmezővásárhely központú Csongrád-Csanád 04. számú egyéni választókerületben Lázár János legyőzte Márki-Zay Pétert.

Ha megnézzük lapunk négy évvel ezelőtti választási térképén, egy kivétellel, de Orbán Viktor a klasszikus csatatér-körzetekbe ment, oda, ahol látogatásával meg tudja támogatni a helyi jelöltet.

Kormánypárti jelölt neve

Választókerület

Nyert? 

Simon Róbert Balázs

Győr-Moson-Sopron 01

Igen

Vitályos Eszter

Pest 03

Igen

Menczer Tamás

Pest 02

Igen

Földi László

Pest 12

Igen

Herczeg Tamás

Békés 01

Igen

Mihálffy Béla

Csongrád 02

Igen

Cseresnyés Péter

Zala 03

Igen

Navracsics Tibor

Veszprém 03

Igen

Ovádi Péter

Veszprém 01

Igen

Lázár János

Csongrád 04

Igen

Vargha Tamás

Fejér 01

Igen

Pajtók Gábor

Heves 01

Igen

Sára Botond 

Budapest 06

Nem

Orbán idei útvonala nagyon hasonló a legutóbbihoz, számos egyezést találni a választókerületekben, azonban a jelölteknél vannak változások. A VIII. kerületet magába foglaló választókerületben nem a jelenlegi főispán, Sára Botondot indítja a nagyobbik kormánypárt, hanem Ferencz Orsolyát, 

  • Győr 01-ben Simon Róbert Balázs helyett Szeles Szabolcs indul, 
  • Békés 01-ben a nyugdíjba vonuló Herczeg Tamás helyén Takács Árpád lesz rajta a szavazólapokon. 

Lázár János a választások után nem sokkal közölte, hogy egyéniben nem indul többet, Hódmezővásárhelyen a Fidesz Czirbus Gábort, Makó alpolgármesterét jelölte. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tovarisi-konyec
2026. március 30. 17:18
Milyen jófej, körbe megy mindenhol még egyszer, hogy elbúcsúzzon a birka híveitől.
Gubbio
•••
2026. március 30. 17:15 Szerkesztve
Már csak 2 hét van hátra. Ezt fél lábon állva is kibírjuk! Krisztus Feltámadása után Magyarország (legalább) 2030-ig való újra-feltámadását fogjuk ünnepelni április 12-én. Hajrá, Magyarország! Sok erőt és kitartást, Orbán Viktor! A meglocsolt kis- és nagylányok mind Önre fognak szavazni!
gullwing
2026. március 30. 17:04
Annyi a hogy 4 éve a mi körzetünkbe zártkörű volt Orbán fellépése, most meg nem.... És most jóval többen is voltunk mint anno.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!