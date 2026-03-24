Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lehallgatás tisza párt panyi szabolcs tiszás ügynökbotrány vizsgálat orbán viktor

Orbán Viktor kemény lépést jelentett be: Magyarország elégtételt vesz Panyi Szabolcs és külföldi szövetségeseinek tetteiért (VIDEÓ)

2026. március 24. 10:25

A miniszterelnök már vizsgálatot is elrendelt.

Orbán Viktor élesen bírálta a tiszás ügynökbotrány esetét, amelyet elfogadhatatlannak nevezett, és amely kapcsán vizsgálatot is elrendelt.

A kormányfő kiemelte, az ügy hátterében külföldi titkosszolgálatok állnak, amelyek a Tisza Párt tudtával és érdekében hajtották végre a magyar külügyminiszter lehallgatását. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a választási kampány egyre élesebbé válik, és már nemzetközi szereplők is megjelentek benne.

A miniszterelnök szerint a történtek túlmutatnak a belpolitikai vitákon, és szuverenitási kérdéseket vetnek fel. Úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan, ha titkosszolgálati akciók egy politikai erő érdekében zajlanak, és ezt határozottan vissza fogják utasítani.

Ezt is ajánljuk a témában

„Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok a kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében történnek és a Tisza Párton keresztül történnek. 

Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni”

 – húzta alá a kormányfő.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. március 24. 14:36
Majd lássuk a medvét! Fegyőrt is 6 év volt "elítélni", de csak azért, mert nem hagytuk annyiban és azóta is böfögheti a hülyeségét. Én azt mondom ideje véget vetni ezeknek a vergődésének, mert már kurva unalmasak! Aki meg a miniszterelnököt, vagy bárkit fenyeget, annak utánamenni, mint a németeknél és megindítani az eljárásokat, mert a végén ezért dől ránk a budi ajtó!
Válasz erre
0
0
clansman
2026. március 24. 14:13
Minek ez az erős szöveg??? Nem vesztek ti elégtételt senkitől. Mint eddig sem, csak a szájkarate... Ukránoknak még megy az áram meg a gáz? Csak kérdezem...
Válasz erre
0
1
minarik
2026. március 24. 14:04
Bufon111 2026. március 24. 13:52 várjuk azért meg a védőbeszédeket előtte Még néhány, eddig ismeretlen dal és szerzője lehet a madáretető körül, ezeket is érdemes lesz megvárni, amíg eldalolja a kis független fülemüle.
Válasz erre
0
0
Bufon111
2026. március 24. 13:52
várjuk azért meg a védőbeszédeket előtte
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!