Orbán Viktor kemény lépést jelentett be: Magyarország elégtételt vesz Panyi Szabolcs és külföldi szövetségeseinek tetteiért (VIDEÓ)

Panyi Szabolcs: újságíró vagy ügynök?
Elég nagy arc kell ahhoz, hogy Panyi Szabolcs független-objektívnek állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Sötét titkok, ahogy ő mondaná... Szilvay Gergely írása.
A miniszterelnök már vizsgálatot is elrendelt.
Orbán Viktor élesen bírálta a tiszás ügynökbotrány esetét, amelyet elfogadhatatlannak nevezett, és amely kapcsán vizsgálatot is elrendelt.
A kormányfő kiemelte, az ügy hátterében külföldi titkosszolgálatok állnak, amelyek a Tisza Párt tudtával és érdekében hajtották végre a magyar külügyminiszter lehallgatását.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a választási kampány egyre élesebbé válik, és már nemzetközi szereplők is megjelentek benne.
A miniszterelnök szerint a történtek túlmutatnak a belpolitikai vitákon, és szuverenitási kérdéseket vetnek fel. Úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan, ha titkosszolgálati akciók egy politikai erő érdekében zajlanak, és ezt határozottan vissza fogják utasítani.
„Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok a kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében történnek és a Tisza Párton keresztül történnek.
Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni”
– húzta alá a kormányfő.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor