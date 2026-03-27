Orbán Viktor forródróton Pintér Sándorral: kritikus ügyekről egyeztettek (VIDEÓ)

Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterrel egyeztetett a Nyugat-Magyarországot sújtó rendkívüli időjárási helyzetről. A beszélgetés során kiderült, hogy a térségből eddig 415 riasztást regisztráltak, ebből 268 műszaki mentés volt, és a rendkívüli időjárással összefüggő beavatkozások száma 175.

Jelenleg 13 településen összesen 3858 lakásban nem biztosított a közüzemi ellátás, és körülbelül 8000 lakást érint a kritikus infrastruktúrához kapcsolódó társaszolgáltatás kiesése. A miniszterelnök azonnali intézkedéseket kért, és biztosította, hogy minden szükséges erő rendelkezésre áll a helyzet kezelésére, különösen Szombathelyen, ahol a legkritikusabb a helyzet.