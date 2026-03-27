pintér sándor Nyugat-Magyarország orbán viktor

Orbán Viktor forródróton Pintér Sándorral: kritikus ügyekről egyeztettek (VIDEÓ)

2026. március 27. 13:43

„Minden háztartás biztonságban kell hogy legyen” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

2026. március 27. 13:43
Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterrel egyeztetett a Nyugat-Magyarországot sújtó rendkívüli időjárási helyzetről. A beszélgetés során kiderült, hogy a térségből eddig 415 riasztást regisztráltak, ebből 268 műszaki mentés volt, és a rendkívüli időjárással összefüggő beavatkozások száma 175.

Jelenleg 13 településen összesen 3858 lakásban nem biztosított a közüzemi ellátás, és körülbelül 8000 lakást érint a kritikus infrastruktúrához kapcsolódó társaszolgáltatás kiesése. A miniszterelnök azonnali intézkedéseket kért, és biztosította, hogy minden szükséges erő rendelkezésre áll a helyzet kezelésére, különösen Szombathelyen, ahol a legkritikusabb a helyzet. 

A beszélgetésből kiderült, hogy a kormány folyamatosan irányítja a helyszíni munkálatokat, és minden olyan döntést, amely kormányzati beavatkozást igényel, a miniszterelnök is személyesen felülvizsgál. Emellett Pintér jelezte, hogy a helyszíni egységek teljes erőbedobással dolgoznak, és mindenhol intézkednek a problémák gyors orvoslása érdekében.

Minden háztartás biztonságban kell hogy legyen. A szükséges intézkedéseket meghoztuk”

írta Orbán Viktor a Facebookon. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 27. 14:39
Valami valóban készülhet, a miticsek durván be vannak szipókázva.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 27. 14:38
Megbeszélték hogyan merényeli meg magát Orbán ma Győrben. Pintér Bence Győr momentumos-tiszás polgármestere szerint ma Orbánt megmerényelik es kitör a háború.
olajfa-0
2026. március 27. 14:35
A sok hazaáruló tegye már magát takarékra! Ennyi elmebeteg idegenszívű gyűlölködőt csak Mo-on hord hátán a föld, ez meggyőződésem.
orokkuruc-2
2026. március 27. 14:31
BENITO - szarossága bÉnÍtÓ
