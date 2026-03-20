Jól látható, hogy Magyar Pétert sokkolta az az óriási érdeklődés és szeretet, amivel Orbán Viktort fogadják az országjárásának a helyszínein. Minden állomáson legalább kétszer annyian voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint a Tisza Párt elnökére.

Ráadásul csütörtökön napvilágot látott a legfrissebb közvélemény-kutatás is, ami további aggodalomra adhat okot Magyar Péternek. A március 15-i rendezvények után készült kutatás szerint ugyanis a Fidesz-tábor aktivitása nőtt, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-i országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul nyolc százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér.”