Közben Matolcsy Ádám Dubajba menekíti a vagyonát, Mészáros Lőrinc pedig kiüríti a legnyereségesebb cége bankszámláját. Természetesen a hatóságok ölbe tett kézzel nézik az állami vagyon széthordását. Akad jobb dolguk: ukrán fantomkémekre vadásznak.

Szerdán a Partizán lehozott egy anyagot Gyopáros Alpár kormánybiztos feleségének építkezéséről. Az impozáns haciendát olyan cég építi, amely kedvezményezettje a Gyopáros Alpár által felügyelt Magyar Falu Programnak. Gyopáros össze-vissza hazudozik, amikor az újságíró szembesíti a tényekkel.

Még aznap jött a Partizánon a következő videó. Kiderült belőle, hogy Tóth Gabi napi hat órában a Fidesz frakció mellett dolgozik mint titkár. Nettó 1,3 millió forintért. Az asszony, aki nyilvánosan sír, hogy milyen nehezen él, és mennyire ellehetetlenült a pártszimpátiája miatt…

Szerdán megjelent egy dokumentumfilm is, amely a szavazatvásárlás témáját járja körbe. Érintettek és tanúk osztják meg, hogyan működik a szavazatmaximalizálás. Hogy veszik meg alkohollal, dr0gokkal, élelemmel, fenyegetéssel és félelemmel a voksokat. A készítők önkénteseket is gyűjtenek a tömeges és szervezett csalások megakadályozására és megnehezítésére, te is jelentkezhetsz őrszemnek. A videót kommentbe teszem.

És ez csak az elmúlt négy nap termése, még van hátra tizenhét. Mi lesz még itt???