Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy „Mocskos Fidesz!”
„Az az érzésem, hogy nem pusztán árad a Tisza. Hanem ez gátszakadás. Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy »Mocskos Fidesz!« A Medián szerint 23%-kal vezet a legnagyobb ellenzéki párt. És már a Mi Hazánk is a küszöbön billeg. A DK négy jelöltje jelentette be a visszalépését.
És ez a legkevesebb.
Hiszen Szijjártó nyilvánosan elismerte, hogy forródróton tájékoztatja Lavrovot az EU belső vitáiról, és egyezteti vele a magyar álláspontot. Majd aztán letagadta az egészet, mondván, hogy nincs semmi látnivaló, mert ezek teljesen nyilvános információk, amikről mindenki tud. De basszus, akkor miért telefonálgatnak?!
Pjotr kémügyét két nap múlva elsöpörte Szabó Bence rendőr százados drámai vallomása, aki végső tehetetlenségében – miután minden szolgálati út lezárult előtte – a közvéleményhez fordult, hogy elmondja: a magyar titkosszolgálatok törvénytelen eszközök sokaságával próbálják ellehetetleníteni a Tisza Pártot. A rendőrség, amely hosszú évekig nem tett semmit Bicskén vagy a Szőlő utcában, már másnap házkutatást tartott nála. Orbán Viktor azzal próbálja hitelteleníteni, hogy ukrán kémeket emleget.
Közben Matolcsy Ádám Dubajba menekíti a vagyonát, Mészáros Lőrinc pedig kiüríti a legnyereségesebb cége bankszámláját. Természetesen a hatóságok ölbe tett kézzel nézik az állami vagyon széthordását. Akad jobb dolguk: ukrán fantomkémekre vadásznak.
Szerdán a Partizán lehozott egy anyagot Gyopáros Alpár kormánybiztos feleségének építkezéséről. Az impozáns haciendát olyan cég építi, amely kedvezményezettje a Gyopáros Alpár által felügyelt Magyar Falu Programnak. Gyopáros össze-vissza hazudozik, amikor az újságíró szembesíti a tényekkel.
Még aznap jött a Partizánon a következő videó. Kiderült belőle, hogy Tóth Gabi napi hat órában a Fidesz frakció mellett dolgozik mint titkár. Nettó 1,3 millió forintért. Az asszony, aki nyilvánosan sír, hogy milyen nehezen él, és mennyire ellehetetlenült a pártszimpátiája miatt…
Szerdán megjelent egy dokumentumfilm is, amely a szavazatvásárlás témáját járja körbe. Érintettek és tanúk osztják meg, hogyan működik a szavazatmaximalizálás. Hogy veszik meg alkohollal, dr0gokkal, élelemmel, fenyegetéssel és félelemmel a voksokat. A készítők önkénteseket is gyűjtenek a tömeges és szervezett csalások megakadályozására és megnehezítésére, te is jelentkezhetsz őrszemnek. A videót kommentbe teszem.
És ez csak az elmúlt négy nap termése, még van hátra tizenhét. Mi lesz még itt???
Isten, áldd meg a magyart!”
