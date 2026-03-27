Nem pusztán árad a Tisza, hanem ez gátszakadás

2026. március 27. 08:07

Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy „Mocskos Fidesz!”

2026. március 27. 08:07
Pottyondy Edina
Pottyondy Edina
„Az az érzésem, hogy nem pusztán árad a Tisza. Hanem ez gátszakadás. Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy »Mocskos Fidesz!« A Medián szerint 23%-kal vezet a legnagyobb ellenzéki párt. És már a Mi Hazánk is a küszöbön billeg. A DK négy jelöltje jelentette be a visszalépését.

És ez a legkevesebb.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hiszen Szijjártó nyilvánosan elismerte, hogy forródróton tájékoztatja Lavrovot az EU belső vitáiról, és egyezteti vele a magyar álláspontot. Majd aztán letagadta az egészet, mondván, hogy nincs semmi látnivaló, mert ezek teljesen nyilvános információk, amikről mindenki tud. De basszus, akkor miért telefonálgatnak?!

Pjotr kémügyét két nap múlva elsöpörte Szabó Bence rendőr százados drámai vallomása, aki végső tehetetlenségében – miután minden szolgálati út lezárult előtte – a közvéleményhez fordult, hogy elmondja: a magyar titkosszolgálatok törvénytelen eszközök sokaságával próbálják ellehetetleníteni a Tisza Pártot. A rendőrség, amely hosszú évekig nem tett semmit Bicskén vagy a Szőlő utcában, már másnap házkutatást tartott nála. Orbán Viktor azzal próbálja hitelteleníteni, hogy ukrán kémeket emleget.

Közben Matolcsy Ádám Dubajba menekíti a vagyonát, Mészáros Lőrinc pedig kiüríti a legnyereségesebb cége bankszámláját. Természetesen a hatóságok ölbe tett kézzel nézik az állami vagyon széthordását. Akad jobb dolguk: ukrán fantomkémekre vadásznak.

Szerdán a Partizán lehozott egy anyagot Gyopáros Alpár kormánybiztos feleségének építkezéséről. Az impozáns haciendát olyan cég építi, amely kedvezményezettje a Gyopáros Alpár által felügyelt Magyar Falu Programnak. Gyopáros össze-vissza hazudozik, amikor az újságíró szembesíti a tényekkel.

Még aznap jött a Partizánon a következő videó. Kiderült belőle, hogy Tóth Gabi napi hat órában a Fidesz frakció mellett dolgozik mint titkár. Nettó 1,3 millió forintért. Az asszony, aki nyilvánosan sír, hogy milyen nehezen él, és mennyire ellehetetlenült a pártszimpátiája miatt…

Szerdán megjelent egy dokumentumfilm is, amely a szavazatvásárlás témáját járja körbe. Érintettek és tanúk osztják meg, hogyan működik a szavazatmaximalizálás. Hogy veszik meg alkohollal, dr0gokkal, élelemmel, fenyegetéssel és félelemmel a voksokat. A készítők önkénteseket is gyűjtenek a tömeges és szervezett csalások megakadályozására és megnehezítésére, te is jelentkezhetsz őrszemnek. A videót kommentbe teszem. 

És ez csak az elmúlt négy nap termése, még van hátra tizenhét. Mi lesz még itt??? 

Isten, áldd meg a magyart!”

Nyitókép: Mandiner

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
2026. március 27. 08:44
el tudom képzelni mennyire spontán verődnek össze :DDDD
pipa89
2026. március 27. 08:43
Mitől lett mocskos a Fidesz, Edina??? Attól, hogy megduplázta a nemzeti vagyont? Attól, hogy olyan deviza-és aranytartalékot rakott össze, ami stabilitást jelent az országnak? Attól, hogy 3,5 millió helyett 4,7 millióan dolgoznak és nem szorulnak segélyre? Attól, hogy mi, magyarok fizetjük a legolcsóbb rezsit Európában? Attól, hogy amit Qrcsány és Bajnai elqrt, azt rendbe rakta Orbán? Mitől lett mocskos neked ennyire a Fidesz?
vérgőz
2026. március 27. 08:43
Pottyantós megint hozza a szintet... nomen est omen
Vata Aripeit
2026. március 27. 08:42
És leírja az utolsó mondatot. " Isten áld meg a magyart"... a potyndi írja ezt le. Puzsér meg a himnuszt fogja énekelni a szívér tett kezével a hösök terén. Ezeknél már tényleg nincs otthon senki. Ez tragikomédiának is fájó.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!