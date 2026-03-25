Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél (VIDEÓ)

Egy másik fiatal tüntető pedig arról beszélt a riporternek, hogy „nem azt az alacsony színvonalat képviselik, akikkel eddig interjút készített”. Azonban az interjúalany arra a kérdésre, hogy mit gondol az ukránok olajblokádjáról, nem nagyon tudott mit válaszolni. Végül egy olyan kurta mondat hagyta el a száját, hogy inkább ez legyen, mint hogy az orosz olajon éljünk. Erre a riporter azt mondta, hogy az olaj és a gáz között azért van különbség.

De a rövid összeállításból kiderült az is, hogy a Tisza Párt jelölt-jelöltje is bár megjelent az eseményen, de egy rollerrel villámgyorsan kereket oldott, mikor Bohár kérdéseket próbált hozzá intézni.

Az erőszakos megnyilvánulások sem maradtak el. Egy harmadik férfi azzal fenyegette meg az újságírót, hogy kirúgja a fogait, majd mikor ezt szóvá tette neki, a férfi a vonatkozó paragrafust és a zaklatás tényét emlegette.

Bohár Dániel beszámolójának kísérőszövegében azt írta, a Tisza vezér elküldte az aktivistáit Nagykanizsára, hogy balhézzanak Orbán Viktor országjárásán. „Így akarják eltakarni a botrányaikat. Azt, hogy ügynökökkel szövetkeznek, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze és elzáratják az olajat az ukránokkal.”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: