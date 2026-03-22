„Elvakultnak vagy teljesen hülyének (a kettő sokszor találkozik) kell lenni, hogy a századik ilyen »megerősítjük, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna érdemei alapján történő csatlakozási folyamatát« és ehhez hasonló néppárti – ugyan hol van már a nép, ezek mind a hóhatár felett élők és a láblógató gyerekeik pártja – nyilatkozat után ne lássa (be) az ember, hogy a Tisza ennek a háborúpárti elitnek a helyi szervezete.

A Fidesz kilépése után azért hozták létre és pénzelik őket, hogy hazánkban is legyen egy lába, ennek a rohadt háborús uszításnak egy korrupt, agresszív rendszer mellett. És mennyire kell nyomorult aljassá válni a Kunbélás Szamuely Tiboros belpesti éttermiségnek, hogy a háborús gépezet szócsöveként működő álpárt és annak pukkancs vezetője előtt hajlongjon?! Mennyire?!”