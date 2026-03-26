Megérkezett a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye: erősödött a Fidesz

Itt vannak a legfrissebb számok: stabil a Fidesz előnye, a Medián mintha egy alternatív valóságban mérne
A Nézőpont Intézet több szempontból is jóval reálisabban mér, mint a Medián.
Továbbra sem érvényesül a Tisza várakozása: a Fidesz nem omlik össze, sőt elkezdtek előbújni a rejtőzködő fideszesek – mondta az elemző a Mandinernek.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Mandiner Meseterterv legutóbbi műsorában harangozta be, hogy elkészült az első közvélemény-kutatásuk a március 15-i békemenet után, amelynek eredményeit azóta nyilvánosságra is hozták.
Enyhén erősödött a Fidesz, és ennek az erősödésnek a fő oka, hogy elkezdett növekedni a Fidesz-szimpatizánsoknál a biztos részvételi szándék”
– fogalmazott Mráz.
86-ról 92 százalékra emelkedett azon Fidesz-szimpatizánsok aránya, akik azt mondták, hogy biztos elmennek szavazni – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez látszik a legvalószínűbb listás eredményben is, hogy 1 százalékkal emelkedett a Fidesz, egy icipicit nyílt ez az olló” – mondta.
Mráz Ágoston Sámuel szerint
logikus, hogy a március 15-i békemenet mozgósító erővel bírt.
Kifejtette: „a Tiszások arra számítottak, hogy már Orbán Viktor nem tud mozgósítani, és azt a meccset múltkor nem zártuk le, hogy ez lesz-e a legnagyobb vagy az egyik legnagyobb békemenet, de az egészen biztosan elmondható, hogy rengetegen voltak. És az általam látott képek alapján többen voltak, mint ősszel, pedig az őszi sem volt kicsi. Tehát
még növelni is tudta a dinamikáját a Fidesz.”
Szerinte ez tükröződik a kutatásukban is, „és ezért
nem a Tiszások várakozása érvényesül, hogy összeomlóban lenne a Fidesz, hanem egy picit megerősödik is.”
„Az utca tele van van a plakátokkal, a hírekben is ez szerepel, a rezsicsökkentés értékét télen megtanulták becsülni az emberek, a benzinárnak a maximalizálása az ebben a háborús helyzetben szintén nagyon fontos számukra, és egyre-másra látják, tapasztalják a bérjegyzéken vagy a nyugdíjas szelvényen azt, hogy a magyar kormány számára milyen fontosak. Tehát szerintem kezd összeállni az a kép, hogy a fideszesek minden rétege, inaktív rétege is érezze a tétjét ennek a választásnak és aktivizálódjon” – magyarázta Mráz.
Az elemző szerint ezek a számok arra engednek következtetni,
létezik a rejtőzködő fideszes kategória, akik előbújnak most, és pont elegendő a Fidesz szempontjából, ha április 12-én nem rejtőzködnek”.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor