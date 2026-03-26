tisza nézőpont intézet kutatás eredmény mráz ágoston sámuel fidesz Békemenet mesterterv orbán viktor

Megérkezett a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye: erősödött a Fidesz

2026. március 26. 22:46

Továbbra sem érvényesül a Tisza várakozása: a Fidesz nem omlik össze, sőt elkezdtek előbújni a rejtőzködő fideszesek – mondta az elemző a Mandinernek.

2026. március 26. 22:46
null

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Mandiner Meseterterv legutóbbi műsorában harangozta be, hogy elkészült az első közvélemény-kutatásuk a március 15-i békemenet után, amelynek eredményeit azóta nyilvánosságra is hozták.

Enyhén erősödött a Fidesz, és ennek az erősödésnek a fő oka, hogy elkezdett növekedni a Fidesz-szimpatizánsoknál a biztos részvételi szándék” 

– fogalmazott Mráz.

86-ról 92 százalékra emelkedett azon Fidesz-szimpatizánsok aránya, akik azt mondták, hogy biztos elmennek szavazni – tette hozzá.

„Ez látszik a legvalószínűbb listás eredményben is, hogy 1 százalékkal emelkedett a Fidesz, egy icipicit nyílt ez az olló” – mondta.

Mráz Ágoston Sámuel szerint 

logikus, hogy a március 15-i békemenet mozgósító erővel bírt.

Kifejtette: „a Tiszások arra számítottak, hogy már Orbán Viktor nem tud mozgósítani, és azt a meccset múltkor nem zártuk le, hogy ez lesz-e a legnagyobb vagy az egyik legnagyobb békemenet, de az egészen biztosan elmondható, hogy rengetegen voltak. És az általam látott képek alapján többen voltak, mint ősszel, pedig az őszi sem volt kicsi. Tehát 

még növelni is tudta a dinamikáját a Fidesz.”

Szerinte ez tükröződik a kutatásukban is, „és ezért 

nem a Tiszások várakozása érvényesül, hogy összeomlóban lenne a Fidesz, hanem egy picit megerősödik is.”

„Az utca tele van van a plakátokkal, a hírekben is ez szerepel, a rezsicsökkentés értékét télen megtanulták becsülni az emberek, a benzinárnak a maximalizálása az ebben a háborús helyzetben szintén nagyon fontos számukra, és egyre-másra látják, tapasztalják a bérjegyzéken vagy a nyugdíjas szelvényen azt, hogy a magyar kormány számára milyen fontosak. Tehát szerintem kezd összeállni az a kép, hogy a fideszesek minden rétege, inaktív rétege is érezze a tétjét ennek a választásnak és aktivizálódjon” – magyarázta Mráz.

Az elemző szerint ezek a számok arra engednek következtetni, 

létezik a rejtőzködő fideszes kategória, akik előbújnak most, és pont elegendő a Fidesz szempontjából, ha április 12-én nem rejtőzködnek”.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. március 26. 23:10
És meg ki sem jött a videó amin a prolihadvezér fehér port szippant fel.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 23:00
>>akitiosz 2026. március 26. 22:53 Itt nincsen semmilyen eredmény. Ráadásul ez csak egy Fidesz intézet, nem közvélemény kutató.<< Itt pl. mindenki közvélemény kutató. Azért jön ide és olvassa a hozzászólásokat, mert kutatja a köz véleményét.
scorpicores
2026. március 26. 22:56
Nem csoda...a manöken is teljesen eltűnt...
akitiosz
2026. március 26. 22:53
Itt nincsen semmilyen eredmény. Ráadásul ez csak egy Fidesz intézet, nem közvélemény kutató.
