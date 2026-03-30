03. 30.
hétfő
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
klubest tisza párt mandiner gulyás gergely Hajdú Péter

Gulyás Gergely: Az európai politika ma ellentétes az európai érdekekkel (VIDEÓ)

2026. március 30. 10:57

A Kijev-Brüsszel tengely a lehető leghamarabb felvetetné Ukrajnát az Európai Unióba, ami az EU szétesését jelentené – szögezte le a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely – Hajdú Péter kérdéseire válaszolva – kifejtette: amikor mi, magyarok az ukrajnai béke mellett állunk, akkor a nemzeti érdekeinken túl valójában az ukrán emberek és Európa érdekeit is képviseljük. Felidézte: a Tisza Párt uniós pártcsaládjának vezetőjének, 

Manfred Webernek a terve az, hogy Európa háborúba menjen: „vágyálma” az, hogy uniós zászló alatt vonuljanak harcba katonák.

Gulyás úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron

ennek a felhívásnak egy Tisza Párt-kormány nem tudna ellenállni.

A miniszter kijelentette azt is: aki ma nevetés nélkül ki tudja azt mondani, hogy Ukrajnának az EU olyan hitelt ad, amit az majd visszafizet, „annak gratulálok”. 

Ez az európai politika – szögezte le – teljesen ellentétes az európai érdekekkel.

A Barátság kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban a miniszter felhívta a figyelmet: Zelenszkijék nem csak a magyar delegációt, de „saját cinkosaikat”, a brüsszeli szakértőket se engedik oda a helyszínre, mert tudják: „ha azok valóban szakértők, akkor nem tudják azt hazudni, hogy nem működőképes a kőolajvezeték”.

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás Gergely rámutatott arra is, hogy a kőolaj, amit az ukránok most nem engednek tovább Magyarország felé, már magyar tulajdonban van.

„Április 13-án egy új világ van” – jelentette ki a miniszter, aki szerint ha a konzervatív erők, a Fidesz és a KDNP megnyerik a választást és kormányt alakíthatnak, „akkor Brüsszelnek azzal kell számolnia, hogy van egy európai uniós tagállam, amellyel a következő négy évben már csak a rendkívül sok egyhangúságot igénylő döntéshozatal miatt is együtt kell működnie”. Beszélt arról is: 

Európában vannak szövetségeseink, akiknek száma a következő években még tovább nő majd.

Az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy – a korábbi gyakorlattól eltérően – ukrán rendszámú autóval, ukrán szolgálati kísérettel szállítottak át „annyi devizát Magyarországon, ami több, mint amit a legnagyobb magyar bank egy évben készpénzben összesen mozgat”. Hozzátette: „És ehhez még némi kis arany is társult”.

Gulyás Gergely kettősnek nevezte az előttünk álló választás tétjét. Leszögezte: 

a Fidesz-KDNP győzelmével „azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak”, illetve ez fordítva is igaz: a baloldal, a Tisza Párt győzelmével „azok is veszítenének, akik rájuk szavaztak”. 

„Az ország békés fejlődéséhez nem csak fejlődés kell, hanem béke is” – mondta, a közvélemény-kutatások „eredményeivel” kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: 

április 12-én kerül sor a valódi, „nagymintás közélemény-kutatásra”.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a választást komolyan kell venni, mert a Tisza, „ez a 29 tagból álló párt példátlan online gyűlöletközösséget hozott létre”. Hozzátette: kérdés persze, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amilyen az elmúlt négy évben Európában a háború miatt tapasztalható, ez a fajta politika mennyi ember szimpátiáját tudja elnyerni. „Jó lenne az országot megkímélni attól, hogy a választás után jöjjön rá, hogy átverés áldozata lett” – fűzte hozzá a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

A tiszás ügynökbotrányról is szó esett a beszélgetésben: az érintett újságíróval kapcsolatban Gulyás megjegyezte, hogy

 ő egy idegen állam ügynöke, aki „fedőtevékenységként újságot is ír”. 

A Tisza kémbotránya – fogalmazott – nem csak azért rendkívül kínos, mert Panyi Szabolcs nyilvánvalóan bűncselekményt követett el – ez a hatóságokra tartozik –, hanem „mert a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje, mint azt Panyi Szabolcstól tudjuk, már azt is megígérte egy külföldi állam ügynökének, hogy megmondhatja, ki dolgozhat a külügyminisztériumban és kit kell onnan kirúgni… és bármilyen iratba betekinthet, bármilyen adathoz hozzáférhet.”

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás Gergely a mostani választás utáni „fontos feladatnak” nevezte az EU-s választásra történő felkészülést, „a Patrióták, akár az európai konzervatívokkal együtt, a legerősebb frakciót adhassák az Európai Parlamentben”. Ha pedig ehhez „még egy jó francia elnökválasztási eredmény” is társul a nemzeti frontos jelölt győzelmével – tette hozzá –,

 akkor másnap Európa már egészen másképpen nézne neki, mint most”.

A teljes beszélgetés Gulyás Gergellyel a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. március 30. 11:23
Gulyás Gergely marhaságot beszél. Ezt Orbántól tudjuk. Mellesleg más országokban ha egy kormányszóvivő a hivatalos kormányzati tájékoztató fórumon marhaságot beszél, azt másnap úgy vágják ki mint macskát szarni. És ez tán még Moszkvában is így van.
Héja
2026. március 30. 11:07
Gulyás az egyik legértelmesebb kormánytag. A legpofátlanabb ballib média-segédmunkások sem képesek fogást találni rajta.
Mich99
2026. március 30. 10:59
Ursula bandája elárulja Európát!
