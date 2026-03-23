Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal (VIDEÓ)

2026. március 23. 17:54

Magyar Péter elszólta magát, ugyanazt gondolja a háborúról, mint néppárti főnökei: Európa harcol Oroszországgal.

„Hetven évvel az 1956-os forradalom után, kiderül egy magyar külügyminiszterről, hogy szembemenve a magyar érdekekkel, szembemenve az európai érdekekkel, az érzékeny titkos találkozókról forródróton tájékoztatja az Európával háborúban álló, vagy egy európai országgal háborúban álló Oroszország elnökét” – fogalmazott Magyar Péter egy fórumán tartott beszédében.

A Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje ezek szerint ugyanazt gondolja, mint a brüsszeli elit és a háborúpárti európai vezetők, beleértve Magyar Péter néppárti főnökeit is: Európa hadban áll Oroszországgal.

Az idézett részt Magyar Péter beszédéből az alábbi videóra kattintva tekintheti meg:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök éppen ennek az ellenkezőjét hangoztatja minden fórumon. 

A magyar kormányfő és a magyar kormány álláspontja az, hogy az orosz-ukrán háborúnak Magyarország nem részese és a háborúpárti európai vezetőknek ellenállva ki kell maradni a konfliktusból.

Nyitókép: AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Salitis
2026. március 23. 18:58
itt csak egy hadban állás látok: peti a józan ész ellen
sandor
2026. március 23. 18:57
Ez már akkor hülye volt mikor még benne volt az anyuciba.
survivor
2026. március 23. 18:55
Ukrajna NEM a mi haborúnk ! Ha Poloska győz, NEM jön az orosz olaj...mert Ukrajnanak az az érdeke... Zselének nem jó, hogy HUN erősödjön, barki a minelnöke.🚩 A tótok a leghülyebbek: odaadtak az összes MiG- 29- esüket...🛩🛩🛩
Zod___
2026. március 23. 18:54
Ez már a Makizajnak is bejött 4 éve.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!