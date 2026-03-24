tisza párt titkosszolgálat magyarország Magyar Péter ukrán akció ügy

Lehullott a lepel a Tisza Pártról: külföldi titkosszolgálati szálak kerültek napvilágra

2026. március 24. 20:44

A felszín alatt zajló folyamatok most kezdenek igazán kirajzolódni.

2026. március 24. 20:44
Újabb, immár nemzetbiztonsági dimenzióba emelt politikai vita robbant ki: Kocsis Máté közösségi oldalán osztott meg egy részletes tájékoztatást, amely szerint példátlan, több országra kiterjedő külföldi befolyásolási kísérlet zajlik Magyarország ellen. A közlés szerint az akció egyik érintettje a Tisza Párt.

A leírás alapján a művelet előkészítése hosszú hónapokra nyúlik vissza, és több külföldi titkosszolgálati szál is azonosítható. A politikus által ismertetett narratíva szerint az elmúlt napokban napvilágot látott, a magyar külügyminisztert érintő lehallgatási ügy ennek a szélesebb akciónak a része lehetett. A történetben egy újságíró neve is felmerül, akiről azt állítják: idegen titkosszolgálatokkal együttműködve vett részt az információk megszerzésében és továbbításában.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
A közlés külön kitér arra is, hogy az említett személy kapcsolatban állhatott a Tisza Párt köreihez tartozó szereplőkkel. A bejegyzés világossá teszi: 

mindez nem csupán médiatörténet, hanem egy átfogó, külföldről irányított politikai és információs művelet része.

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi sajtóban is megjelentek a magyar külpolitikai vezetést bíráló hírek. A közlés példaként említi, hogy egyes külföldi lapok konkrét bizonyítékok nélkül fogalmaztak meg állításokat, amelyeket a hazai kormánykritikus média is átvett. 

A történet másik fontos eleme egy informatikusokkal kapcsolatos ügy. A tájékoztatás szerint olyan személyek kerültek kapcsolatba a Tisza Párttal, akik korábban ukrán szereplőkkel, illetve nemzetközi hackercsoportokkal működhettek együtt, valamint ezek a személyek titkosított csatornákon tartottak kapcsolatot külföldi partnerekkel, és különböző műveletekben is részt vehettek.

A közlés kitér arra is, hogy az érintettek már korábban a magyar elhárítás látókörébe kerültek, és több esetben büntetőeljárás is indult ellenük – informatikai visszaélések, csalás és zsarolás gyanújával. Egy bejelentés nyomán pedig a hatóságok házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A nemzetbiztonsági bizottság ülését követően egyes, korábban titkosított információkat is feloldottak, amelyek alátámaszthatják a fenti állításokat. A közlés hangsúlyozza: 

az ügy nem pusztán politikai vita, hanem kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

Az ügy egyes elemeit ugyanakkor más szereplők vitatják, és több állítás esetében további bizonyítékok nyilvánosságra hozatala várható. 

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ízisz
2026. március 24. 20:56
Z. A Tisza beszervezett ügynökök, hazaárulók, felforgatók miatt lett létrehozva!!! Most már nyilvánvaló, hogy a párt csak egy álca!!! 💯🤨❗
