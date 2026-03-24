Lehullott a lepel a Tisza Pártról: külföldi titkosszolgálati szálak kerültek napvilágra

A közlés külön kitér arra is, hogy az említett személy kapcsolatban állhatott a Tisza Párt köreihez tartozó szereplőkkel. A bejegyzés világossá teszi:

mindez nem csupán médiatörténet, hanem egy átfogó, külföldről irányított politikai és információs művelet része.

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi sajtóban is megjelentek a magyar külpolitikai vezetést bíráló hírek. A közlés példaként említi, hogy egyes külföldi lapok konkrét bizonyítékok nélkül fogalmaztak meg állításokat, amelyeket a hazai kormánykritikus média is átvett.

A történet másik fontos eleme egy informatikusokkal kapcsolatos ügy. A tájékoztatás szerint olyan személyek kerültek kapcsolatba a Tisza Párttal, akik korábban ukrán szereplőkkel, illetve nemzetközi hackercsoportokkal működhettek együtt, valamint ezek a személyek titkosított csatornákon tartottak kapcsolatot külföldi partnerekkel, és különböző műveletekben is részt vehettek.