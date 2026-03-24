Lehullott a lepel a Tisza Pártról: külföldi titkosszolgálati szálak kerültek napvilágra

Magyar Péterék terve kudarcba fulladt: a Tisza akcióját az Alkotmánybíróság sem tolerálta
Újabb falba ütközött az ellenzéki erő – a hatóságok sorra utasítják el a politikai támadásokat.
A felszín alatt zajló folyamatok most kezdenek igazán kirajzolódni.
Újabb, immár nemzetbiztonsági dimenzióba emelt politikai vita robbant ki: Kocsis Máté közösségi oldalán osztott meg egy részletes tájékoztatást, amely szerint példátlan, több országra kiterjedő külföldi befolyásolási kísérlet zajlik Magyarország ellen. A közlés szerint az akció egyik érintettje a Tisza Párt.
A leírás alapján a művelet előkészítése hosszú hónapokra nyúlik vissza, és több külföldi titkosszolgálati szál is azonosítható. A politikus által ismertetett narratíva szerint az elmúlt napokban napvilágot látott, a magyar külügyminisztert érintő lehallgatási ügy ennek a szélesebb akciónak a része lehetett. A történetben egy újságíró neve is felmerül, akiről azt állítják: idegen titkosszolgálatokkal együttműködve vett részt az információk megszerzésében és továbbításában.
A Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben.
A közlés külön kitér arra is, hogy az említett személy kapcsolatban állhatott a Tisza Párt köreihez tartozó szereplőkkel. A bejegyzés világossá teszi:
mindez nem csupán médiatörténet, hanem egy átfogó, külföldről irányított politikai és információs művelet része.
Ezzel párhuzamosan a nemzetközi sajtóban is megjelentek a magyar külpolitikai vezetést bíráló hírek. A közlés példaként említi, hogy egyes külföldi lapok konkrét bizonyítékok nélkül fogalmaztak meg állításokat, amelyeket a hazai kormánykritikus média is átvett.
A történet másik fontos eleme egy informatikusokkal kapcsolatos ügy. A tájékoztatás szerint olyan személyek kerültek kapcsolatba a Tisza Párttal, akik korábban ukrán szereplőkkel, illetve nemzetközi hackercsoportokkal működhettek együtt, valamint ezek a személyek titkosított csatornákon tartottak kapcsolatot külföldi partnerekkel, és különböző műveletekben is részt vehettek.
Megkérdeztük az elemzőket, mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha a szerintük reális esélyes: Orbán Viktor nyeri a választást.
A közlés kitér arra is, hogy az érintettek már korábban a magyar elhárítás látókörébe kerültek, és több esetben büntetőeljárás is indult ellenük – informatikai visszaélések, csalás és zsarolás gyanújával. Egy bejelentés nyomán pedig a hatóságok házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.
A nemzetbiztonsági bizottság ülését követően egyes, korábban titkosított információkat is feloldottak, amelyek alátámaszthatják a fenti állításokat. A közlés hangsúlyozza:
az ügy nem pusztán politikai vita, hanem kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Az ügy egyes elemeit ugyanakkor más szereplők vitatják, és több állítás esetében további bizonyítékok nyilvánosságra hozatala várható.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP