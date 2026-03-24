Magyar Péterék terve kudarcba fulladt: a Tisza akcióját az Alkotmánybíróság sem tolerálta

– írták, majd úgy folytatták: a Kúria a jogi eljárás során elmarasztalta a közmédiát, de a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. panaszt nyújtott be a döntés ellen hivatkozva arra, hogy a kúriai döntés sértette a többi között az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az Alkotmánybíróság határozatában igazat adott a közmédiának – emelték ki. Közlésük szerint egy másik ügyben a Nemzeti Választási Bizottság döntése is a közmédia helyes gyakorlatát igazolta: az NVB szerint az M1, valamint a hirado.hu webes és közösségi felületei nem sértették meg a választási törvényt.

Ezzel a Tisza Párt újabb politikai akciója bukott el”

– fogalmaztak a közleményben és hangsúlyozták, a közmédia továbbra is a törvényeknek megfelelően, a köz szolgálatát szem előtt tartva, szakmai és jogi normák szerint végzi tevékenységét, egyértelműen elutasítva a Tisza Párt nyomásgyakorlását.

(MTI)