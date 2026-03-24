Magyar Péterék terve kudarcba fulladt: a Tisza akcióját az Alkotmánybíróság sem tolerálta

Kémcsapda: Zelenszkij, külföldi ügynökök, zsarolás – Földi László és Horváth József a Stratégában
Újabb falba ütközött az ellenzéki erő – a hatóságok sorra utasítják el a politikai támadásokat.
Ismét sikertelen a Tisza Párt politikai hadjárata a közmédia ellen – írta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTI-hez kedden eljuttatott közös közleményében.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt írták, eddig az Alkotmánybíróság, majd a Kúria, legutóbb pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és ismételten a taláros testület döntött úgy, hogy „a jog fontosabb, mint a Tisza Párt politikai érdeke”.
A közmédiát folytonosan fenyegető Tisza Párt szerint a közmédia bizonyos tartalmai megsértették a választási esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét ”
– írták, majd úgy folytatták: a Kúria a jogi eljárás során elmarasztalta a közmédiát, de a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. panaszt nyújtott be a döntés ellen hivatkozva arra, hogy a kúriai döntés sértette a többi között az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Az Alkotmánybíróság határozatában igazat adott a közmédiának – emelték ki. Közlésük szerint egy másik ügyben a Nemzeti Választási Bizottság döntése is a közmédia helyes gyakorlatát igazolta: az NVB szerint az M1, valamint a hirado.hu webes és közösségi felületei nem sértették meg a választási törvényt.
Ezzel a Tisza Párt újabb politikai akciója bukott el”
– fogalmaztak a közleményben és hangsúlyozták, a közmédia továbbra is a törvényeknek megfelelően, a köz szolgálatát szem előtt tartva, szakmai és jogi normák szerint végzi tevékenységét, egyértelműen elutasítva a Tisza Párt nyomásgyakorlását.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP