lehallgatás tisza párt tiszás ügynökbotrány ukrajna választás orbán viktor

Orbán Viktor kiadta a figyelmeztetést: „Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak” (VIDEÓ)

2026. március 24. 16:47

A Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben.

Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a tiszás ügynökbotrányt, és külföldi beavatkozás veszélyére figyelmeztetett. A miniszterelnök kiemelte, a Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben, és céljuk a hazai választások befolyásolása.

A kormányfő világossá tette, ezek a szervek a magyar külügyminiszter lehallgatásában is szerepet játszottak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor elmagyarázta, mindez arra irányul, hogy Ukrajna-barát kormány alakuljon Magyarországon, amely bevonná az országot a háborúba, és jelentős anyagi terheket róna a magyarokra.

„Vigyázat magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak” – fogalmazott a kormányő.

A miniszterelnök bejegyzésében mozgósításra is felszólított, és arra kérte támogatóit, hogy személyesen is csatlakozzanak hozzá egy keddi, 18 órakor kezdődő nagykanizsai eseményen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 24. 17:21 Szerkesztve
Statáriális bírósági eljárásban - első lépésben - elvenni minden bizonyítható érintettől a szavazati jogát. A további büntetésekről a választások után.
belbuda
2026. március 24. 16:54
Az orosz ügynökök pedig a magyar kormányban. 🍊🤮🇸🇮🍊🤮🇸🇮🍊🤮🇸🇮🍊🤮🇸🇮🍊🤮🇸🇮🍊🤮🇸🇮
