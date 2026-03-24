Orbán Viktor kiadta a figyelmeztetést: „Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak” (VIDEÓ)

Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a tiszás ügynökbotrányt, és külföldi beavatkozás veszélyére figyelmeztetett. A miniszterelnök kiemelte, a Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben, és céljuk a hazai választások befolyásolása.

A kormányfő világossá tette, ezek a szervek a magyar külügyminiszter lehallgatásában is szerepet játszottak.