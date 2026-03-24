Orbán Viktor kiadta a figyelmeztetést: „Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak” (VIDEÓ)

Kijöttek a friss adatok: Magyarország vezet, a románok padlót fogtak, az osztrákok és a németek pedig sírhatnak
Újra bejött Orbán Viktor húzása.
A Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben.
Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a tiszás ügynökbotrányt, és külföldi beavatkozás veszélyére figyelmeztetett. A miniszterelnök kiemelte, a Tisza Párton keresztül az ukrán érdekeket képviselő szereplők aktívan jelen vannak a magyar politikai térben, és céljuk a hazai választások befolyásolása.
A kormányfő világossá tette, ezek a szervek a magyar külügyminiszter lehallgatásában is szerepet játszottak.
Orbán Viktor elmagyarázta, mindez arra irányul, hogy Ukrajna-barát kormány alakuljon Magyarországon, amely bevonná az országot a háborúba, és jelentős anyagi terheket róna a magyarokra.
„Vigyázat magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak” – fogalmazott a kormányő.
A miniszterelnök bejegyzésében mozgósításra is felszólított, és arra kérte támogatóit, hogy személyesen is csatlakozzanak hozzá egy keddi, 18 órakor kezdődő nagykanizsai eseményen.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor