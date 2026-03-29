Koltay Gábor: Vajon miért nem tudjuk követni a lengyel példát?

2007-ben aztán Wajda Katyń filmje úgy ábrázolta a huszadik század egyik legfájdalmasabb lengyel tragédiáját, úgy siratta el a 22 ezer kivégzett ártatlant, köztük a rendező édesapját, hogy közben nem a vétkesek ellen uszított, hanem a lelkek mélyén talán soha be nem gyógyuló fájdalmat mutatta be.

Igazán erős és összetartó közösség szükséges ahhoz, hogy a történelmet összetettségében, az embert nyomorító vagy éppenséggel felemelő világot egy tanulságokkal teli jobb élet reményében őszintén be lehessen mutatni.

Ilyenkor a hazai filmgyártás sok évtizedes adósságára is gondolok. Vajon miért nem tudjuk követni a lengyel példát?

A lengyel–magyar barátság napján mindannyiunkat újra csak figyelmeztetni kell arra, hogy történelmünk örökre összekovácsolt bennünket.

Ennek felmutatása, az erre való emlékezés és emlékeztetés kiváltképp akkor fontos, ha a politika legfelső régióiban az adott történelmi pillanatban egy sor kérdésben éppen mást gondolnak a két oldalon. Mindez nem zárja ki, hogy az élet legkülönfélébb területein tevékenykedők mindent elkövessenek azért, hogy ez a testvéri kapcsolat aktuális tartalommal tovább fejlődjön, mélyüljön, tisztuljon, mintegy a felsőbbséget is ösztönözve. Az értékekre koncentrálva türelmesen, a mindenkori megoldás szándékától vezérelve kell keresnünk a másik meggyőzésének lehetőségét.