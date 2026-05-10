Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország zbigniew ziobro Magyar Péter egyesült államok

Magyar Péter őt is megfenyegette, ezért elmenekült Magyarországról Lengyelország korábbi igazságügyminisztere

2026. május 10. 18:23

Zbigniew Ziobro az Egyesült Államokban talált menedékre.

2026. május 10. 18:23
null

Zbigniew Ziobro, Lengyelország korábbi igazságügyminisztere jelenleg az Egyesült Államokban van – írja a Világazdaság lengyel sajtóinformációkra hivatkozva. 

A lengyel TVN24 szombaton, május 9-én látta a volt minisztert, a Jog és Igazságosság (PiS) párt parlamenti képviselőjét a New Jersey-beli Newark repülőtéren. A csatorna közzétett egy fotót, amelyet egy néző küldött a szerkesztőségnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Sajtóértesülések szerint Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski is az Egyesült Államokba utazott. 

A két lengyel politikusnak korábban az Orbán-kormány biztosított politikai menedékjogot. A helyzet azonban megváltozott az áprilisi magyar parlamenti választást követően. A győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter kijelentette: ha kormányra kerül, javasolni fogja a két politikus kiadatását a lengyel hatóságoknak. Magyar Péter szombaton, május 9-én hivatalosan is átvette a miniszterelnöki tisztséget.

A lengyel ügyészség szerint Zbigniew Ziobro igazságügyminiszterként egy szervezett bűnözői csoportot irányított az Igazságügyi Minisztériumban, amely több mint 150 millió zlotyt sikkasztott el az Igazságügyi Alapból. 

Ziobro ártatlannak vallja magát, és minden vádat tagad. Szerinte a Donald Tusk vezette kormány, valamint Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és főügyész lépései politikai bosszúhadjáratnak minősülnek.

Azt, hogy Romanowski is az Egyesült Államokba utazott volna később cáfolta Roman Imielski, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. A lap szerint csak Ziobro rendelkezett amerikai vízummal, Romanowski az ellene kiadott európai elfogatóparancs miatt nem utazhatott el az Egyesült Államokba.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

***

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. május 10. 19:06
Gondolom, ez a terv itthon is. A jelek mindenképpen erre utalnak. Nem számít, hogy történt-e bármi, ezek teljesen szét akarják verni a jobboldalt.
Válasz erre
0
0
icukamagacuki
2026. május 10. 19:06
Magyarorszag-elveszett 2026. május 10. 19:03 Ti akartok építeni egy szeretet országot? Hát uccu neki ilyen emberekkel mint te." Téged ki fasz szeret?Még muterod is a kukába dobott téged.A nyomorult bukott fidkÁnyoknak nincs helyük ebben az országban.👍🤘
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. május 10. 19:04
2026.05.10 14:10 Magyar Péter nem egy szerethetö ember. A nárcisztikus pszichopatákat ez persze nem zavarja, ök nem azt akarják, hogy szeressék öket, hanem hogy féljenek tölük. Ez a tulajdonság az, amivel nárcisztikusokat a legbiztosabban be lehet azonosítani. Ök akkor érzik magukat a mennyországban, ha minél többen félnek tölük. Ök a kegyelemre, megbocsátásra, jutalmazásra képtelen isten pszichológiai köntösébe bújva élik le az életüket. Soha nem boldogok, mert mindig lesznek olyan emberek, akik nem félnek töle. És ez bosszantja öket. Az életük tele van konfliktusokkal. Magyar Péterrel nem politikusoknak, hanem pszichológusoknak, - söt talán pszichiátereknek -, kellene foglalkozni.
Válasz erre
0
0
icukamagacuki
2026. május 10. 19:04
Most orbán a bukott fidkány következik,Ő hová menekül moszkvába?😁😂
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!