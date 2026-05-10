Magyar Péter őt is megfenyegette, ezért elmenekült Magyarországról Lengyelország korábbi igazságügyminisztere

Zbigniew Ziobro az Egyesült Államokban talált menedékre.
Zbigniew Ziobro, Lengyelország korábbi igazságügyminisztere jelenleg az Egyesült Államokban van – írja a Világazdaság lengyel sajtóinformációkra hivatkozva.
A lengyel TVN24 szombaton, május 9-én látta a volt minisztert, a Jog és Igazságosság (PiS) párt parlamenti képviselőjét a New Jersey-beli Newark repülőtéren. A csatorna közzétett egy fotót, amelyet egy néző küldött a szerkesztőségnek.
Sajtóértesülések szerint Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski is az Egyesült Államokba utazott.
A két lengyel politikusnak korábban az Orbán-kormány biztosított politikai menedékjogot. A helyzet azonban megváltozott az áprilisi magyar parlamenti választást követően. A győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter kijelentette: ha kormányra kerül, javasolni fogja a két politikus kiadatását a lengyel hatóságoknak. Magyar Péter szombaton, május 9-én hivatalosan is átvette a miniszterelnöki tisztséget.
A lengyel ügyészség szerint Zbigniew Ziobro igazságügyminiszterként egy szervezett bűnözői csoportot irányított az Igazságügyi Minisztériumban, amely több mint 150 millió zlotyt sikkasztott el az Igazságügyi Alapból.
Ziobro ártatlannak vallja magát, és minden vádat tagad. Szerinte a Donald Tusk vezette kormány, valamint Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és főügyész lépései politikai bosszúhadjáratnak minősülnek.
Azt, hogy Romanowski is az Egyesült Államokba utazott volna később cáfolta Roman Imielski, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. A lap szerint csak Ziobro rendelkezett amerikai vízummal, Romanowski az ellene kiadott európai elfogatóparancs miatt nem utazhatott el az Egyesült Államokba.
