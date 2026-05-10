Magyar Péter őt is megfenyegette, ezért elmenekült Magyarországról Lengyelország korábbi igazságügyminisztere

Sajtóértesülések szerint Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski is az Egyesült Államokba utazott.

A két lengyel politikusnak korábban az Orbán-kormány biztosított politikai menedékjogot. A helyzet azonban megváltozott az áprilisi magyar parlamenti választást követően. A győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter kijelentette: ha kormányra kerül, javasolni fogja a két politikus kiadatását a lengyel hatóságoknak. Magyar Péter szombaton, május 9-én hivatalosan is átvette a miniszterelnöki tisztséget.

A lengyel ügyészség szerint Zbigniew Ziobro igazságügyminiszterként egy szervezett bűnözői csoportot irányított az Igazságügyi Minisztériumban, amely több mint 150 millió zlotyt sikkasztott el az Igazságügyi Alapból.