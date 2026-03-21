Kimondták az ukrán külügyben: Magyarországra jönnének megfigyelni a választásokat, már vannak jelentkezők is

Heorhij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjú során arról beszélt, hogy elég komoly aggályai vannak a közelgő magyarországi választások átláthatóságával kapcsolatban.

A szóvivő elmondta, az ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.