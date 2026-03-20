Ezt írta Pintér Sándor a szolgálat közben elhunyt rendőr családjának

Gyász: elhunyt az egyik rendőr, akit elütöttek a 8-as főúton
Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.
A belügyminiszter kifejezte részvétét.
„Bár sose kellene ilyet írni...” – ezzel a szöveggel osztotta meg Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság azt a levelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter írt a szolgálatban elhunyt rendőr szüleinek.
A tárcavezető ezt írta:
„Tisztelt Gyászoló Szülők!
Mély megrendüléssel értesültem Fiuk, Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester tragikus haláláról.
A rendőri hivatás választása bátorságot, rendíthetetlen elkötelezettséget és mások iránti felelősségvállalást jelent. A legnemesebb emberi értékekről tanúskodik, mely értékekkel Őrmester úr rendelkezett. Hivatását elkötelezetten és felelősséggel végezte.
Ezúton fejezem ki őszinte részvétemet Önöknek, a gyászoló Családtagoknak!
Budapest, 2026. március 20.
Gyászukban osztozva: Pintér Sándor.”
Ahogy korábban írtuk, életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre, aki 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti közlekedési baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el.
A rendőrség előző napi tájékoztatása szerint csütörtök hajnalban két rendőrt ütöttek el a 8-as főúton, amikor a járőrök egy elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.
Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A tíz hónapos rendőrjárőr-képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.
A rendőrség honlapján így fogalmazott: „A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.”
Nyitókép: MTI/Kovács Attila