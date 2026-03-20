Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
veszprém pintér sándor zalavári bálint zsolt elhunyt

Ezt írta Pintér Sándor a szolgálat közben elhunyt rendőr családjának

2026. március 20. 18:52

A belügyminiszter kifejezte részvétét.

null

„Bár sose kellene ilyet írni...” – ezzel a szöveggel osztotta meg Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság azt a levelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter írt a szolgálatban elhunyt rendőr szüleinek.

A tárcavezető ezt írta:

„Tisztelt Gyászoló Szülők!

Mély megrendüléssel értesültem Fiuk, Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester tragikus haláláról.

A rendőri hivatás választása bátorságot, rendíthetetlen elkötelezettséget és mások iránti felelősségvállalást jelent. A legnemesebb emberi értékekről tanúskodik, mely értékekkel Őrmester úr rendelkezett. Hivatását elkötelezetten és felelősséggel végezte.

Ezúton fejezem ki őszinte részvétemet Önöknek, a gyászoló Családtagoknak!

Budapest, 2026. március 20.

Gyászukban osztozva: Pintér Sándor.”

Ahogy korábban írtuk, életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre, aki 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti közlekedési baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el.

A rendőrség előző napi tájékoztatása szerint csütörtök hajnalban két rendőrt ütöttek el a 8-as főúton, amikor a járőrök egy elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A tíz hónapos rendőrjárőr-képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.

A rendőrség honlapján így fogalmazott: „A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.”

Nyitókép: MTI/Kovács Attila


 

