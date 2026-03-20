Ezt írta Pintér Sándor a szolgálat közben elhunyt rendőr családjának

Ahogy korábban írtuk, életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre, aki 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti közlekedési baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el.

A rendőrség előző napi tájékoztatása szerint csütörtök hajnalban két rendőrt ütöttek el a 8-as főúton, amikor a járőrök egy elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A tíz hónapos rendőrjárőr-képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.

A rendőrség honlapján így fogalmazott: „A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.”