FIFA Gianni Infantino Izrael palesztin-izraeli konfliktus Palesztina

Csókot kapott a FIFA-elnök, de Izraellel és Palesztinával piszkosul felsült (VIDEÓ)

2026. május 01. 21:27

Gianni Infantino próbálkozása nem sült el jól. A FIFA elnöke békíteni akarta a palesztin és az izraeli szövetség képviselőjét, akik azonban erre nem voltak vevők.

null

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a szervezet csütörtöki, vancouveri kongresszusán szerette volna elérni, hogy a palesztin szövetség elnöke, Jibril Rajoub és az izraeli szövetség alelnöke, Basim Sheikh Suliman kezet fogjon egymással és összeálljon egy közös képre, de a terve kudarcba fulladt.

A barátkozást a közösségi médiába kikerülő felvételek alapján főképp Rajoub ellenezte, aki a tiltakozása közben 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

adott egy puszit Infantinónak, majd levonult a színpadról.

Nem vagyok hajlandó kezet fogni valakivel, akit az izraeliek azért hoztak, hogy elfedje a fasizmusukat és a népirtásukat. Mi meg szenvedünk

mondta a történtek után Susan Shalabi, a palesztin szövetség alelnöke, kifejezve ezzel, hogy ő sem cselekedett volna másképp Rajoub elnök helyében.

Az izraeli-palesztin konfliktus 2023 októbere óta tart.

Nyitókép: Don MacKinnon / AFP

 

