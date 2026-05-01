Csókot kapott a FIFA-elnök, de Izraellel és Palesztinával piszkosul felsült (VIDEÓ)

Az izraeli külügyminisztérium elítélte az incidenst.
Gianni Infantino próbálkozása nem sült el jól. A FIFA elnöke békíteni akarta a palesztin és az izraeli szövetség képviselőjét, akik azonban erre nem voltak vevők.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a szervezet csütörtöki, vancouveri kongresszusán szerette volna elérni, hogy a palesztin szövetség elnöke, Jibril Rajoub és az izraeli szövetség alelnöke, Basim Sheikh Suliman kezet fogjon egymással és összeálljon egy közös képre, de a terve kudarcba fulladt.
A barátkozást a közösségi médiába kikerülő felvételek alapján főképp Rajoub ellenezte, aki a tiltakozása közben
adott egy puszit Infantinónak, majd levonult a színpadról.
Nem vagyok hajlandó kezet fogni valakivel, akit az izraeliek azért hoztak, hogy elfedje a fasizmusukat és a népirtásukat. Mi meg szenvedünk
– mondta a történtek után Susan Shalabi, a palesztin szövetség alelnöke, kifejezve ezzel, hogy ő sem cselekedett volna másképp Rajoub elnök helyében.
Az izraeli-palesztin konfliktus 2023 októbere óta tart.
