Egy tiszás botránynak akart utánajárni kollégánk, de válaszok helyett ráhívták a rendőröket

A Somogy vármegyei hírportál nemrég arról számolt be, hogy egy alapítvány élelmiszercsomagokat ajánlott fel a Tisza helyi, a 04. számú somogyi választókerületben induló Csatári Ernőnek és csapatának.

A portál cikke szerint szemfüles helyiek megtalálták a szóban forgó raktárt. A kiszivárgott fotók alapján a földön sorakoznak az egy liter olajat, lisztet, cukrot és tésztát tartalmazó adománycsomagok. Ugyanabban a helyiségben, a bal sarokban állnak Csatári villanyoszlopos kampányplakátjai is.