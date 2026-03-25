Egy tiszás botránynak akart utánajárni kollégánk, de válaszok helyett ráhívták a rendőröket

Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét (VIDEÓ)
Mikor riporterünk megkérdezte tőle, hogy miért lép fel vele szemben fenyegetően, Magyar Péter embere azt válaszolta, csak „sétál”.
A Tisza-párt jelöltjének adománybotrányáról szeretett volna forgatni Móna Márk, a Mandiner riportere, de ahelyett, hogy válaszoltak volna a kérdéseire, ráhívták a rendőröket.
A Somogy vármegyei hírportál nemrég arról számolt be, hogy egy alapítvány élelmiszercsomagokat ajánlott fel a Tisza helyi, a 04. számú somogyi választókerületben induló Csatári Ernőnek és csapatának.
A portál cikke szerint szemfüles helyiek megtalálták a szóban forgó raktárt. A kiszivárgott fotók alapján a földön sorakoznak az egy liter olajat, lisztet, cukrot és tésztát tartalmazó adománycsomagok. Ugyanabban a helyiségben, a bal sarokban állnak Csatári villanyoszlopos kampányplakátjai is.
Több sérsekszőlősi lakos jelezte: a kapujukra akasztott adománycsomagokban egyértelmű választási agitáció lapult Csatári és a Tisza szórólapjának formájában.
A cikk hozzáteszi, a Siófokon található raktár egy olyan cég tulajdonában van (KG Dental EU), amelyben Csatári egyik legfőbb kampányemberének, Koltai Leventének 10,75 százalékos részesedése van.
Ennek akart utánajárni Móna Márk, a Mandiner riportere a helyszínen.
„Elmentünk a helyszínre, ahol kijött kamerázva az állítólagos tulajdonos. Megkérdeztem tőle, milyen csomagok vannak odabenn, nem akart nyilatkozni. Megkérdeztem azt is, milyen kapcsolatban áll a Tisza Párttal és annyira bepipult, hogy rám hívta a rendőrséget. Miután a rendőrök kiérkeztek, megkérdezték, mit keresek itt. Elmondtam, hogy azért forgatok, mert olyan információink vannak, melyek szerint odabenn olyan adománycsomagok vannak, amelyeket a kampány befolyásolására akarnak felhasználni a tiszások, ennek szeretnék utánajárni. Az egyik rendőr mondta, hogy ez is be fog kerülni a jegyzőkönyvbe, de
mivel se garázdaság, se bűncselekmény, se szabálysértés, se semmi, ezért levonulnak a helyszínről”
– mesélte Móna Márk.
Az ügyről készített videóriportunk hamarosan megjelenik.
Ahogy arról korábban írtunk, a Tisza Párt szimpatizánsai még az eddigieknél is agresszívebbek újabban. De a tiszás politikusok sem bánnak kesztyűs kézzel az őket kérdező riporterekkel. Móna Márkot Ruszin-Szendi Romulusz korábban meglökdöste, nemrég pedig majdnem lefejelte.
Ezt is ajánljuk a témában
Mikor riporterünk megkérdezte tőle, hogy miért lép fel vele szemben fenyegetően, Magyar Péter embere azt válaszolta, csak „sétál”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemrég egy fideszes önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.
Nyitókép: Facebook / Móna Márk