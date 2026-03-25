siófok tisza párt móna márk csatári riporter

Egy tiszás botránynak akart utánajárni kollégánk, de válaszok helyett ráhívták a rendőröket

2026. március 25. 18:59

A Tisza-párt jelöltjének adománybotrányáról szeretett volna forgatni Móna Márk, a Mandiner riportere, de ahelyett, hogy válaszoltak volna a kérdéseire, ráhívták a rendőröket.

null

A Somogy vármegyei hírportál nemrég arról számolt be, hogy egy alapítvány élelmiszercsomagokat ajánlott fel a Tisza helyi, a 04. számú somogyi választókerületben induló Csatári Ernőnek és csapatának.

A portál cikke szerint szemfüles helyiek megtalálták a szóban forgó raktárt. A kiszivárgott fotók alapján a földön sorakoznak az egy liter olajat, lisztet, cukrot és tésztát tartalmazó adománycsomagok. Ugyanabban a helyiségben, a bal sarokban állnak Csatári villanyoszlopos kampányplakátjai is. 

Több sérsekszőlősi lakos jelezte: a kapujukra akasztott adománycsomagokban egyértelmű választási agitáció lapult Csatári és a Tisza szórólapjának formájában.

A cikk hozzáteszi, a Siófokon található raktár egy olyan cég tulajdonában van (KG Dental EU), amelyben Csatári egyik legfőbb kampányemberének, Koltai Leventének 10,75 százalékos részesedése van.

Ennek akart utánajárni Móna Márk, a Mandiner riportere a helyszínen.

„Elmentünk a helyszínre, ahol kijött kamerázva az állítólagos tulajdonos. Megkérdeztem tőle, milyen csomagok vannak odabenn, nem akart nyilatkozni. Megkérdeztem azt is, milyen kapcsolatban áll a Tisza Párttal és annyira bepipult, hogy rám hívta a rendőrséget. Miután a rendőrök kiérkeztek, megkérdezték, mit keresek itt. Elmondtam, hogy azért forgatok, mert olyan információink vannak, melyek szerint odabenn olyan adománycsomagok vannak, amelyeket a kampány befolyásolására akarnak felhasználni a tiszások, ennek szeretnék utánajárni. Az egyik rendőr mondta, hogy ez is be fog kerülni a jegyzőkönyvbe, de 

mivel se garázdaság, se bűncselekmény, se szabálysértés, se semmi, ezért levonulnak a helyszínről” 

– mesélte Móna Márk.

Az ügyről készített videóriportunk hamarosan megjelenik.

Egyre agresszívabbak a Tisza-szimpatizánsok

Ahogy arról korábban írtunk, a Tisza Párt szimpatizánsai még az eddigieknél is agresszívebbek újabban. De a tiszás politikusok sem bánnak kesztyűs kézzel az őket kérdező riporterekkel. Móna Márkot Ruszin-Szendi Romulusz korábban meglökdöste, nemrég pedig majdnem lefejelte.

Nyitókép: Facebook / Móna Márk

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 20:36
A “karitatív” mikroadományokba pártpropagandavolt volt csomagolva. Majd a feltett kérdésekre - kizárólag őszinte szeretetből - rendőrállami eszközöket foganatosított a mitics. A legdurvább 50-es éveket idézi az eset. Ha tisza kormány lenne, a kérdező zsurnaliszta már útban volna az újranyitott Recskre.
tapir32
2026. március 25. 19:29
A Tisza nem egy párt, hanem külföldi titkosszolgálatok projektje. A globalisták találták ki és pénzelték a kezdetek óta. Hogyan szervezték be Magyar Pétert a projektbe?
csulak
2026. március 25. 19:28
igy kell mi is csinaljuk veluk
elcapo-2
2026. március 25. 19:27
Bukta ....jöhet a magyarázkodás, lesz még folytatása!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!