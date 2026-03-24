Kimondta az elemző: készülnek a tiszások a választási bukásra, ezért ennyire agresszívak

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
Nemrég egy fideszes önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.
Elharapództak az indulatok, az elmúlt időszakban a Tisza Párt szimpatizánsai rendre agresszívan léptek fel a kormánypárti aktivistákkal szemben. Mint ismert, pár hete a Fidesz egyik aktivistájára rálőttek, hétfőn este Kecskeméten pedig dühöngő tiszások minden erejükkel próbálták megzavarni a miniszterelnök beszédét, igaz nem sok sikerrel.
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a két és fél hét múlva esedékes választási kampány nem csupán programok és ígéretek versenyét hozza el, hanem a politikai kommunikáció stílusának ütközését is. Úgy látja, a
Tisza Párt egyre konfrontatívabb stratégiája arra utal, hogy Magyar Péter egy esetleges vereségre készül.
Elemzése alapján az ellenzéknél tapasztalható hangnem rövid távon mozgósíthat, hosszabb távon azonban korlátozhatja a politikai bővülést.
Talabér szerint a hátterében az áll, hogy a párt több, a magyar társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésben – például a migráció vagy a háború ügyében – nem tud a többségi véleménnyel összehangolható álláspontot képviselni. Mint mondta, ez a fajta, rendszerszintű politikai agresszió korábban nem volt meghatározó eleme a magyar politikának.
A Tisza Párt kommunikációja különösen akkor radikalizálódik, amikor nem képes uralni a politikai napirendet”
– húzta alá.
