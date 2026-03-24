magyar nemzet tisza párt talabér krisztián kommunikáció Magyar Péter

Kimondta az elemző: készülnek a tiszások a választási bukásra, ezért ennyire agresszívak

2026. március 24. 08:18

Nemrég egy fideszes önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

null

Elharapództak az indulatok, az elmúlt időszakban a Tisza Párt szimpatizánsai rendre agresszívan léptek fel a kormánypárti aktivistákkal szemben. Mint ismert, pár hete a Fidesz egyik aktivistájára rálőttek, hétfőn este Kecskeméten pedig dühöngő tiszások minden erejükkel próbálták megzavarni a miniszterelnök beszédét, igaz nem sok sikerrel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a két és fél hét múlva esedékes választási kampány nem csupán programok és ígéretek versenyét hozza el, hanem a politikai kommunikáció stílusának ütközését is. Úgy látja, a 

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Tisza Párt egyre konfrontatívabb stratégiája arra utal, hogy Magyar Péter egy esetleges vereségre készül.

Elemzése alapján az ellenzéknél tapasztalható hangnem rövid távon mozgósíthat, hosszabb távon azonban korlátozhatja a politikai bővülést.

Talabér szerint a hátterében az áll, hogy a párt több, a magyar társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésben – például a migráció vagy a háború ügyében – nem tud a többségi véleménnyel összehangolható álláspontot képviselni. Mint mondta, ez a fajta, rendszerszintű politikai agresszió korábban nem volt meghatározó eleme a magyar politikának. 

A Tisza Párt kommunikációja különösen akkor radikalizálódik, amikor nem képes uralni a politikai napirendet”

– húzta alá.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 24. 09:09
totumfaktum-2 2026. március 24. 08:22 Magyar Péterék az utóbbi két hétben hibát hibára halmoznak. Valami nagyon megreccsenhetett náluk. Talán éppen a finanszírozás. Most kaptak 1.000.000.000 forintot.
benito
2026. március 24. 09:08
Nemrég egy fideszes önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott. És hol tart az ügy? Ha kamu volt akkor természetesen sehol.
belbuda
2026. március 24. 09:02
Én hiszek az agitprop osztály dolgozóinak…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
google-2
2026. március 24. 08:54
Ki ideges, ki fenyegetőzik, ki hadovál össze-vissza mindent? Hát az, aki úgy érzi, teret veszít, és nem a mondanivalója tartalmával, hanem a hangerejével, fenyegetőzéseivel kapaszkodhat vissza.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!