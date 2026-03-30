kőnig csecsemő baba baleset

Csecsemőkori balesetek: összefoglaltuk a legfontosabb teendőket

2026. március 30. 13:00

Ugye milyen hihetetlen, hogy a csecsemőket is érheti trauma, őket is érheti baleset? Pedig ez a szomorú igazság. A következőkben sorra vesszük a leggyakoribb csecsemő-baleseteket, a megelőzésüket és azt is, hogy mi a teendő.

Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

Leesés

De hogyan eshet le egy karon ülő csecsemő? Sajnos a válasz az, hogy én, a szülő teszem ki olyan helyzetnek, ahol ő le tud esni. A babák nem szoktak szólni, hogy: anya, én ma hasra fordulok! Láttam babákat már 1 hónaposan is hasra fordulni, ugyanakkor van, aki még 8 hónaposan is lusta erre.

A baleseteket illetően a pelenkázóra, mosógépre, konyhapultra felhelyezett babáknál mindig ott a komoly veszély, hogy le fognak onnan esni. Mert éppen akkor akar – és sikerül is neki – hasra fordulni, azaz lefordulni. A lehetséges megoldás az, hogy a babák születésétől kezdve érdemes önmagunkat tréningezni, hogy ha nem látom a babám, és nem a kiságyában vagy a baby-karámban van, akkor mindig rajta legyen egyik tenyerem. 

Nagyon fontos ez, mikor elfordulok, ha lehajolok. Ha pedig valami olyan messze van, hogy nem érem el, úgy hogy a babán a tenyerem, akkor a babával együtt, őt ölbe véve kell odamennem. Az ágyuk köré pedig mindig legyen téve, megfelelően felhelyezett leesés gátló! A ’baby-komp’ használata pedig TILOS!

Fejsérülés csecsemőknél

Ha már leesett a baba, akkor a fejsérülés a leggyakoribb sérülés. Ők fejnehezek még – fejük testükhöz viszonyítva nagyobb, mint a felnőtteké – ami miatt a fej sérül, legnagyobb gyakorisággal, a gyermekkori balesetekben. A fejet ért trauma esetén általános szabály, hogy csecsemőt orvosnak szükséges megmutatni. Ők nem tudják megmondani, ha szédülnek, ha hányingerük van, ha látászavaruk van. 

Az esetek 98%-ban a sérülés banális, nem szükséges csupán egy vizsgálat. (Gyermekkorban koponya-CT vizsgálatot csupán nagyon indokolt esetben végzünk. A gyermekkori nagyobb energiájú fejsérülések első számú vizsgálata; a korházi megfigyelés) Ha hányás, eszméletvesztés jelentkezik fejsérülés utána, akkor pedig feltétlenül szakemberhez kell fordulni. (Nagyobb gyerekeknél a kép árnyaltabb) 

Fulladás – félrenyelés 

A csecsemők, 3-6 hónapos korban, úgy fedezik fel környezetüket, hogy mindent a szájukba vesznek, tényleg bármit, amit csak meg tudnak kaparintani. Ne hagyjunk kis tárgyakat a baba kezében, még egy pillanatra sem. De a babatáplálásról és a hozzátáplálásról is érdemes dietetikustól vagy tanácsadótól tájékozódni, hogy pontosan milyen állagú ételt mikor adhatunk. Viszont a legfontosabb: Készüljünk fel, arra, ha a baba fulladozni kezd mi is kell tennünk. Érdemes akár on-line, akár élő tanfolyamokat is elvégezni, ahol gyakorolhatjuk a műfogásokat, melyek ilyen esetben segítenek. 

Tilos a babát vízágyra, babzsákra tenni. Sőt, ez gyakorlatilag igaz bármire, ami elég puha ahhoz, hogy eltakarja az arcot, és elzárja a levegőt az orr és a száj felé. A műanyag csomagolások veszélyesek, ha a szájra és az orra kerülnek, és megfojthatják a babát. A játékok csomagolását ebben a korban ne adjuk oda a kicsiknek, bármennyire is érdekesnek találják azokat.

Forrázás – égés 

3-5 hónapos korukban a babák sokat hadonásznak kezükkel és megragadnak mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Sőt, ha a tenyerükbe helyezünk valamit, például az ujjunk, azt is megfogják. Ez egy reflex, el sem tudják engedni. Éppen emiatt, soha ne vegyük ölbe a kicsiket, ha forró folyadékot is tartunk épp! Például kávét vagy meleg ételeket ne akkor fogyasszuk, ha nálunk a kicsi. A baba leforrázódhat. 

De a csapvíz is égethet! Annak érdekében, hogy megóvjuk őket a csapvíz általi forrázásától, a csapoknál a legmelegebb hőmérséklet állítsuk kb. 45 Celsius fokra. Sok esetben beállítható maga a kazán is. 

Ha a baba megég, azonnal tegyük hideg vízbe az égett területet néhány percig, hogy lehűljön. Ezután érdemes színtelen, szagtalan fertőtlenítővel leönteni vagy bekenni. A gél alapú fertőtlenítők, ilyen esetekben is, nagyon megkönnyítik a későbbi fájdalmatlan kötéscseréket. Égett területre abszolút első vonalbeli szerek.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sagirdilsiz-2
•••
2026. március 30. 13:08 Szerkesztve
"2024-ben 238 kisállat fent rekedt, beesett, vagy beszorult valahová: legtöbbször (63 alkalommal) kútból kellett macskát menteni, 49 állat csatornába, aknába, árokba, gödörbe esett, és nem tudott kimászni, 56 macska fára, vagy villanyoszlopra mászott, hogy aztán az ágak közé szoruljon, vagy szimplán ne tudjon lejönni. 34 a tetőn próbált szerencsét, de pórul járt, 16 macska autóban rekedt, öten közúti baleset során, 15-en ablak és redőny, ajtó vagy rács közé szorultak, hatan a kéményben néztek szét, kijönni persze nem tudtak, 5 állat kerítéslécek közé szorult." -------- Nekem meg azt mondta az anyukám, amikor botladoztam, hogy: A földnél messzebb nem esel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!