Csecsemőkori balesetek: összefoglaltuk a legfontosabb teendőket

Ha már leesett a baba, akkor a fejsérülés a leggyakoribb sérülés. Ők fejnehezek még – fejük testükhöz viszonyítva nagyobb, mint a felnőtteké – ami miatt a fej sérül, legnagyobb gyakorisággal, a gyermekkori balesetekben. A fejet ért trauma esetén általános szabály, hogy csecsemőt orvosnak szükséges megmutatni. Ők nem tudják megmondani, ha szédülnek, ha hányingerük van, ha látászavaruk van.

Az esetek 98%-ban a sérülés banális, nem szükséges csupán egy vizsgálat. (Gyermekkorban koponya-CT vizsgálatot csupán nagyon indokolt esetben végzünk. A gyermekkori nagyobb energiájú fejsérülések első számú vizsgálata; a korházi megfigyelés) Ha hányás, eszméletvesztés jelentkezik fejsérülés utána, akkor pedig feltétlenül szakemberhez kell fordulni. (Nagyobb gyerekeknél a kép árnyaltabb)

Fulladás – félrenyelés

A csecsemők, 3-6 hónapos korban, úgy fedezik fel környezetüket, hogy mindent a szájukba vesznek, tényleg bármit, amit csak meg tudnak kaparintani. Ne hagyjunk kis tárgyakat a baba kezében, még egy pillanatra sem. De a babatáplálásról és a hozzátáplálásról is érdemes dietetikustól vagy tanácsadótól tájékozódni, hogy pontosan milyen állagú ételt mikor adhatunk. Viszont a legfontosabb: Készüljünk fel, arra, ha a baba fulladozni kezd mi is kell tennünk. Érdemes akár on-line, akár élő tanfolyamokat is elvégezni, ahol gyakorolhatjuk a műfogásokat, melyek ilyen esetben segítenek.

Tilos a babát vízágyra, babzsákra tenni. Sőt, ez gyakorlatilag igaz bármire, ami elég puha ahhoz, hogy eltakarja az arcot, és elzárja a levegőt az orr és a száj felé. A műanyag csomagolások veszélyesek, ha a szájra és az orra kerülnek, és megfojthatják a babát. A játékok csomagolását ebben a korban ne adjuk oda a kicsiknek, bármennyire is érdekesnek találják azokat.