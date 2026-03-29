Budapest II. kerületében olyan ízlésesen árad a Tisza, hogy az ember szinte megkedveli Tordai Bencét

Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt
Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot. Francesca Rivafinoli írása.
A tiszás jelölt szerint Tordai a legsúlyosabb büntetést érdemli, mert holmi közvélemény-kutatási eredményekre hivatkozva nevezi magát a legnépszerűbbnek.
Rizikós ez az írás: ki tudja, talán már döcög Hűvösvölgy felé az a kékre festett villamos, amely az e betűk begépelésének idején még független képviselőjelöltként kampányoló Tordai Bencét hivatott demokratikusan eltakarítani a tiszás jelölt útjából – mégis vessünk egy pillantást az expárbeszédes politikus kampányára,
legfeljebb a végére nekrológ lesz belőle.
Történt, hogy a II. kerületet és a III. kerület egy részét lefedő budai választókerületben, Varga Mihály egykori körzetében, ahol Tordai Bence 2022-ben már a szavazatok közel 52 százalékát tudta bezsebelni (sic transit gloria mundi), majd két évvel és ennek megfelelő időtartamú további lakosságcserével később (idős konzervatív svábok kihalóban, pénzes balliberálisok beköltözőben), a 2024-es európai parlamenti választásokon már a TISZA, az MSZP-DK-Párbeszéd és a Momentum külön indulása mellett is be tudta húzni a kerületet Magyar Péter pártja (a szavazatok 34,4 százalékát szerezve meg a Fidesz-KDNP 33,4 százalékával szemben),
Tordai úgy döntött, állampolgári jogaival élve idén is indul a választásokon.
Határozottan javasolva mindenkinek, hogy listán szavazzon a Tiszára, illetve ha a közvélemény-kutatások szerint befutónak tűnik a Kutyapárt, akkor ízlés szerint arra, egyéniben viszont őrá, az inkumbens jelöltre, hiszen a tiszás opció, Koncz Áron így is, úgy is bejut listáról. Legyen vele együtt két képviselője a kerületnek – indítványozta lelkesen, odazarándokolva a tiszás jelölt-üzletember pultjához, piros tulipánnal a kezében;
a tiszás azonban némileg lesajnálóan kifejtette neki, hogy a kerületnek „legalább egy képviselője lesz”, mármint ő, dr. Koncz Áron.
„És Budának nem lenne jó, ha kettő lenne?” kérdezett vissza Tordai, mire Koncz a maga szeretetországának legtapintatosabb modorában rávágta: „Szerintem nem”.
Bencénket azonban nem olyan fából faragták, hogy már ennyitől elkedvetlenedjék. Kis tájékoztató plakátokat helyezett ki a kerület különböző pontjain, táblázatos formában nyugtatva meg mindenkit, hogy mindenben támogatná a TISZA programjának megvalósítását (hogy melyik programra gondolt, azt nem részletezte), valamint hogy győzelme esetén a tiszás töredékszavazatok is hasznosulnának – ugyanakkor jelezve, hogy a tiszás jelölttel szemben ő képes lenne Magyar Péternek adott esetben ellentmondani és hiánypótló kezdeményezésekkel előállni, továbbá hogy
kettőjük közül ő 2024 előtt is aktív ellenzéki volt, és meggyőződéssel, a polgárok megelégedésére képviseli a „szabadelvű zöld budai” értékvilágot.
Itt jegyezném meg, hogy a papíron „szabadelvű zöld budai” értékvilág elburjánzásával nagyjából egyenes arányban nő a kerületben a műfüves (vagy legjobb esetben monokultúrás pázsitot felvonultató) ingatlanok és a lebetonozott előkertek száma, valamint a benzines lombfúvók használata, szemben a kerület józan konzervatív korszakának gereblyézős-biodiverzitásos gyakorlatával – de térjünk vissza a tájékoztató jellegű kampányplakáthoz.
Amiatt ugyanis a TISZA jelöltje a szokásos Tisztelet és a Szabadság jegyében feljelentette a Nemzeti Választási Bizottságnál Tordait,
a „lehető legmagasabb bírság” kiszabását kérve az egyébként a TISZA-lista mellett korteskedő vetélytársára annak „valótlan, illetve valós tényeken nem nyugvó”, „lejárató” és „rosszhiszemű” állításai miatt.
Nem szívesen védem Tordai Bencét, de tény, hogy plakátján a 21 Kutatóközpont 2025-ös felmérése alapján szerepel, hogy „elégedettek” vele a budaiak – nyugodtan minősítheti ezt a tiszás jelölt valós tényeken nem nyugvó állításnak, csak akkor szóljon főnökének is, hogy valós tényeken nem nyugvó közvélemény-kutatások alapján tüzeli a szimpatizánsait.
A Nemzeti Választási Bizottság mindenesetre elutasította a tiszás kifogást, a jogvégzett Koncz azonban gyorsan fellebbezett, megtévesztőnek nevezve Tordai töredékszavazatos állításait, és
minden ténybeli alapot nélkülözőnek minősítve például azt az állítást, hogy a budaiak Tordait ismerik, őt – a neves dr. Koncz Áron városnézőbusz-üzemeltetőt – nemigen.
De hogy igazán nyomatékos legyen, még arra is felhívta az NVB figyelmét, hogy Tordainak ez a plakátja nem a saját programját állítja középpontba, hanem ellenfele „negatív minősítését”, amivel azt sugallja a választók számára, hogy „az egyik jelölt támogatása szakmailag és politikailag is értelmetlen” – hogy e sorok írása közben odaszólt-e pártelnökének, hogy csavarja már lejjebb a végevanozást és inkább álljon elő valami konkrétummal például a kicsike szuverenitáskáról való lemondás témájában, arról nem tudni. Ahogy arról sincs információ, hogy ha Koncz ennyire érzékeny a másik leszólására, akkor a 2010 előtti szoci ügyletekben való közreműködésével kapcsolatos kérdésre egy valós tényeken alapuló korrekt válasz helyett miért kívánt inkább további jó vergődést a Mandiner riporterének és rajta keresztül az olvasótáborának.
A Választási Bizottság végül egyhangúlag helybenhagyta korábbi határozatát, indokolásában elmagyarázva a tiszás jogász úrnak a töredékszavazatok rendszerét és a véleménynyilvánítás szabadságának mibenlétét,
továbbá felhívva a figyelmét arra, hogy a kampány során számos lehetőség nyílik a politikai vitára és a választók meggyőzésére – tehát hogy ha nem tetszik neki valami, van ám más megoldás is, mint (jogász létére) pont alaptalan butaságok miatt bemószerolni a vetélytársat, a legsúlyosabb büntetést kérve rá.
Dr. Koncz Áron erre fogta magát, felmatricázta egyik vállalkozásának egyik kisbuszát a „Szavazz listán és egyéniben is a Tiszára” felszólítással, és azzal furikázik fel-alá a budai értelmiségi kerületben, buzdítva mindenkit, hogy ha meglátja a buszát, jól fotózza le és küldje el nekik a képet üzenetben;
Tordai Bence pedig eközben Facebook-oldalán kapja a „takarodj már a francba” jellegű szeretetbonbonokat
– kivéve azokat a hozzászólásokat, amelyek szerzői felháborodásuknak adnak hangot a tiszás módszerek miatt, a legundorítóbb „fideszes” gazembereknek nevezve némelyik jelöltjüket, majd sietve leszögezik, hogy ezzel együtt ők csakis a Tiszára szavaznak, mert aki nincs velük, az a „rendszerváltás” ellen van.
A Fidesz helyi képviselőjelöltje ugyanaznap az épp a kerületbe érkező egészségügyi szűrőbusz mellől jelentkezett be, buzdítva mindenkit, hogy menjenek és éljenek a lehetőséggel. Vártam, kerestem, kutattam, de sehol semmi: az „állampárt” politikusa még véletlenül sem szólította fel a Mi Hazánk jelöltjét a visszalépésre, ahogy a Nemzeti Választási Bizottságnál sem nyomta fel egyelőre egyik vetélytársát sem, követelve vele szemben a lehető legsúlyosabb büntetést.
(Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI)