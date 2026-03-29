Budapest II. kerületében olyan ízlésesen árad a Tisza, hogy az ember szinte megkedveli Tordai Bencét

De hogy igazán nyomatékos legyen, még arra is felhívta az NVB figyelmét, hogy Tordainak ez a plakátja nem a saját programját állítja középpontba, hanem ellenfele „negatív minősítését”, amivel azt sugallja a választók számára, hogy „az egyik jelölt támogatása szakmailag és politikailag is értelmetlen” – hogy e sorok írása közben odaszólt-e pártelnökének, hogy csavarja már lejjebb a végevanozást és inkább álljon elő valami konkrétummal például a kicsike szuverenitáskáról való lemondás témájában, arról nem tudni. Ahogy arról sincs információ, hogy ha Koncz ennyire érzékeny a másik leszólására, akkor a 2010 előtti szoci ügyletekben való közreműködésével kapcsolatos kérdésre egy valós tényeken alapuló korrekt válasz helyett miért kívánt inkább további jó vergődést a Mandiner riporterének és rajta keresztül az olvasótáborának.

A Választási Bizottság végül egyhangúlag helybenhagyta korábbi határozatát, indokolásában elmagyarázva a tiszás jogász úrnak a töredékszavazatok rendszerét és a véleménynyilvánítás szabadságának mibenlétét,

továbbá felhívva a figyelmét arra, hogy a kampány során számos lehetőség nyílik a politikai vitára és a választók meggyőzésére – tehát hogy ha nem tetszik neki valami, van ám más megoldás is, mint (jogász létére) pont alaptalan butaságok miatt bemószerolni a vetélytársat, a legsúlyosabb büntetést kérve rá.

Dr. Koncz Áron erre fogta magát, felmatricázta egyik vállalkozásának egyik kisbuszát a „Szavazz listán és egyéniben is a Tiszára” felszólítással, és azzal furikázik fel-alá a budai értelmiségi kerületben, buzdítva mindenkit, hogy ha meglátja a buszát, jól fotózza le és küldje el nekik a képet üzenetben;