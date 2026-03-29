Tisza Párt nemzeti választási bizottság tordai bence Francesca Rivafinoli Magyar Péter

Budapest II. kerületében olyan ízlésesen árad a Tisza, hogy az ember szinte megkedveli Tordai Bencét

2026. március 29. 06:02

A tiszás jelölt szerint Tordai a legsúlyosabb büntetést érdemli, mert holmi közvélemény-kutatási eredményekre hivatkozva nevezi magát a legnépszerűbbnek.

null
Francesca Rivafinoli
Rizikós ez az írás: ki tudja, talán már döcög Hűvösvölgy felé az a kékre festett villamos, amely az e betűk begépelésének idején még független képviselőjelöltként kampányoló Tordai Bencét hivatott demokratikusan eltakarítani a tiszás jelölt útjából – mégis vessünk egy pillantást az expárbeszédes politikus kampányára, 

legfeljebb a végére nekrológ lesz belőle.

Történt, hogy a II. kerületet és a III. kerület egy részét lefedő budai választókerületben, Varga Mihály egykori körzetében, ahol Tordai Bence 2022-ben már a szavazatok közel 52 százalékát tudta bezsebelni (sic transit gloria mundi), majd két évvel és ennek megfelelő időtartamú további lakosságcserével később (idős konzervatív svábok kihalóban, pénzes balliberálisok beköltözőben), a 2024-es európai parlamenti választásokon már a TISZA, az MSZP-DK-Párbeszéd és a Momentum külön indulása mellett is be tudta húzni a kerületet Magyar Péter pártja (a szavazatok 34,4 százalékát szerezve meg a Fidesz-KDNP 33,4 százalékával szemben),

Tordai úgy döntött, állampolgári jogaival élve idén is indul a választásokon.

Határozottan javasolva mindenkinek, hogy listán szavazzon a Tiszára, illetve ha a közvélemény-kutatások szerint befutónak tűnik a Kutyapárt, akkor ízlés szerint arra, egyéniben viszont őrá, az inkumbens jelöltre, hiszen a tiszás opció, Koncz Áron így is, úgy is bejut listáról. Legyen vele együtt két képviselője a kerületnek – indítványozta lelkesen, odazarándokolva a tiszás jelölt-üzletember pultjához, piros tulipánnal a kezében;

a tiszás azonban némileg lesajnálóan kifejtette neki, hogy a kerületnek „legalább egy képviselője lesz”, mármint ő, dr. Koncz Áron.

„És Budának nem lenne jó, ha kettő lenne?” kérdezett vissza Tordai, mire Koncz a maga szeretetországának legtapintatosabb modorában rávágta: „Szerintem nem”.

Bencénket azonban nem olyan fából faragták, hogy már ennyitől elkedvetlenedjék. Kis tájékoztató plakátokat helyezett ki a kerület különböző pontjain, táblázatos formában nyugtatva meg mindenkit, hogy mindenben támogatná a TISZA programjának megvalósítását (hogy melyik programra gondolt, azt nem részletezte), valamint hogy győzelme esetén a tiszás töredékszavazatok is hasznosulnának – ugyanakkor jelezve, hogy a tiszás jelölttel szemben ő képes lenne Magyar Péternek adott esetben ellentmondani és hiánypótló kezdeményezésekkel előállni, továbbá hogy

kettőjük közül ő 2024 előtt is aktív ellenzéki volt, és meggyőződéssel, a polgárok megelégedésére képviseli a „szabadelvű zöld budai” értékvilágot.

Itt jegyezném meg, hogy a papíron „szabadelvű zöld budai” értékvilág elburjánzásával nagyjából egyenes arányban nő a kerületben a műfüves (vagy legjobb esetben monokultúrás pázsitot felvonultató) ingatlanok és a lebetonozott előkertek száma, valamint a benzines lombfúvók használata, szemben a kerület józan konzervatív korszakának gereblyézős-biodiverzitásos gyakorlatával – de térjünk vissza a tájékoztató jellegű kampányplakáthoz.

Amiatt ugyanis a TISZA jelöltje a szokásos Tisztelet és a Szabadság jegyében feljelentette a Nemzeti Választási Bizottságnál Tordait,

a „lehető legmagasabb bírság” kiszabását kérve az egyébként a TISZA-lista mellett korteskedő vetélytársára annak „valótlan, illetve valós tényeken nem nyugvó”, „lejárató” és „rosszhiszemű” állításai miatt.

Nem szívesen védem Tordai Bencét, de tény, hogy plakátján a 21 Kutatóközpont 2025-ös felmérése alapján szerepel, hogy „elégedettek” vele a budaiak – nyugodtan minősítheti ezt a tiszás jelölt valós tényeken nem nyugvó állításnak, csak akkor szóljon főnökének is, hogy valós tényeken nem nyugvó közvélemény-kutatások alapján tüzeli a szimpatizánsait.

A Nemzeti Választási Bizottság mindenesetre elutasította a tiszás kifogást, a jogvégzett Koncz azonban gyorsan fellebbezett, megtévesztőnek nevezve Tordai töredékszavazatos állításait, és

minden ténybeli alapot nélkülözőnek minősítve például azt az állítást, hogy a budaiak Tordait ismerik, őt – a neves dr. Koncz Áron városnézőbusz-üzemeltetőt – nemigen.

De hogy igazán nyomatékos legyen, még arra is felhívta az NVB figyelmét, hogy Tordainak ez a plakátja nem a saját programját állítja középpontba, hanem ellenfele „negatív minősítését”, amivel azt sugallja a választók számára, hogy „az egyik jelölt támogatása szakmailag és politikailag is értelmetlen” – hogy e sorok írása közben odaszólt-e pártelnökének, hogy csavarja már lejjebb a végevanozást és inkább álljon elő valami konkrétummal például a kicsike szuverenitáskáról való lemondás témájában, arról nem tudni. Ahogy arról sincs információ, hogy ha Koncz ennyire érzékeny a másik leszólására, akkor a 2010 előtti szoci ügyletekben való közreműködésével kapcsolatos kérdésre egy valós tényeken alapuló korrekt válasz helyett miért kívánt inkább további jó vergődést a Mandiner riporterének és rajta keresztül az olvasótáborának.

A Választási Bizottság végül egyhangúlag helybenhagyta korábbi határozatát, indokolásában elmagyarázva a tiszás jogász úrnak a töredékszavazatok rendszerét és a véleménynyilvánítás szabadságának mibenlétét,

továbbá felhívva a figyelmét arra, hogy a kampány során számos lehetőség nyílik a politikai vitára és a választók meggyőzésére – tehát hogy ha nem tetszik neki valami, van ám más megoldás is, mint (jogász létére) pont alaptalan butaságok miatt bemószerolni a vetélytársat, a legsúlyosabb büntetést kérve rá.

Dr. Koncz Áron erre fogta magát, felmatricázta egyik vállalkozásának egyik kisbuszát a „Szavazz listán és egyéniben is a Tiszára” felszólítással, és azzal furikázik fel-alá a budai értelmiségi kerületben, buzdítva mindenkit, hogy ha meglátja a buszát, jól fotózza le és küldje el nekik a képet üzenetben;

Tordai Bence pedig eközben Facebook-oldalán kapja a „takarodj már a francba” jellegű szeretetbonbonokat

– kivéve azokat a hozzászólásokat, amelyek szerzői felháborodásuknak adnak hangot a tiszás módszerek miatt, a legundorítóbb „fideszes” gazembereknek nevezve némelyik jelöltjüket, majd sietve leszögezik, hogy ezzel együtt ők csakis a Tiszára szavaznak, mert aki nincs velük, az a „rendszerváltás” ellen van.

A Fidesz helyi képviselőjelöltje ugyanaznap az épp a kerületbe érkező egészségügyi szűrőbusz mellől jelentkezett be, buzdítva mindenkit, hogy menjenek és éljenek a lehetőséggel. Vártam, kerestem, kutattam, de sehol semmi: az „állampárt” politikusa még véletlenül sem szólította fel a Mi Hazánk jelöltjét a visszalépésre, ahogy a Nemzeti Választási Bizottságnál sem nyomta fel egyelőre egyik vetélytársát sem, követelve vele szemben a lehető legsúlyosabb büntetést.

***

(Nyitókép: Szigetváry Zsolt /  MTI)

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2026. március 29. 08:46
A "majomember" sem cöffözhet többé az Országházban. :)
falcatus-2
2026. március 29. 08:18
"legfeljebb a végére nekrológ lesz belőle..." remélhetőleg a viskójából is
auditorium
2026. március 29. 08:06
A II. kerületi Rózsadomb a szocializmus alatt is Kádár "káder dűlőjének" nevezték. Fiaik továbbra is fontos állásban vannak hivalkodó villákban vagy új drága Bauhaus épületekben, sok közülük ügyeskedő vállalkozó luxus feleségekkel és SUV autókkal. Lehet, h. most a NERes "érában" kevesebb jutott nekik vagy kevésbé tudnak ügyeskedni ezért az ellenzékhez csatlakoztak, bárki legyen az, mindegy.
evpus
2026. március 29. 08:04
Tordai törpe mindent megpróbál, csak dolgonia ne kelljen! Véresszájú momentumos után tiszásnak állt, nem sokáig! Őt csak utálni lehet, hazudozásban első!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!