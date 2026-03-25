Koncz Áron MSZP Magyar Péter

Eltagadta a szoci múltját a Tisza jelöltje – így ér össze az óbaloldal és Magyar Péter csapata (VIDEÓ)

2026. március 25. 07:12

A tiszás, akit megkísért a 2010 előtti világ: a baloldali kötődésű Koncz Áront próbáltuk korábbi céges ügyeiről kérdezni. Riportunk.

Koncz Áron, a Tisza Párt Budapest 04-es választókerületben induló jelöltje 2010 előtt erős összeköttetésben volt a szocialista körökkel és offshore-gyanús cégekkel is. Két ügylet fontos Koncz múltjából, amelyeket 2010 előtt, a szocialista kormányzás idején az MSZP-s körök segítségével indított meg.

2002-ben az általa képviselt Carion Airport Development Rt. 320 hektárnyi területet kívánt túlárazott módon a Budapest Airportnak eladni, ugyanakkor az adásvétel végül (a Fidesz azonnali vizsgálatindítási kezdeményezése nyomán) nem valósult meg. A Tisza jelöltje a szóban forgó cégnek 2003-tól 2005-ig felügyelőbizottsági tagja volt. 2005-ben a Népszabadság és a Magyar Narancs is rámutatott, hogy Puch László, az MSZP pártpénztárnoka támogathatta az ügyletet.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

2005-ben a BudaWest Airport Holding Zrt. jelentősen áron alul (akkori értéken 5,6 milliárd forint helyett 1,2 milliárd forintért) vásárolta meg Veszprém és Szentkirályszabadja önkormányzatától az államtól korábban ingyen megkapott egykori katonai repülőteret. Bár nemzetközi járatokat fogadó repülőtér fejlesztését ígérték, ennek ellenére nem fejlesztették a repteret. A cég alapításkori tulajdonosa a londoni székhelyű CCE Airport Development Ltd., amelynek kézbesítési megbízottja Koncz Áron ügyvédi irodája volt.

Magyar Péter jelöltje 2006-tól a BudaWest Airport Holding Zrt.-ben felügyelőbizottsági tagságot vállalt. A vállalat tekintetében minden jel arra utal, hogy tulajdonosi körében Seychelles-szigeteki offshore cégek is feltűntek.

Ezekről a botrányos, szocialistákhoz fűződő ügyletekről, a baloldali privatizációban megjelenő intézői szerepéről és óellenzéki kapcsolódásairól próbáltuk kérdezni Magyar Péter jelöltjét.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner-grafika

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. március 25. 09:14
Áron aluli ez a komcsi.
benito
2026. március 25. 07:55
ihavrillabenito 2026. március 25. 07:38 Te idióta barom! Anyádnak is így hazudsz? Figyelj tetű. Hol az állami 21%os részvénycsomag? molgroup.info/hu/a-mol-csoportrol/attekintes
states-2
2026. március 25. 07:35
Hagyjuk már ezt a hülyeséget az ó- meg az újbaloldalról, egy komcsi csürhe van még a rendszerváltás előttről, az száll apáról fiúra. Összenő, ami összetartozik.
benito
2026. március 25. 07:27
Tudja valaki a mandinerből hogy hova lett az állami tulajdonú 21%os MOL részvénycsomag?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!