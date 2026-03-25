Eltagadta a szoci múltját a Tisza jelöltje – így ér össze az óbaloldal és Magyar Péter csapata (VIDEÓ)

Koncz Áron, a Tisza Párt Budapest 04-es választókerületben induló jelöltje 2010 előtt erős összeköttetésben volt a szocialista körökkel és offshore-gyanús cégekkel is. Két ügylet fontos Koncz múltjából, amelyeket 2010 előtt, a szocialista kormányzás idején az MSZP-s körök segítségével indított meg.

2002-ben az általa képviselt Carion Airport Development Rt. 320 hektárnyi területet kívánt túlárazott módon a Budapest Airportnak eladni, ugyanakkor az adásvétel végül (a Fidesz azonnali vizsgálatindítási kezdeményezése nyomán) nem valósult meg. A Tisza jelöltje a szóban forgó cégnek 2003-tól 2005-ig felügyelőbizottsági tagja volt. 2005-ben a Népszabadság és a Magyar Narancs is rámutatott, hogy Puch László, az MSZP pártpénztárnoka támogathatta az ügyletet.