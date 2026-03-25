Eltagadta a szoci múltját a Tisza jelöltje – így ér össze az óbaloldal és Magyar Péter csapata (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A tiszás, akit megkísért a 2010 előtti világ: a baloldali kötődésű Koncz Áront próbáltuk korábbi céges ügyeiről kérdezni. Riportunk.
Koncz Áron, a Tisza Párt Budapest 04-es választókerületben induló jelöltje 2010 előtt erős összeköttetésben volt a szocialista körökkel és offshore-gyanús cégekkel is. Két ügylet fontos Koncz múltjából, amelyeket 2010 előtt, a szocialista kormányzás idején az MSZP-s körök segítségével indított meg.
2002-ben az általa képviselt Carion Airport Development Rt. 320 hektárnyi területet kívánt túlárazott módon a Budapest Airportnak eladni, ugyanakkor az adásvétel végül (a Fidesz azonnali vizsgálatindítási kezdeményezése nyomán) nem valósult meg. A Tisza jelöltje a szóban forgó cégnek 2003-tól 2005-ig felügyelőbizottsági tagja volt. 2005-ben a Népszabadság és a Magyar Narancs is rámutatott, hogy Puch László, az MSZP pártpénztárnoka támogathatta az ügyletet.
2005-ben a BudaWest Airport Holding Zrt. jelentősen áron alul (akkori értéken 5,6 milliárd forint helyett 1,2 milliárd forintért) vásárolta meg Veszprém és Szentkirályszabadja önkormányzatától az államtól korábban ingyen megkapott egykori katonai repülőteret. Bár nemzetközi járatokat fogadó repülőtér fejlesztését ígérték, ennek ellenére nem fejlesztették a repteret. A cég alapításkori tulajdonosa a londoni székhelyű CCE Airport Development Ltd., amelynek kézbesítési megbízottja Koncz Áron ügyvédi irodája volt.
Magyar Péter jelöltje 2006-tól a BudaWest Airport Holding Zrt.-ben felügyelőbizottsági tagságot vállalt. A vállalat tekintetében minden jel arra utal, hogy tulajdonosi körében Seychelles-szigeteki offshore cégek is feltűntek.
Ezekről a botrányos, szocialistákhoz fűződő ügyletekről, a baloldali privatizációban megjelenő intézői szerepéről és óellenzéki kapcsolódásairól próbáltuk kérdezni Magyar Péter jelöltjét.
