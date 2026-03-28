Akinek e beismerő vallomás után sem világos a helyzet, az vagy agyhalott, vagy Magyar Péter.
Ha valaki itt veszélyeztette a Tisza informatikai rendszerét, az nem a magyar, hanem az ukrán állam volt. Ők építették oda be H. D.-t meg a másikat, a brit-magyar kettős állampolgárságú M. T.-t, alias „Buddhát”. Rendszeresen jártak az ukrán nagykövetségre, lehallgató berendezéseket szereztek be és így tovább. És az is nyilvánvaló immár minden épelméjű ember számára, hogy a magyar titkosszolgálatnak kutyakötelessége volt figyelemmel kísérnie egy ilyen ellenséges, ukrán kémtevékenységet. Nem csak a magyar nemzetbiztonság, hanem Magyar Péter szektapártja érdekében is.
Azokból pedig, akik ezek után a Tisza elleni »állami összeesküvésről« hantáznak, az utolsó vasat is ki kéne perelni.”