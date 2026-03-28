„Mennyit lehet következmények nélkül hazudni? És még meddig? Nagyjából két éve alakult a Tisza-szekta, és azóta minden napra jut legalább tíz kisebb-nagyobb hazugságuk. Az összesen hétezerháromszáz darab. Alaphangon. A legfrissebb, kémügyes hazugságaik viszont annyira súlyosak és nemzetbiztonságilag veszedelmesek, hogy nyugodtan megszorozhatjuk őket százzal. A Direkt36 nevű dezinformációs központ „cikke” alapján azt a rémhírt terjesztették, hogy a magyar állam szervezett akciót indított a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére. Majd amikor két tiszás informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. A rágalom hihetővé maszkírozásához egy áruló rendőrt is bevetettek, akinek, mint kiderült, halvány segédfogalma sincs semmiről, de legalább aljas és becstelen módon nyomozati iratokat szivárogtatott ki, így hivatali visszaélést követhetett el, ráadásul ostobaságával az ukrán maffiaállamot segítette.

A Panyi Szabolcs-féle Direkt36 irománya és Magyar Péter ebből szőtt konteója szemeneszedett, aljas, közveszélyes hazugság. Amit a nemzetbiztonsági bizottság múlt keddi jelentése, illetve a kormány ma nyilvánosságra hozott videófelvétele végképp porrá zúzott.