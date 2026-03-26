Hogy Ukrajnáról, az olajvezeték elzárásáról ne is beszéljünk, illetve a kormányfő ellen irányuló halálos fenyegetésekről, amiket Zelenszkij nemcsak harsányan képvisel, de utána még nem is szégyelli magát, meg sem bánja a fenyegetéseit. Igaz, ő nem diplomáciát tanult az oskolában, hanem azt, hogyan kell zongorázni égnek emelt kezekkel. Mondjuk ki: a péniszével. Jellemzően testének eme tartozéka volt színészi sikereinek egyik fontos forrása.

Eközben Hargitai „orbáni kirohanást” emleget Merz-cel szemben, és mintegy letolja a kormányfőt, hogy miért hátrált ki az ukrán hadihitelről szóló, már letárgyalt uniós egyezségből. Azt persze a népszavás komcsi elfelejtette megemlíteni, hogy Zelenszkij közben elzárta a rezsicsökkentéshez, a megfizethető üzemanyagárakhoz elengedhetetlen orosz kőolajat, amit – nem mellesleg – Németországnak ugyanazon a Barátság vezetéken ma is biztosít.

Ez a szélsőségesen magyarellenes újságírás sajnos nemcsak a Népszavára jellemző.

Az ország elleni támadás miatt lépett föl a miniszterelnök határozottan az EU-csúcson Merz-cel szemben, ami épp egy fontos esemény évfordulójára, március 19-re esett, ami az 1944-es német megszállás időpontja volt. Előtte Friedrich Merz az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolása miatt „zsarolással” vádolta a magyar kormányt és pénzügyi retorziókat, az uniós források megvonását helyezte kilátásba. Orbán úgy reagált: