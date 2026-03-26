A Népszava Magyar Péter hatalomra kerüléséért lobbizik – és adósrabszolgává tenné a magyarokat

2026. március 26. 13:32

A magyarok biztonságban akarnak élni, és biztos jövőt akarnak nyújtani a gyerekeiknek, unokáiknak.

Horváth K. József
Mandiner

Bár az időjárás-jelentés szerint ma felhős, borús időnk lesz, mindez szemernyit sem érvényes Orbán Viktorra, akinek az életét nyilván beragyogja Hargitai Miklós írása a Népszavában. Ebben azt tanácsolja a miniszterelnöknek, hogy 

ne menjen neki még verbálisan se Németországnak. Mint mondja, az Orbán-rezsim háborúi csak a képzeletbeli ellenfelekkel szemben működőképesek.

Mint amilyen „képzeletbeli ellenfél” például Soros György, aki nincs jelen Magyarországon, aki fölött szerinte még viszonylag könnyű volt győzelmeket aratni. Ukrajnával egy döntetlen is álomeredmény lenne – a németek pedig nem Soros, és nem is az ukránok ligájában fociznak.

Hargitai figyelme addig nem terjed ki, hogy krónikus Brüsszel- és ukránpártisága, háború melletti vak elköteleződése látni engedje neki, hogy mi senki ellen nem kezdeményeztünk semmilyen hadviselést, így verbálisat sem.

Soros kezdettől fogva meg akarta buktatni az Orbán-rendszert, ahogy az Európai Unió nemzetállamokkal ellenséges politikája is.

Hogy Ukrajnáról, az olajvezeték elzárásáról ne is beszéljünk, illetve a kormányfő ellen irányuló halálos fenyegetésekről, amiket Zelenszkij nemcsak harsányan képvisel, de utána még nem is szégyelli magát, meg sem bánja a fenyegetéseit. Igaz, ő nem diplomáciát tanult az oskolában, hanem azt, hogyan kell zongorázni égnek emelt kezekkel. Mondjuk ki: a péniszével. Jellemzően testének eme tartozéka volt színészi sikereinek egyik fontos forrása.

Eközben Hargitai „orbáni kirohanást” emleget Merz-cel szemben, és mintegy letolja a kormányfőt, hogy miért hátrált ki az ukrán hadihitelről szóló, már letárgyalt uniós egyezségből. Azt persze a népszavás komcsi elfelejtette megemlíteni, hogy Zelenszkij közben elzárta a rezsicsökkentéshez, a megfizethető üzemanyagárakhoz elengedhetetlen orosz kőolajat, amit – nem mellesleg – Németországnak ugyanazon a Barátság vezetéken ma is biztosít.

Ez a szélsőségesen magyarellenes újságírás sajnos nemcsak a Népszavára jellemző. 

Az ország elleni támadás miatt lépett föl a miniszterelnök határozottan az EU-csúcson Merz-cel szemben, ami épp egy fontos esemény évfordulójára, március 19-re esett, ami az 1944-es német megszállás időpontja volt. Előtte Friedrich Merz az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolása miatt „zsarolással” vádolta a magyar kormányt és pénzügyi retorziókat, az uniós források megvonását helyezte kilátásba. Orbán úgy reagált: 

„Látom, hogy a német kancellár erőseket mondott... de a németeknek nem áll jól a fenyegetőzés, csak mondom. Láthatóan az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet se. Kár.” 

Ezt a határozott kiállást nemhogy értékelte volna Hargitai, hanem még felhánytorgatja neki és tanácsokat ad Orbánnak, kivel vívjon verbális ütközetet és kivel ne.

Vagyis Hargitai azt mondja, hogy Orbán ne harcoljon az olcsó olajért, szálljon be a háborúba, finanszírozza az ukrán hitelt, amit akár ilyen zsaroló szöveggel is ránk akarnak kényszeríteni. Tudja ez az ember, mit beszél? Érzi azt a felelősséget, hogy az érvelése mennyire árt az ország lakosságának? Még saját magának is, mert ha leválunk az orosz olajról, mint azt Kapitány István Tisza-alfőnök a politikai térbe való belépése környékén mint elérendő célt megfogalmazta, akkor Hargitainak is milliós lesz a havi rezsije. Persze, lehet, hogy az erre-arra guruló dollárokból azt könnyen ki tudja fizetni, de a magyarok zöme magyar fizetésből él. A rezsicsökkentés nélkül vészesen megdráguló mindennapi életet nem képes a megszokott módon finanszírozni. Ha pedig hatalomra kerülne 

Ha pedig Magyar Péter hatalomra kerülne, amiért Hargitai kimondatlanul is lobbizik, akkor meg végképp oda lesz minden esélye, hogy az Orbán-időszak elmúlt 16 évében megszokott kényelmes és biztonságos életét folytassa a jövőben is. 

Amiért jól érzi magát Magyarországon. Amiért nagy számban érkeznek külföldről is németek, hollandok, svédek, hogy biztonságban élhessenek, szemben a migránsokkal teli, ma már méregdrága életet biztosító egykori hazájukkal. 

Orbán Viktor március 15-ei ünnepi beszédében így fogalmazott: 

„Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgákká akarnak tenni benneteket – sokadíziglen. Kellő szerénységgel csak annyit mondhatok: amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék azt, ami a Tietek, és ami Nektek jár. Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot.”

Hargitai az életszínvonal-romlás, a hanyatlás, a hazugság képviselője. Márai azt mondja: „Ne akarj csatlakozni a hazugokhoz, mert a hazugság fertőző.”
Ezért csatlakoznak a magyarok láthatóan egyre többen a miniszterelnökhöz. Mert biztonságban akarnak élni, és biztos jövőt akarnak nyújtani a gyermekeiknek, unokáiknak is.

***

(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
papalimapapa
2026. március 26. 14:37
Elütés van az újság (újság ez egyáltalán?) nevében. Nem Népszava, Népszara az!
narancsliget
2026. március 26. 14:26
Te miért lobbizol élőhalott.
csulak
2026. március 26. 14:14
nepszarra
akitiosz
2026. március 26. 14:11
Mert jelenleg nem adósrabszolgák a magyarok? Magyarország reálértéken SOHASEM fogja visszafizetni az államadósságát. Az államadósságnak semmilyen közhaszna nincsen. A kamatainak a fizetésére fordított adóbevétel ablakon kidobott pénz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!