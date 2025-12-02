Naptárakat elő: december 11-én Szegedre érkezik a Mandiner Klubest!

Program: 17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.

18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.

18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Orbán Balázzsal. Aki kérdez: Lentulai Krisztián

19:15-től fellép Radics Gigi és Curtis

Regisztráció: https://forms.gle/ACYtwBhabxmvdD2c9

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz kötött. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]