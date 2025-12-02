Ft
Naptárakat elő: december 11-én Szegedre érkezik a Mandiner Klubest!

Tartson velünk Ön is december 11-én, csütörtökön a Szegedi MCC-ben!

2025. december 02. 13:39

2025. december 02. 13:39

Tartson velünk Ön is december 11-én, csütörtökön a Szegedi MCC-ben!

2025. december 02. 13:39
null

Érkezik a Mandiner Klubestje! Tartson velünk Ön is december 11-én, a Szegedi MCC-ben!

Dátum: 2025.12.11. (Csütörtök), 18.00-20.00
Helyszín: MCC Szeged, 6720 Szeged, Vörösmarty u. 3.

Program:

17:00-18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.
18:00-18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.
18:30-19:10 – Közéleti beszélgetés Orbán Balázzsal. Aki kérdez: Lentulai Krisztián
19:15-től fellép Radics Gigi és Curtis

Regisztráció: https://forms.gle/ACYtwBhabxmvdD2c9

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz kötött. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

 

