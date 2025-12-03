Ft
12. 03.
szerda
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: szombaton visszatér az Apukám világa

2025. december 03. 10:34

27 év után tér vissza a legendás műsor.

2025. december 03. 10:34
null

Szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa – írja legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor.

Kommentben jöhetnek a kérdések!”

A műsor házigazdája Csiszár Jenő, aki vasárnap a Hotel Lentulaiban vendégeskedett. Csiszár 1997-ig vezette az Apukám világa című fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus Rádióban, majd a Petőfi Rádióban.

Nyitókép: Facebook

 

regi-nyarakon21
2025. december 03. 11:39
Jó lesz kicsit kompenzálni azt a tömény hülyítést, hergelést, ami a ballibsi oldalról éri a fiatalokat
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. december 03. 11:30
Hová jutott Magyarország? Drogos cigányról készítenek filmet. A magyar ifjúságnak kakukk. Egy Curtisről szóló dokumentumfilm gyártására szavazott meg támogatást a Nemzeti Filmintézet 120 millió forintot.
Válasz erre
1
0
franciscofranco
2025. december 03. 11:30
pipa89franciscofranco 2025. december 03. 11:20 Helyes. Kompenzálni kell a pridos agymenést, mert az utódaink még azt hiszik az a normalitás! A te utódaid azt hiszik az a normalitás ami történt a bicseki meg a Szőlő utca intézményekben.
Válasz erre
0
4
pipa89
2025. december 03. 11:19
Óvatosan kérdezek: akkor Jenő nem megy vissza Olaszországba? Egyébként anno én is rendszeres hallatója voltam 😊
Válasz erre
1
0
