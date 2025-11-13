Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Orbán Viktor csattanós választ adott a leghangosabb kritikára – nem Washingtonban tette meg az első lépést

2025. november 13. 13:28

A magyar miniszterelnök sok időt tölt a nemzetközi tárgyalóasztaloknál, amit korábban többen fel is róttak számára, miszerint hazánk ügyei hátrébb szorultak. A Mestertervben ennek jártunk utána, és szakértőink biztosítottak minket: Orbán Viktor nem feledkezett meg Mari néniről Nyékládházáról.

2025. november 13. 13:28
Mandiner

Még a túloldalt is elismerik: Orbán Viktor komoly nemzetközi aktor lett az elmúlt években. Számos vezető hatalommal ápol jó kapcsolatot, a világpolitika terén komoly renoméra tett szert a magyar miniszterelnök. Ez persze rengeteg tárgyalással és látogatással járt, ami miatt jött is a bírálat: mi lesz ez idő alatt Magyarországgal? Mit lát ebből Mari néni Nyékládházáról? A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink annak jártak utána, van-e alapja a kritikának.

ORBÁN Viktor; MELONI, Giorgia
Sokat mozog Orbán Viktor a nemzetközi térben, de hogy hat mindez a magyar állampolgárok hétköznapjaira? (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Egy évvel ezelőtt ez a kritika lehet hogy jogos volt, de én legkésőbb nyáron láttam erre adott választ a miniszterelnöktől” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy a miniszterelnök ez idő alatt szinte valamennyi hazai podcast adásba ellátogatott és hosszan beszélt a politikájáról, most pedig országjárásra indul Orbán Viktor.

A Mesterterv két szakértője kiemelte: a miniszterelnök aktív külpolitikájának sokat köszönhetünk a hétköznapokban (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Azt állítani - hogy az Otthon Start Programtól kezdve, a többgyermekes anyák adómentességét bevezető kormány, ami épp a 14. havi nyugdíjat fogja januártól két és félmillió nyugdíjas számára biztosítani - hogy ez a kormányfő ne foglalkozna a magyar kérdésekkel, egyszerűen nem lehet” - mondta Mráz. Aláhúzta, hogy ezek a találkozók lefordíthatók a mindennapok nyelvére, hiszen beruházásokat és külön alkukat eredményeznek. G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök külpolitikájánakleér a lába, ott van a hétköznapi életben, amit akar”. Példának hozta, hogy ezeknek a találkozóknak köszönhetően van rezsicsökkentés is, és ezek hiányában már lehet, hogy a költségvetésünk egy része az ukrajnai háborúra menne el. Végül kifejtette, hogy ezeknek a nemzetközi lépéseknek és erőnek, amit Orbán Viktor képvisel, van hatása a mindennapokra, és a miniszterelnök nem rugaszkodott el a hétköznapi emberek, így Mari néni Nyékládházáról problémáitól.

A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti meg, a műsor a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: facebook / Orbán Viktor

 

csalodtamafideszben
2025. november 13. 14:08
Orbán és csürhéje szépen felpaprikázza Washingtont. Szerintem a Fehér Ház sem számított rá, hogy ez a pimasz csipet-csapat ekkorát hazudik.
kistv
2025. november 13. 14:03
Mikor lesz főcímben a Mandineren, hogy Szijjártó és Orbán a magyarok szemébe hazudott a mentesség időtartamáról?. Vagy az amerikai külügyminiszter hazudik? Vagy kommunikáció problémák voltak a tárgyalás során?
Horst_Tappert
2025. november 13. 13:39
"belbuda 2025. november 13. 13:34 A Rubio szerint egy évre szól a felmentés…. Akkor ki hazudik,tessék mondani?! 😉" A tárgyalás előtt azon vertétek magatokat, hogy úgy sem fog semmit elérni. Aztán pofára estetek. Most azon próbáltok lovagolni, hogy a mentesség (amit ELÉRT, csak MI kaptuk meg a világon) meddig érvényes. Pofára fogtok esni megint. Mert Orbán marad. És amikor eljön az ideje, a témát újra felhozza Trump-nál. És akkor majd megint rendben leszünk. Szánalmas köpedékek vagytok ti mind, ballib, pedofil, tiszás seggfejek.
belbuda
2025. november 13. 13:34
A Rubio szerint egy évre szól a felmentés…. Akkor ki hazudik,tessék mondani?! 😉
