Orbán Viktor csattanós választ adott a leghangosabb kritikára – nem Washingtonban tette meg az első lépést

Még a túloldalt is elismerik: Orbán Viktor komoly nemzetközi aktor lett az elmúlt években. Számos vezető hatalommal ápol jó kapcsolatot, a világpolitika terén komoly renoméra tett szert a magyar miniszterelnök. Ez persze rengeteg tárgyalással és látogatással járt, ami miatt jött is a bírálat: mi lesz ez idő alatt Magyarországgal? Mit lát ebből Mari néni Nyékládházáról? A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink annak jártak utána, van-e alapja a kritikának.

Sokat mozog Orbán Viktor a nemzetközi térben, de hogy hat mindez a magyar állampolgárok hétköznapjaira? (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

„Egy évvel ezelőtt ez a kritika lehet hogy jogos volt, de én legkésőbb nyáron láttam erre adott választ a miniszterelnöktől” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy a miniszterelnök ez idő alatt szinte valamennyi hazai podcast adásba ellátogatott és hosszan beszélt a politikájáról, most pedig országjárásra indul Orbán Viktor.

A Mesterterv két szakértője kiemelte: a miniszterelnök aktív külpolitikájának sokat köszönhetünk a hétköznapokban (Fotó: Youtube/képernyőfotó)