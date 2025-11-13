Orbán Viktor csattanós választ adott a leghangosabb kritikára – nem Washingtonban tette meg az első lépést

Felmérés bizonyítja: a magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán-csúcstalálkozó
A válaszadók döntő többsége szerint Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó Magyarországnak.
A magyar miniszterelnök sok időt tölt a nemzetközi tárgyalóasztaloknál, amit korábban többen fel is róttak számára, miszerint hazánk ügyei hátrébb szorultak. A Mestertervben ennek jártunk utána, és szakértőink biztosítottak minket: Orbán Viktor nem feledkezett meg Mari néniről Nyékládházáról.
Még a túloldalt is elismerik: Orbán Viktor komoly nemzetközi aktor lett az elmúlt években. Számos vezető hatalommal ápol jó kapcsolatot, a világpolitika terén komoly renoméra tett szert a magyar miniszterelnök. Ez persze rengeteg tárgyalással és látogatással járt, ami miatt jött is a bírálat: mi lesz ez idő alatt Magyarországgal? Mit lát ebből Mari néni Nyékládházáról? A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink annak jártak utána, van-e alapja a kritikának.
„Egy évvel ezelőtt ez a kritika lehet hogy jogos volt, de én legkésőbb nyáron láttam erre adott választ a miniszterelnöktől” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy a miniszterelnök ez idő alatt szinte valamennyi hazai podcast adásba ellátogatott és hosszan beszélt a politikájáról, most pedig országjárásra indul Orbán Viktor.
„Azt állítani - hogy az Otthon Start Programtól kezdve, a többgyermekes anyák adómentességét bevezető kormány, ami épp a 14. havi nyugdíjat fogja januártól két és félmillió nyugdíjas számára biztosítani - hogy ez a kormányfő ne foglalkozna a magyar kérdésekkel, egyszerűen nem lehet” - mondta Mráz. Aláhúzta, hogy ezek a találkozók lefordíthatók a mindennapok nyelvére, hiszen beruházásokat és külön alkukat eredményeznek. G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök külpolitikájának „leér a lába, ott van a hétköznapi életben, amit akar”. Példának hozta, hogy ezeknek a találkozóknak köszönhetően van rezsicsökkentés is, és ezek hiányában már lehet, hogy a költségvetésünk egy része az ukrajnai háborúra menne el. Végül kifejtette, hogy ezeknek a nemzetközi lépéseknek és erőnek, amit Orbán Viktor képvisel, van hatása a mindennapokra, és a miniszterelnök nem rugaszkodott el a hétköznapi emberek, így Mari néni Nyékládházáról problémáitól.
A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti meg, a műsor a hatodik perctől kezdődik:
Nyitókép: facebook / Orbán Viktor